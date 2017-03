Hazte Oír denuncia el “secuestro” del autobús tránsfobo y afirma que seguirá sacándolo a la calle

Autobus de Hazteoir en la calle Macarena de Madrid Foto: Víctor Sainz. Vídeo: ATLAS

La organización ultracatólica Hazte Oír, que ha fletado un autobús con lemas contra la transexualidad para recorrer las calles de España, ha denunciado públicamente el "secuestro" del autocar este martes por parte del Ayuntamiento de Madrid y ha anunciado que el vehículo continuará su ruta por las ciudades del país, después de que la Policía Municipal de la capital inmovilizase y multase al vehículo la pasada noche. Según ha informado el Consistorio, el autocar se encuentra "custodiado" por los agentes en una cochera de Hazte Oír "a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre un posible delito de LGTBIfobia".

Los efectivos de las fuerzas de seguridad sancionaron al autocar por incumplir supuestamente la ordenanza municipal sobre la publicidad exterior, que "prohíbe [los anuncios] en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación o estacionado, excepto la que se realice en los vehículos destinados a transporte público".

"[El Consistorio] tiene que ejercer el poder democráticamente y no por medio de la violencia política. Y deben respetar, como hacemos nosotros, a los que no piensan como ustedes", ha subrayado Hazte Oír en un escrito enviado al Ayuntamiento, donde afirma que el autobús de su campaña no incumple la normativa que ha aplicado la Administración municipal para multarlo. Según el grupo ultracatólico, dicha normativa no afecta a las organizaciones sin ánimo de lucro como la suya, "que realiza una campaña de difusión". Pese a ello, el Gobierno de Manuela Carmena presentó una denuncia y ha detallado que elevará a la Fiscalía un informe.

La Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno de Madrid tambíen han anunciado que trasladaron los hechos al Ministerio Público por considerar que esta campaña puede suponer un "delito de odio" contra los transexuales.

Mientras tanto, Hazte Oír ha anunciado que continuará este mismo miércoles con su recorrido y, según los planes previstos, el autocar se dirigirá a Valencia. Allí, un colectivo de defensa de los derechos de los homosexuales ha convocado una manifestación de protesta.