El PSOE pide a la Fiscalía que prohíba circular al autobús con un mensaje contra la transexualidad

El grupo parlamentario socialista en el Congreso ha pedido este martes la intervención de la Fiscalía para impedir que el autobús de la organización Hazte Oír que "atenta contra los menores transexuales" siga circulando por Madrid. El Ayuntamiento considera que el autobús incumple las ordenanzas municipales de movilidad y de publicidad, por lo que estudia "las medidas oportunas" para que deje de circular, ha asegurado este martes la portavoz municipal, Rita Maestre. La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, también se ha pronunciado y ha afirmado que ha solicitado a Delegación de Gobierno que ponga los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Al mismo tiempo, ha remitido una carta a la Abogacía General de la región para que valore si procede la incoación de un expediente sancionador por vulnerar la ley.



Hazte Oír ha iniciado una campaña con un autobús que recorre Madrid con mensajes contra "las leyes de adoctrinamiento sexual" con lemas como "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen", "Si naces hombre, eres hombre" o "Si eres mujer, seguirás siéndolo".

En una rueda de prensa en el Congreso para presentar una proposición de ley integral sobre igualdad de trato, la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, ha pedido la intervención de la Fiscalía en aplicación del artículo 510 del Código Penal que hace referencia a aquellos que provocan la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por distintos motivos, entre los que está incluida la identidad sexual.

"No se puede ahogar la pulsión identitaria de una persona porque esto atenta contra sus derechos. Con su autobús, Hazte Oír está dirigiendo mensajes contra un colectivo motivado por sus prejuicios en materia de identidad sexual y pretende alentar odio y discriminación hacia ese colectivo", ha dicho Álvarez.

El equipo de Gobierno de Manuela Carmena está actuando para que el autobús deje de circular por las calles de Madrid, al considerar que, además de ser una campaña "violenta y ofensiva", incumple las ordenanzas municipales de movilidad y de publicidad. Así lo ha explicado este martes Rita Maestre, después de que el PSOE, su socio de investidura, le haya reclamado hoy actuar contra esta campaña publicitaria "contraria a la dignidad y los derechos de los menores transexuales" por considerarla publicidad ilícita.

Maestre ha asegurado que el Ayuntamiento ya está poniendo en marcha "las medidas oportunas" para que ese autobús deje de circular y ha dicho que en ello trabajan tanto la Policía Municipal como los agentes de movilidad. Así ha respondido a los periodistas, que preguntaron si será posible impedir la circulación de ese autobús durante el día de hoy o mañana. A su juicio, ese autobús "indica a los niños lo que tienen que ser", cuando tanto la ley estatal como la de la Comunidad de Madrid amparan "el derecho de cada quien a elegir su identidad sexual".

Cristina Cifuentes también ha criticado el autobús. Has tildado de "impresentable" la campaña de Hazte Oír. "Es una provocación absoluta que en cierto modo también va dirigida a mí. El que promueve esta campaña tiene un largo historial", ha afirmado Cifuentes en Los Desayunos de TVE. "También he remitido una carta a Delegación de Gobierno para que ponga los hechos en conocimiento de la Fiscalía", ha añadido. Cifuentes ha pedido respeto y ha recalcado que "no se puede ser tan radical". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno "que ciertos mensajes pueden incitar a comportamientos y faltas de respeto hacia personas por motivos de orientación sexual incompatibles con una sociedad avanzada".

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, ha apelado a "la seriedad" al ser interpelado sobre el autobús de Hazte Oír. Ha pedido "respeto" para los niños y más "seriedad" en asuntos tan "delicados". "Hay que ser serios en la vida y ser serios con los niños y las niñas", ha zanjado, visiblemente disgustado.