Segunda jornada del juicio contra Francesc Homs por el 9-N, en directo

El País España El jurista cuenta, a preguntas de la abogada de Homs, que habló con él tras la providencia del TC. "Tuvimos una reunión informal, con varios profesores de universidades catalanas y estuvimos analizando la providencia del TC. Le dije que jurídicamente debía obedecerla y le añadí que honestamente yo no sabía decirle que actividades podrá realizar tras esa providencia y cuáles no. Porque era una providencia enormemente genérica y abstracta, sobre todo porque el proceso de participación había quedado en manos de voluntarios y no quedaba claro qué podía seguir haciendo la Generalitat", explica. 28/02/2017 16:47

El País España Ahora es el turno del jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y actualmente es director del Instituto de Estudios Autonómicos. 28/02/2017 16:40

El País España El fiscal renuncia a realizar preguntas a Artur Mas "por su situación procesal", dado que además de testigo está "pendiente de sentencia". Hace tres semanas, Mas ya fue juzgado por los mismos delitos que ahora afronta Homs (desobediencia y prevaricación). 28/02/2017 16:26

El País España "Desde el día que anuncié el proceso participativo, e 14 de octubre, hasta el 9-N e incluso hasta el 25 de noviembre, que se cerró el proceso, la única notiicación que recibimos fue la providencia del TC. Nadie mas nos requirío nada ni actuó en nada. Ni fiscal, ni jueces de guardia, ni el TC", se queja Mas. 28/02/2017 16:24

El País España El expresidente catalán recuerda que su Ejecutivo solicitó una aclaración al Tribunal Constitucional para entender el alcance del veto del 4 de noviembre de 2014. "Pedimos que nos aclarara qué había que suspender, porque había cosas que aunque quisiéramos ya no se podían suspender”. Mas ha lamentado el silencio del Constitucional: "No recibimos ninguna respuesta". 28/02/2017 16:23

El País España Mas defiende que el Abogado del Estado no pidió que se realizara una "notificación expresa" y una "advertencia" en relación con la resolución del Tribunal Constitucional. "Era un defecto de forma muy importante y, a criterios de muchos juristas, determinante para un posible delito de desobediencia y prevaricación". 28/02/2017 16:21

El País España ¿Cuál fue la reación del Gobierno cuando anunciaron el proceso participativo que sustituiría a la consulta oficial?, pregunta la abogada. "Cuando anunciamos el proceso participativo su reacción fue de mofa, de reírse, de menospreciar aquello se habló de “una nueva ocurrencia de Mas”. No me podía imaginar con aquello que yo acabara con una causa en el TSJC o en el Supremo", afirma el expresidente. 28/02/2017 16:20

El País España "Ni la consulta que habíamos promovido como Gobierno ni el proceso participativo tenían efectos legales vinculantes. Así se dijo desde el primer momento", declara Mas, que apela a "derechos fundamentales" como la "libertad de expresión". El expresidente está haciendo un discurso netamente político a preguntas de la abogada de Francesc Homs. 28/02/2017 16:11

El País España Mas defiende su actuación política en relación con la consulta sobre la independencia: "Intervine en todo momento para cumplir los mandatos del Parlamento al que me debía". 28/02/2017 16:07

El País España Mas explica los motivos por los que convocó elecciones anticipadas en 2012 tras la manfiestación multitudinaria de la Diada del 11 de septiembre. "Quería comprobar hasta qué punto había una mayoría a favor del derecho a decidir en Cataluña". 28/02/2017 16:06

El País España El fiscal le informa de que es llamado como testigo pero su condición de acusado en el juicio del TSJC le exime de contestar a las preguntas que crea que pueden afectar a su defensa. Acude como testigo propuesto por la defensa de Homs. 28/02/2017 16:03

El País España Empieza la declaración de Artur Mas. 28/02/2017 16:02

El País España Artur Mas ya está en el Tribunal Supremo esperando que lo llamen para declarar. Acude como testigo. La sesión se reanuda a las 16.00 y el expresidente de la Generaltat es el primer compareciente. 28/02/2017 15:58

El País España Con la declaración de Vilajoana acaba la sesión de la mañana. El juicio contra Francesc Homs se reanuda esta tarde a las 16 horas con la declaración de Miquel Buch, presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Esta tarde declarará también el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. 28/02/2017 11:33

El País España Vilajoana (Presidència) admite que firmaron un convenio con el Idescat para recabar los datos del padrón de todos los catalanes a partir de 16 años. El objetivo de esos datos era "enviar una carta" firmada por el expresidente catalán, Artur Mas. "Entendíamos que había que explicarle todo ese proceso a los ciudadanos". 28/02/2017 11:29

El País España Octavo y último testigo de la mañana: Jordi Vilajoana, que fue secretario general del Departamento de Presidència de Francesc Homs. A preguntas del presidente del tribunal, Manuel Marchena, Vilajoana admite que siente "afecto" por Homs, pero que esa relación no le va a afectar para "decir la verdad" en su declaración. 28/02/2017 11:27

El País España Frederic Udina era director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) el 9-N. El Idescat firmó un convenio con el Departamento de Presidència, en manos de Francesc Homs, para ceder datos del padrón (nombres y direcciones) a la Generalitat, de modo que el Gobierno catalán pudiera informar sobre el proceso de participación. Udina admite, a preguntas del fiscal, que se cedieron datos de menores de edad (a partir de 16 años) y que formaban parte de una base de datos temporal. Tras la providencia del Constitucional, pregunta el fiscal, "¿les llegó alguna orden de destruir esa base de datos temporal?". "No, ya no obraba en nuestro poder, la habíamos cedido", dice Udina. Más tarde, agrega, se comprobó que se había destruido la base de datos. 28/02/2017 11:19

El País España El fiscal vuelve sobre la misma pregunta que está repitiendo a todos los testigos: "¿Se plantearon que la providencia del Constitucional del 4 de noviembre podía afectar al contrato?" Marta Coll (Media Planning) responde que los encargos no se paralizan "salvo que el cliente lo pida o tengamos una resolución judicial". La directiva admite que "no llegó ninguna orden de ningún tipo" por parte del Gobierno catalán. 28/02/2017 11:05

El País España Sexto testigo de la segunda sesión del juicio contra Homs. Marta Coll era directora de la oficina de Barcelona de Media Planning, la empresa a la que la Generalitat encargó publicidad institucional relacionada con la consulta del 9 de noviembre de 2014. Coll dice que fue un encargo "por la vía de urgencia" y que se los trabajos se ejecutaron "entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre", apenas un día antes de la jornada de participación. 28/02/2017 11:02

El País España El fiscal pregunta al testigo si no le extraña que tras la providencia del TC la Genralitat no le dijera que parara los trabajos. -“Yo entendí que sin una orden en el sentido contrario no había motivo para paralizar la campaña", afirma Genovés. -¿A usted no le extrañó? -No, De hecho la consulta se celebró con toda normalidad. -Bueno, eso de con toda normalidad…. No hay más preguntas, zanja el fiscal 28/02/2017 10:58

El País España Siguen las declaraciones de cargos y excargos del Gobierno catalán que impulsaron trabajos relacionados con la consulta del 9-N. Ignasi Genovès era director general de Atención Ciudadana y Difusión de la Generalitat. "¿Entendió que la providencia del Constitucional podía afectar a este encargo?" "Tuve conocimiento y no recibí ningún encargo relativo a la campaña de publicidad. Me consta que el Gobierno estaba esperando respuesta a una petición de aclaración". 28/02/2017 10:48

El País España "¿Se realizó publicidad institucional tras el día 4?", pregunta el fiscal, en alusión al 4 de noviembre, fecha en la que el Constitucional prohibió la consulta. "Pues sí", contesta Mònica Osácar, que insiste en que no recibió "ninguna orden" para detener la campaña. 28/02/2017 10:42

El País España El trámite en este caso fue por la vía de urgencia, por lo que no se hizo concurso. Se encargó directamente a la primera empresa clasificada entre el listado de centrales de medios homologados con el que trabaja la Generalitat. 28/02/2017 10:40

El País España Empieza la declaración de Mònica Osácar, que era responsable de publicidad institucional durante la consulta del 9-N. Osácar es, también, hija del extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osácar, que a partir de este miércoles será juzgado por cobrar comisiones ilegales de la constructora Ferrovial para el partido nacionalista. 28/02/2017 10:36

El País España La abogada de Homs pregunta a Fabró sobre el pabellón de prensa. "¿Era un tema informativo con independencia del contenido de la información?" "Así es, pensé que pasara lo que pasaba, eso se iba a celebrar igual. No tuve ninguna duda". 28/02/2017 10:34

El País España Fabró (Presidencia) dice que encargó el trabajo del pabellón de prensa a Focus "verbalmente" y sin firmar ningún contrato. El cargo público alega que no supo que la resolución del Tribunal Constitucional prohibía la consulta. "No me llamó la atención". 28/02/2017 10:31

El País España Turno de Carles Fabró, jefe de gabinete de relaciones externas y protocolo de la Generalitat, que depende de Presidència. Fabró encargó por indicación de Francesc Homs la instalación de un pabellón de prensa para atender a los medios tras la jornada del 9-N. 28/02/2017 10:27

El País España El fiscal le pregunta por los contratos firmados por la Generalitat. El testigo señala que era un contrato tipo, similar al que suele firmar firmar Fira. 28/02/2017 10:27

El País España Fira y la Generalitat firmaron un contrato para el uso del pabellón de Italia como pabellón de prensa para la consulta. 28/02/2017 10:22

El País España Ahora es el turno de Pere Camprubí, director de negocio externo de Fira de Barcelona, testigo propuesto por el fiscal y por la defensa de Homs. 28/02/2017 10:17

El País España La testigo explica que las tareas de montaje se realizaron entre el 3 y el 7 de noviembre. -"¿En algún momento llegó la hora de parar los trabajos?", pregunta el fiscal. "No", responde Soro. Termina su declaración. 28/02/2017 10:16

El País España El fiscal y Soro se enredan a costa de la fecha de los contratos firmados entre la Fira y Focus. El fiscal intenta demostrar que el contrato se firmó después de la providencia del TC que vetó la consulta. La directora de la asesoría jurídica lo niega. 28/02/2017 10:13

El País España La primera testigo es Fátima Soro, directora de la asesoría jurídica de la Fira de Barcelona, a la que contrata Focus para instalar el pabellón de prensa para dar los resultados del 9-N. 28/02/2017 10:07

El País España Empieza la segunda sesión del juicio a Homs en el Tribunal Supremo. 28/02/2017 10:06

El País España El tribunal adelanta a la sesión de hoy una de las declaraciones previstas para mañana: la de Isabel Vidal, también de Focus. Con su declaración (octavo testigo de la tarde) finaliza la sesión. El juicio contra Homs se reanudará mañana, martes, a partir de las 10 horas. Por la tare está prevista la declaración, como testigo, del expresidente de la Generalitat Artur Mas. 27/02/2017 18:10

El País España Los responsables de Focus declaran en último lugar en la vista de hoy por el 9-N ante el Tribunal Supremo. La Generalitat les encargó habilitar un centro para atender a la prensa tras la jornada de participación del 9 de noviembre de 2014. 27/02/2017 17:50

El País España Brevísima intervención de Felip Puig, que ha explicado que se limitó a trasladar a Francesc Homs las dudas de T-Systems sobre los trabajos para el 9-N. "Mi opinión hubiera sido la misma" que la de Homs, ha subrayado Puig. El exconsejero ha revelado que el Gobierno catalán había acordado remitir "todas las dudas" que pudieran surgir al consejero de Presidència (Homs), que era al mismo tiempo máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat. 27/02/2017 17:36

El País España Felip Puig fue presidente del CTTI, el órgano que encargó trabajos para el 9-N. Pero es mucho más: un histórico de CiU, un peso pesado del nacionalismo catalán, consejero en los gobiernos de Jordi Pujol y de Artur Mas. Empieza ahora su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo. No declaró en la causa por los mismos hechos contra Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. 27/02/2017 17:32

El País España Escalé (CTTI) admite que el Departamento de Gobernación "ordenó paralizar" la web creada por la Generalitat para impulsar la participación en el 9-N, y que no se introdujeran "nuevos contenidos". Y resalta que era "imposible eliminar el contenido completo" de la página. 27/02/2017 17:15

El País España El exdirector general del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Jordi Escalé, admite que una parte de los trabajos informáticos encargados para el proceso de participació del 9-N se entregaron después de la prohibición del Tribunal Constitucional. 27/02/2017 16:57

El País España Turno de la directora de servicios jurídicos de T-Systems, Josefa Martín. La resolución del Constitucional "dejaba claro que ordenaba suspender". Pero la empresa no sabía "si las actividades estaban afectadas o no". Ante esa duda, preguntaron al cliente (la Generalitat) al respecto. "Nos debatíamos en cumplir el contrato y cumplir la ley". 27/02/2017 16:50

El País España José Manuel Desco, director general de T-Systems, dice que la empresa consideró que la resolución del Tribunal Constitucional suspendía los trabajos para el 9-N. Y que consultaron a la Generalitat cómo afectaba la suspensión. "Tenemos que cumplir los trabajos pero también cumplir la ley". 27/02/2017 16:42

El País España Homs sigue las declaraciones de testigos junto a su abogada, Eva Labarta. El diputado ha renunciado a ponerse la toga pese al ofrecimiento que le ha hecho el presidente del tribunal por su condición de abogado. 27/02/2017 16:31

El País España A lo largo de la tarde declararán testigos de empresas a las que la Generalitat encargó trabajos para la consulta del 9-N: T-Systems y Focus. Según la Fiscalía, el Gobierno catalán no hizo nada para impedir que esas empresas siguieran adelante con los encargos tras el veto del Constitucional del 4 de noviembre. También declararán los máximos responsables del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el órgano que encargó los servicios. 27/02/2017 16:26

El País España Rigau (T-Systems) dice que, tras la resolución del Tribunal Constitucional, la empresa decidió consultar a la Administración si debía poner fin a sus trabajos. "Teníamos obligación de cumplir nuestro contrato pero, al mismo tiempo, no sabíamos si lo que habíamos oído por los medios nos afectaba", declara. 27/02/2017 16:14

El País España Bernat Rigau, empleado de T-Systems, dice en su declaración como testigo que la Generalitat les pidió soporte técnico para la jornada de participación del 9 de noviembre de 2014. 27/02/2017 16:10

El País España Antes de terminar, el presidente de la Sala ofrece a Homs que siga la comparecencia de testigos con toga junto a su abogada. Homs aclara que está aquí como abogado no ejerciente pero parece que se aceptará la propuesta del presidente 27/02/2017 13:21

El País España Termina el interrogatorio de la abogada y la sesión de la mañana. El juicio continuará esta tarde con la declaración de testigos. 27/02/2017 13:20

El País España Homs aprovecha las preguntas de su abogada para lanzar sus mensajes más políticos. Ahora se refiere a las "intenciones del ministro del Interior de utilizar a la fiscalia para perjudicar adversarios políticos" y lo enlaza con las investigacones conocidas en los últimos días sobre el 3%. 27/02/2017 13:19

El País España La abogada le pregunta por los 15 meses que pasaron entre el 9-N y la imputación de Homs. "Tras el 9-N el juez desestimó mi implicación en la causa y al cabo de 15 meses, y había ya asumido el acta en las Cortes españolas, y fue en este contexto que, con el pretexto de la carta, la fiscalía me incorporó en la causa". 27/02/2017 13:16

El País España Así ha sido el paseo de Homs hasta el Supremo: http://cort.as/uT3o Foto: Claudio Álvarez 27/02/2017 13:13

El País España "Yo asumo todos los hechos que se me atribuyen, que no quiere decir que yo asuma un ilícito penal. La cuestión no es si se han producido unos hechos, que está claro que sí, sino si esos hechos suponen un ilícito penal, que me parece a mi que no", aclara 27/02/2017 13:10

El País España El diputado insiste en que la providencia dle 4 de noviembre no se le notificó personalmente ni a él ni a nadie 27/02/2017 13:08

El País España "En el texto de la acusación me sorprendió leer que parecía que habíamos encubierto lo que hacíamos. En todo momento fue público. Ahora se intenta presentar casi como una conspiración", dice el exconseller 27/02/2017 13:05

El País España ¿Cuál fue la reacción del Gobierno de España ante elanuncio del proceso participativo?, pregunta la abogada La reacción fue de menosprecio absoluto, de considerarlo ridículo. En palabras del presidente dle Gobierno, "un acto sin consecuencias políticas ni jurídicas", responde Homs 27/02/2017 13:02

El País España "La Generalitat ha cumplido siempre las resolciones del TC. El Gobierno de España, no", señala Homs en respuesta a la pregunta de su abogada sobre la decisión de impulsar un proceso participativo una vez que el TC había suspendido la primera consulta. 27/02/2017 13:00

El País España Se reanuda la declaración de Homs. El acusado responde ahora las preguntas de su abogada, Eva Labarta. 27/02/2017 12:55

El País España Termina el interrogatorio del fiscal. El presidente da un receso de 30 minutos 27/02/2017 12:22

El País España "Lo hubiera vuelto a hacer tras conocer la doctrina del TC?" "Sí, absolutamente" 27/02/2017 12:21

El País España Homs explica que se consultó con expertos después de recibir la providencia del TC. Y que todos coincidieron en que no se estaba cometiendo ningún delito. 27/02/2017 12:06

El País España El exconseller de Presidencia dice que la resolución del TC, al ser inconcreta, no aludía por ejemplo a los trabajos de T-Systems (aunque sí decía que debía pararse todo lo que llevase a hacer la consulta) 27/02/2017 12:00

El País España "Yo admito todos los hechos que usted me incrimina e incluso podría añadir más. Porque fue mi obligación hacer lo que hice", afirma Homs. 27/02/2017 11:58

El País España https://twitter.com/el_pais/status/836166499232514048 27/02/2017 11:57

El País España El fiscal le pregunta por la carta que envió Homs al CTTI en la que daba instrucciones para que indicaran a la empresa T-System que siguiera adelante con los trabajos. "Los servicios de T-System no se ven afectados por la providencia dictada", explicó Homs. Esa carta es una de las principales pruebas para acusar a Homs de desobediencia y prevaricación 27/02/2017 11:55

El País España "Yo siempre tuve el encargo del Govern de ajustarme a la legalidad y de no cometer ningún tipo de delito. Y creo que lo hicimos" 27/02/2017 11:47

El País España "¿Cómo es posible que no entendieran que eso suponía no celebrar ese proceso cuando es exactamente igual a la providencia de septiembre por la que se anuló la primera consulta?", pregunta el fiscal. "El esfuerzo de intentar presentar esto como una providencia clara definida es evidente y lo entiendo. Pero en septiembre había un decreto y una ley. Aquí era un proceso participativo. Confundir la desobediencia en el uso social y lo que es estrictamente el debate jurídico..." 27/02/2017 11:46

El País España El fiscal sigue preguntando sobre la providencia del 4 de noviembre. "¿Qué es lo que no entendían sobre los actos impugnados?". "Pues la relación de actos impugnados", señala el exconseller de Presidencia. 27/02/2017 11:44

El País España "Lo sustancial de esta petición que hicimos ahora resultará que no era la voluntad de aclaración de la providencia sino demostrar que lo sabíamos y que íbamos a actuar", advierte Homs 27/02/2017 11:35

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836157611988905985 27/02/2017 11:35

El País España "Yo me pregunto por qué siendo todo público y notorio nadie hizo nada. Ni siquiera la fiscalía. Ni siquiera el 9 de noviembre. No se puede exigir que el Govern era el único que tenia que parar aquello y que el resto de las instituciones del Estado español no hiciera nada. No se le puede pedir a otro aquello que también está a su alcance", se queja Homs 27/02/2017 11:34

El País España "¿En su recurso no están los propios servicios juridicos reconociendo que la providencia era un mandato que impedía celebrar el proceso participativo?", pregunta el fiscal. Homs explica que es "un recurso retórico" que no reconoce que hay un mandato que impide celebrar el proceso. 27/02/2017 11:32

El País España "Cuando un Govern como el nuestro está cometido a las leyes con voluntad de cumplirla y al lado tiene una providencia de esas características, la obligación del Govern era actuar como actuamos. Pensar que la providencia era el único escrito legal en aquel contexto no es correcto", expica Homs 27/02/2017 11:29

El País España "En esa providencia se me imputan hechos, que los admito todos, faltaría más. Y más que se han dejado. Pero era inconcreta sobre lo que había que hacer con ella, eso es incuestionable", afirma el acusado. 27/02/2017 11:27

El País España El fiscal: "¿Y si considera que no constituía un mandato, por qué la recurren?" Homs: "Poque era un conflicto de competencias y pensé que el TC podía mediar. Si uno está convencido de que tiene competencias para hacer algo, naturalmente lo tiene que recurrir" 27/02/2017 11:26

El País España Homs explica que la providencia del 4 de noviembre, además, no contenía el apercibimiento que aclarara que era un delito. 27/02/2017 11:25

El País España "Tomamos las decisiones que tomamos con plena conciencia de no poder hacer otra cosa. Porque estaba en juego el ejercicio de derechos fundamentales como son el de la participación y la libertad ideológica", explica Homs. 27/02/2017 11:23

El País España "Hasta aquella ocasión nunca había visto un conflicto de competencias de esa natiuraleza. De inconcretar todo lo que se podía o no hacer y las consecuencias que podían o no venir", explica el acusado 27/02/2017 11:22

El País España "¿Donde empezaba y dónde acababa el contenido de aquella providencia?, pregunta Homs. "Una forma de intentar entenderlo fue ver el recurso del abogado del Estado, que creemos que se confundió porque debió presentar un incidente de ejecución y usó otro canal que creo que fue abusivo. La decisión que tomamos fue la de mantener el proceso. Es que no podíamos hace rotra cosa", sostiene Homs. 27/02/2017 11:21

El País España A Mariano Rajoy le parece que la afirmación de Homs, que ha dicho que una respuesta penal al 9-N "es el fin del Estado español", es "una de esas cosas que dice sin pensarlo demasiado". "Lo importante es que los tribunales actúen y que todos acatemos sus resoluciones. Desde luego, España tiene muy buena salud. Es la nación más antigua de Europa. Hay una voluntad muy mayoritaria de continuar juntos. Hay un proyecto de España muy ilusionante de cara al futuro. Hemos superado una crisis económica muy grave y hoy en Europa se nos mira como un país que en momentos de dificultad ha sabido dar el do de pecho. Hoy hay muchos empresarios exportando fuera, la economía está mejor, somos un país que recibimos más turistas, más estudiantes de Erasmus y sinceramente podemos sentirnos orgullosos de nuestro país por más que haya gente que solo quiera incidir en los aspectos negativos, que también los hay". 27/02/2017 11:20

El País España El fiscal pregunta por qué decidieron no suspender la consulta alernativa. "No había forma humana de saber loque pedía el TC", dice Homs. 27/02/2017 11:19

El País España Mariano Rajoy: "No se puede hacer un referéndum, todo el mundo sabe que es ilegal, incluso las personas que dicen que van a apoyar a los que quieren convocarlo. Creo que una de las obligaciones básicas de todos los ciudadanos, que es mayor en aquellas personas que tienen responsabilidad de Gobierno, es cumplir la ley y por encima de la ley no hay absolutamente nadie". 27/02/2017 11:16

El País España El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado este lunes que Francesc Homs "está sometido a la ley como estamos sometidos a la ley los 46 millones de españoles". "Lo único que espero es que se produzca una situación de normalidad, que el señor Homs se defienda, tiene perfecto derecho a hacerlo, y que el Tribunal Supremo haga justicia. Yo acataré y respetaré como hago siempre las decisiones del Tribunal Supremo, sean las que sean y me parezcan más acertadas o menos", ha añadido Rajoy, informa Javier Casqueiro. 27/02/2017 11:15

El País España "¿Le consta si la Generalitat se dio por notificada ese mismo día?", pregunta el fiscal. "Sí. Como institución se dio como notificada este 4 de noviembre". 27/02/2017 11:12

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836154768397594624 27/02/2017 11:11

El País España Homs asegura que las providencias del TC se comunicaban entonces vía correo electrónico. "Ahora, de manea más reciente, algunas se comunican de forma personal. No sé muy bien cuál es el criterio para hacerla de una u otra forma", añade 27/02/2017 11:10

El País España El fiscal insiste en "cuándo" la conoció. Homs insiste en que "a la vez que todo el mundo medianamente bien informado. El mismo día 4 de noviembre" 27/02/2017 11:09

El País España "¿Cuándo conoció usted la providencia del TC en la que se acuerda suspender la consulta?", pregunta el fiscal. "Igual que todo el mundo, a través de los medios de comunicación. A mi no me comunicaron nada de forma personal en aquel momento", explica Homs. 27/02/2017 11:08

El País España El fiscal pregunta si esos voluntarios intervinieron en los encargos del CTTI a T-System o en la compra de los portátiles o hacer los programas informaticos el envío de la carta a T-System en la que se le da el visto bueno para que siga adelante con los trabajos una vez que la consulta fue vetada por el TC. "No, esto se hizo con las empresas proveedoras. Tienen ustedes toda la documentación" 27/02/2017 11:06

El País España "El proceso participativo no se hubiera podido hacer sin los voluntarios. Hubo 40.000 y esto es lo que permitió hacer de forma efectiva este proceso participativo" 27/02/2017 11:04

El País España Vuelven al interrogatorio. El fiscal pregunta por la decisión de reservar un espacio para instalar una sala de prensa de cara a la consula. Homs señala que lo hizo porque ientos de periodistas habían mostrado su interés por acudir. Se creditaron 800. 27/02/2017 11:03

El País España Homs, Marchena y el fiscal siguen enzarzados sobre las interrupciones. "No dude de que la sala esá deseando conocer todas sus explicaciones", insiste el presidente. 27/02/2017 11:02

El País España Homs se queja de que el fiscal le formula preguntas cuando aún no ha acabado de contestar la anterior. "En mi casa me enseñaron que tenía uno que dejar que el otro acabara de hablar antes de empezar él. Y me gustaría que seme tratara con respeto". "Esto no es su casa, esto es el Tribunal Supemo", advierte Marchena. "La pertinencia de hacer las preguntas corresponde a la sala. Si usted considera que el fiscal le interrumpe usted siga hablando", añade. 27/02/2017 11:01

El País España El fiscal pregunta por la base de datos que usó la Generalitat para informar de la consulta. "Se usa siempre que hay una información que se quiera hacer llegar a toda la población", afirma Homs. 27/02/2017 10:57

El País España https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/836148382183866369 27/02/2017 10:57

El País España Homs: se trataba de informar a la población de que había un proceso deliberativo que podían ejercer. Acciones fundadas en el derecho a la ideología política y a la participación política, señala el diputado. 27/02/2017 10:56

El País España El fiscal lepregunta por la suspensión de la primera convocatoria de 9-N y su sustitución por una alternativa. ¿Participó su departamento en la preparación de esa jornada, pregunta el fiscal. "MI departamento evidentemente participó en la concesión de ese proceso comunicativo a través de la secretaria de comunicación", señala Homs. 27/02/2017 10:55

El País España "Eran muchas y muy diversas", aclara Homs. Entre otras, el responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, coordinador de la comunicación y publicidad institucional. 27/02/2017 10:53

El País España Le pregunta en primer lugar por sus funciones como portavoz del Gobierno y consejero de la Presidencia, puesto que ocupaba en noviembre de 2014. 27/02/2017 10:52

El País España Empieza a preguntar el fiscal. 27/02/2017 10:51

El País España "Soy consciente de mis derechos", aclara Homs. 27/02/2017 10:51

El País España Marchena le ofrece contestar sentado a las preguntas del fiscal. Y le recuerda queno está obligado a contestar a ninguna de las preguntas ni a decir la verdad. 27/02/2017 10:50

El País España Empieza el interrogatorio a Homs. 27/02/2017 10:50

El País España La abogada de Homs expresa su protesta por la decisisón de la sala. 27/02/2017 10:49

El País España Respecto a la petición de comparecencia de Pérez de los Cobos, la sala cree que no tiene sentido porque la resolución del TC sobre la consulta ya está recogida en la causa, señala el presidente. 27/02/2017 10:49

El País España La sala se pronunció ya sobre todas las peticiones propuestas por la defensa, señala Manuel Marchena. Queremos indicarle, sin embargo, que en cuanto a la aportación del documento sobre la junta de fiscales, la sala no va a hacer un exámen minuciosos sobre la nateuraleza de si es una documento preliminar o conclusivo. "Pero sí ha de saber que ese documento va a ser valorado por la sala en su integridad", añade Marchena. "Tegan por seguro que ese documento va a ser valorado", insiste Marchena. 27/02/2017 10:47

El País España Se reanuda la sesión. 27/02/2017 10:45

El País España https://twitter.com/FotografiaPais/status/836144398601699328 27/02/2017 10:43

El País España El presidente de la Sala, Manuel Marchena, decide hacer un receso para deliberar sobre la petición de la abogada de Homs para que se admita como prueba el escrito de los fiscales catalanes y las testificales de Rajoy, Torres-Dulce y Pérez de los Cobos, entre otros. 27/02/2017 10:37

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836141016612749313 27/02/2017 10:33

El País España Lo que aquí se discute es que si cuando el TC acuerda como medida cautelar que la consulta puede realizarse, si esta se realizó o no, dice el abogado del Estado 27/02/2017 10:31

El País España El abogado del Esado Jaime Moreno rechaza que se admita como prueba el escrito de la junta de fiscales catalanes porque no era una conclusión oficial sino solo una opinión provisional sobre la "dificultad" de apreciar un escrito de desobediencia en la consulta. "lo que se deliberó estatutariamente quedó plasmada en la querella y en el juicio de hace unos dias en el TSJC" 27/02/2017 10:29

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836144564490682368 27/02/2017 10:24

El País España La abogada de Homs lamenta que el tribunal no haya admitido su petición de que testificaran como testigos Rajoy, el exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce y el presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos. 27/02/2017 10:23

El País España La abogada de Homs pide que se admita como prueba el documento oficial de la junta de fiscales catalanes en el que se considera que no hubo delito de desobediencia. 27/02/2017 10:18

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836142498040926209 27/02/2017 10:16

El País España Las acciones que emprendió Homs para que pudiera celebrarse la consulta son constitutivos de un artículo de prevaricacion administrativa y uno de desobediencia grave, según el fiscal. 27/02/2017 10:14

El País España Continúa la sesión una vez solucionados los problemas. 27/02/2017 10:12

El País España FOTOGALERÍA: http://cort.as/uSev Llegada al Tribunal Supremo de Francesc Homs Foto: Claudio Álvarez 27/02/2017 10:12

El País España La secretaria judicial ha tenido que dejar de leer porque hay interferencias con el micrófono y la señal de televsión. Están intentando solucionarlo 27/02/2017 10:10

El País España Empieza el juicio a Homs. La secretaria judicial lee el escrito de acusación contra el exconsejero de la Presidencia de la Generalitat. 27/02/2017 10:08

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836140222979133440 27/02/2017 10:07

El País España https://twitter.com/reyesrin/status/836140136249294848 27/02/2017 10:06

El País España Así se vive la movilización a favor de Francesc Homs: https://twitter.com/albamoraleda/status/836137958289915904 27/02/2017 09:58

El País España https://twitter.com/reyesrin/status/836137930401984512 27/02/2017 09:58

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836137241139425280 27/02/2017 09:54

El País España 20 momentos en los que Homs ha defendido la independencia de Cataluña http://cort.as/uSbf Foto: Francesc Homs apoyado por Artur Mas camino al Tribunal Supremo. / Claudio Álvarez 27/02/2017 09:49

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836134605044449280 27/02/2017 09:48

El País España El fiscal pide para Homs nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos por un delito de desobediencia grave y otro de prevaricación administrativa http://cort.as/uSW3 Imagen: Albert García 27/02/2017 09:32

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836130319820541952 27/02/2017 09:28

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836129580851290112 27/02/2017 09:25

El País España https://twitter.com/capdevilajoan/status/836128821376069632 27/02/2017 09:25

El País España Eva Labarta, la abogada de Homs sobre el juicio: “Es el partido de vuelta, sí, pero es más difícil, porque jugamos en el Bernabéu”. Labarta admite que no es fácil controlar al diputado independentista. No solo por su condición de abogado, sino, sobre todo, porque va a su aire. Homs decidirá, por ejemplo, si responde a las preguntas de la fiscalía. Pero en el primer juicio del 9-N, al que acudió como testigo, se quedó con las ganas. : “Es el partido de vuelta, sí, pero es más difícil, porque jugamos en el Bernabéu”. Labarta admite que no es fácil controlar al diputado independentista. No solo por su condición de abogado, sino, sobre todo, porque va a su aire. Homs decidirá, por ejemplo, si responde a las preguntas de la fiscalía. Pero en el primer juicio del 9-N, al que acudió como testigo, se quedó con las ganas. http://cort.as/uSXl 27/02/2017 09:24

El País España https://twitter.com/jesusgbueno/status/836128875696488448 27/02/2017 09:20

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836128164803936256 27/02/2017 09:18

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836127303478435841 27/02/2017 09:17

El País España Carles Campuzano en las Mañanas de Radio Nacional: "El juicio a Francesc Homs es político, pero jurídicamente, los argumentos de la fiscalía también son débiles" https://twitter.com/Pdemocratacat/status/836124930718715909 27/02/2017 09:16

El País España Francesc Homs el domingo: “Ya es sintomático que ante un movimiento cívico y pacífico como el independentista tenga que existir también una respuesta judicial. Eso es el fin del Estado de derecho en España” http://cort.as/uSW3 27/02/2017 09:11

El País España https://twitter.com/albamoraleda/status/836125379656052736 27/02/2017 09:07

El País España https://twitter.com/jesusgbueno/status/836125118174756864 27/02/2017 09:07

El País España En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado instructor Andrés Palomo del Arco recogió los hechos incluidos en el informe del fiscal y expuso que Homs "potenció" el desarrollo de la consulta tras haber conocido la suspensión del Constitucional. Lo hizo, según el juez, "con la conveniente discreción para tratar de generar la apariencia de que las actuaciones administrativas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios". 27/02/2017 09:07

El País España El tribunal que juzga al diputado ha aceptado todas las pruebas solicitadas por el ministerio público, alguna de las cuales también había pedido el acusado, como la pericial de los guardias civiles que realizaron el informe técnico sobre el análisis de los programas informáticos utilizados en la jornada del 9-N. 27/02/2017 09:05

El País España https://twitter.com/jesusgbueno/status/836123407808888832 27/02/2017 09:04

El País España https://twitter.com/jesusgbueno/status/836122525587374080 27/02/2017 09:04

El País España el expresident de la Generalitat Artur Mas. https://twitter.com/albamoraleda/status/836123618258071552 El diputado del PDeCat llegará al alto tribunal acompañado de una delegación de compañeros de partido y de ERC, consellers del Govern y miembros de asociaciones independentistas. También estará 27/02/2017 09:03