El audio del cazador que mató dos agentes rurales: “Están muertos, he sido yo”

Ismael Rodríguez, el cazador que confesó haber matado dos agentes rurales en Aspa (Lleida), llamó él mismo al 112. En la llamada, emitida este lunes por la Cadena Ser, se puede escuchar el relato tranquilo del cazador primero con la operadora del 112. "Están muertos", le dice. Y cuando ella le pregunta si ha sido él, lo admite.

Después, la mujer transfiere la llamada a los Mossos d'Esquadra. Ismael dice que no sabe qué ha pasado. Cuando le preguntan si ha sido un accidente, responde: "Han venido, me he puesto nervioso y no sé porque he reaccionado así". Los Mossos le piden que vaya hacia la carretera, donde irán a buscarlo.

Hoy el juez ha decretado libertad con cargos para el dueño de la escopeta con la que Rodríguez mató los dos agentes rurales. El hombre ha asegurado que la dejó en el coche de Rodríguez, dos días antes, en otra cacería y que todavía no se la había vuelto. Hoy también han declarado otros cazadores que estaban en la zona.