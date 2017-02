El presidente de la gestora del PSOE aboga por “reformular” la socialdemocracia

Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE. FOTO: ÁLVARO GARCÍA / VÍDEO: ATLAS

La "reformulación" de la socialdemocracia, el papel del Estado para embridar los caprichos del mercado sin soluciones "milagrosas" que pierden de vista la realidad y cómo preservar el Estado de Bienestar son las bases sobre las que pivota el área económica de la ponencia marco que impulsa la gestora del PSOE. El presidente de la dirección provisional, Javier Fernández, ha inaugurado la jornada de debate que concluirá con el texto que los militantes socialistas enmendarán como paso previo al congreso de mediados de junio. "La credibilidad económica nos dará la credibilidad gubernamental", ha advertido.

"Los mercados no se regulan solos. El Estado regulador es lo único que media entre el ciudadano y las impredecibles fuerzas económicas", ha señalado Fernández en el Auditorio de la ONCE ante los alrededor de 600 asistentes al foro España 2020: una economía sostenible social y ambientalmente. "No creemos en la autorregulación de los mercados como si fuera el cauce de una nueva superstición", ha aseverado el responsable del PSOE. Fernández también ha recalcado que el Estado de Bienestar no lo construyeron solo los socialistas sino que resultó fundamental la labor de las clases medias. "Las necesitamos para preservarlo y mejorarlo", ha aseverado Fernández. Con todo, ha reivindicado el Estado de Bienestar como "rompeolas de todas las crisis" y como "patrimonio de los que que no tienen patrimonio y el patrimonio de los socialistas". En esta línea, ha insistido en que el PSOE se equivocaría optando por "soluciones fáciles y milagrosas porque sería no ver la realidad".

No para convencidos

Los socialistas dan muestras, desde Pedro Sánchez a los ponentes de la ponencia oficial, de someter a debate el papel del Estado y por tanto medir qué es en el siglo XXI ser socialista. Los promotores de la ponencia de este sábado parece que no quieren quedarse atrás en la defensa de los postulados clásicos de la socialdemocracia. "Creemos en la superioridad ética, cultural y democrática de la socialdemocracia más allá de lo que esperan los convencidos y los corazones de los votantes socialistas más fervorosos". Sánchez ha titulado su documento estratégico "Por una nueva socialdemocracia", mientras que el documento de la ponencia de la gestora abogará por la "reformulación" de la socialdemocracia. Después, para apuntalar la tesis socialdemócrata del equilibrio entre mercado y Estado, Fernández ha apuntado: "Tanto mercado como sea preciso, tanto Estado como sea necesario". Para Fernández el Estado debe jugar un papel de garantía de que hay igualdad de oportunidades de partida —"no igualitarismo", ha diferenciado—, pero también hay que sentar "al poder a que negocie". "Los Gobiernos sí tienen capacidad de intervenir a pesar de la globalización. Nadie impuso a Rajoy su reforma laboral, fue una decisión autónoma del Gobierno de España que introdujo la incertidumbre en el mercado laboral y eliminó cualquier atisbo de equilibrio en el seno de las empresas", ha criticado Fernández.

Después de que el presidente de la gestora marcara los parámetros por donde debe discurrir el debate económico de los socialistas, los ponentes han iniciado el debate en cuatro mesas sectoriales coordinadas por el economista José Carlos Díez. “Lo mejor que le ha pasado a este país es el PSOE. Los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Lo digo alto y sin complejos”, ha sentenciado en una de ellas José Muñoz Lladró, responsable de Economía de la gestora. Muñoz Lladró ha hecho hincapié en que los “grandes perdedores” de la crisis han sido los jóvenes y los parados de larga duración, que no disponen de las protecciones suficientes ni políticas activas de empleo.

Díez ha identificado algunas de las potenciales soluciones a los problemas del país. Por ejemplo, los incentivos para aumentar el índice de fecundidad (del 1,32 frente al 1,57 de la media de la UE) requieren la combinación de una subida salarial y facilitar la emancipación de un sector juvenil además afectado por un desempleo crónico. Una medida sería la liberación de viviendas de la Sareb, el banco malo, a corto plazo para contrarrestar la escasez de oferta de alquileres. Entretanto, los nacimientos se han reducido en España un 20 desde el inicio de la crisis. En 2015 murieron más personas de las que nacieron.

Díez también retoma uno de los proyectos bandera del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: la rehabilitación de edificios públicos (abierto a privados) o de patrimonio histórico. Aparte del impulso que las reformas supondrían a la economía sostenible, el economista considera que son una gran oportunidad para reintroducir en el mercado laboral a los desempleados de larga duración —y por tanto que coticen y contribuyan a un aumento del consumo— sin desdeñar su formación en escuelas taller. La limpieza de bosques sería una extensión de este planteamiento.

El abandono de las zonas rurales y el consecuente incremento de la densidad de población de las grandes ciudades —hay 60 de más de 100.000 habitantes— se puede combatir con el turismo de interior, el gran reto del modelo turístico español y que además rompe con la estacionalidad del turismo vinculado a las áreas costeras. Díez cree que queda mucho recorrido en el turismo cultural y gastronómico. También en la llamada agricultura ecológica y su comercialización mediante centrales de compra especializadas en un sector al alza.