El Gobierno volverá a intentar contactos discretos con Puigdemont

"El Gobierno no pone fecha de caducidad a la Operación Diálogo". La frase de Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Ejecutivo de Mariano Rajoy, fue un mensaje nada en clave al Gobierno de Carles Puigdemont, a la sociedad catalana y a los interlocutores a los que se pretende abrir aún más tras el fracaso del encuentro secreto entre los dos mandatarios el pasado 11 de enero. El portavoz del Gobierno reiteró este viernes varias veces, en público y en privado, que el Ejecutivo de Rajoy no descarta emprender nuevos contactos "discretos" con la Generalitat de Cataluña para seguir hablando de los problemas reales que afectan a los catalanes. Fuentes de La Moncloa precisaron a continuación que no habrá encuentro oficial de Rajoy y Puigdemont hasta que se constate que hay alguna posibilidad de acuerdo.

Méndez de Vigo subrayó primero, sobre una pregunta concreta de las negociaciones posibles con el PDCat (antigua Convergència) para sacar adelante los Presupuestos para 2017, que el Gobierno "está abierto a dialogar con todo el mundo" y recordó "la tradición pactista" de esa formación nacionalista en el pasado con Gobiernos centrales socialistas y conservadores. Eso sí, el ministro precisó luego que "el diálogo y sobre todo los acuerdos son cosa de dos" y corroboró la necesidad del Ejecutivo de acudir a otros partidos ante su precaria situación parlamentaria con solo 137 diputados.

El portavoz del Gobierno de Rajoy remachó más tarde sobre la cita secreta de Rajoy y Puigdemont el 11 de enero y sobre las posibilidades de nuevos encuentros en el futuro que "el diálogo siempre ha existido, y es lógico que así sea, y vamos a seguir manteniéndolo". Méndez de Vigo recalcó acto seguido que para el Gabinete central la denominada Operación Diálogo, que encabeza la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no se ha terminado: "El diálogo no tiene fecha de caducidad y la única Operación en la que estamos es la Operación Diálogo".

Lo que el equipo de Rajoy no quiere, al menos por ahora, es levantar demasiadas expectativas ante una posible cumbre oficial en La Moncloa, con convocatoria a los medios de comunicación, luz y taquígrafos. Eso no se va a producir, al menos, hasta que La Moncloa compruebe de alguna manera que "hay agua en la piscina", como se comenta coloquialmente, o también hasta que se vislumbre alguna opción real de acuerdos. Méndez de Vigo llegó a indicar este viernes, tras el Consejo de Ministros, que "cuanto menos ruidos y menos presión mediática, muchas veces mejor". Y consideró que podría ser "bueno" que ese hipotético nuevo encuentro entre ambos líderes se volviera a producir en secreto. El ministro comentó así que en ocasiones como esta sería aconsejable "dejar que las cosas vayan" y apeló también a la sociedad catalana para valore el comportamiento de cada uno y decida en consecuencia.

Fuentes oficiales de La Moncloa matizaron sobre las declaraciones del ministro portavoz que el Gobierno no entiende oportuno ni útil ni con sentido organizar una reunión oficial entre Rajoy y Puigdemont en estos momentos para corroborar luego en público que ambos no pueden acordar nada. Creen que sería incluso contraproducente.

Lo que Méndez de Vigo sí quiso subrayar de nuevo desde la mesa oficial de portavoz del Consejo de Ministros es que en esos futuros contactos discretos no se producirá ningún intercambio de posiciones o propuestas sobre la posible organización de un referéndum de autodeterminación de Cataluña: "Es ilegal, va contra la Constitución y no se puede celebrar".

El ministro acabó su exposición recalcando de nuevo que la Operación Diálogo es el plan a y el plan b del Ejecutivo: "Hay que seguir dialogando, recuperar la confianza y la credibilidad, hay que seguir hablando". Luego usó la palabra "exploración" para definir el momento actual. Y acabó: "El Gobierno no pone fecha de caducidad al diálogo". Íñigo Méndez de Vigo terminó su comparecencia semanal como cada semana con recomendaciones culturales y deportivas y con dos citas. Una primera del escritor argentino Jorge Luis Borges: "En el futuro pasarán todas las cosas". Y otra de una canción de Julio Iglesias: "Dicen tantas cosas que no saben qué decir".