El nuevo fiscal superior de Murcia baraja dejar la investigación del presidente en manos de su antecesor

El nuevo fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, no descarta que sea su predecesor, el recién destituido Manuel López Bernal, el que continúe la investigación sobre el presidente de esa comunidad autónoma por la presunta comisión de delitos de prevaricación continuada, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental en el marco del caso Auditorio.

Díaz Manzanera, que aún no ha tomado posesión oficial de su nuevo cargo, ha indicado este jueves en una conversación mantenida con EL PAÍS que su labor como fiscal del Tribunal Superior de Justicia será "coordinar" todas las causas que asuma ese organismo, por lo que en los próximos días tendrá que plantearse si será él quien lleve personalmente la investigación contra Pedro Antonio Sánchez (PP) o si entregará el caso a alguno de sus colegas.

"Hay un fiscal anticorrupción y, oficialmente, el fiscal superior de la región sigue siendo López Bernal, que fue quien interpuso en su momento la querella [por el caso Auditorio] y conoce a la perfección el procedimiento, por lo que no se descarta en absoluto" que sea él quien continúe ejerciendo la acusación, ha asegurado Díaz Manzanera. La decisión final, ha dicho, la tomará en los próximos días, en cuanto tenga tiempo de estudiarlo.

Sobre la decisión de la Fiscalía General del Estado pidiendo que no se investigue a Sánchez en el marco de la Operación Púnica en contra del criterio del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y de las dos fiscales del caso, Díaz Manzanera ha dicho que las discrepancias por "cuestiones técnico-jurídicas" entre fiscales son "muy habituales" y existen "mecanismos perfectamente regulados" para dirimir esas diferencias. Este caso concreto, ha añadido, solo lo conoce por los medios de comunicación, si bien ha insistido en que es habitual que un fiscal superior pueda asumir un caso o incluso trasladarlo a otros fiscales si no está de acuerdo con el criterio de sus subordinados, mientras que estos no están obligados a firmar un informe que vaya en contra de su criterio.

Por otra parte, se ha referido a las presiones que su antecesor ha asegurado este jueves sufrir y ha confirmado que "ese tipo de situaciones se han dado", aunque él no las ha sufrido "a nivel personal". López Bernal, ha recordado Díaz Manzanera, fue querellado en dos ocasiones y recientemente el fiscal anticorrupción de Murcia sufrió un robo en su domicilio. "Pero somos profesionales y tenemos que continuar trabajando, nadie nos puede quitar ni cambiar. Las presiones existen, pero hay que vivir con ellas y tener capacidad de adaptación", ha dicho, tras recordar que si un fiscal vive esa situación debe ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad.

Díaz Manzanera ocupaba hasta ahora la titularidad de la Fiscalía Especial de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente de Murcia y en los últimos años ha coordinado las investigaciones de un gran número de procedimientos judiciales vinculados a la corrupción, como los casos Tótem, Ninette, Camelot y Pagamenta. Actualmente estaba trabajando en las investigaciones relacionadas con la planta desalinizadora de Escombreras y también sobre la contaminación en el Mar Menor, un asunto que, ha dicho, despachará él mismo, ya que se trata de una instrucción muy larga y complicada que está a punto de finalizar y "ningún otro compañero puede asumirla" por lo abultado del caso.