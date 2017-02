El fiscal sustituido en Murcia denuncia intentos de intimidación y presiones políticas

Manuel López Bernal, fiscal superior de Murcia cuyo relevo propondrá la Fiscalía General del Estado justo en el punto álgido de la investigación del caso Auditorio, ha denunciado este jueves las “intimidaciones” y la “desprotección” que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción. “A nadie le gusta que le metan querellas absurdas que no tienen otra finalidad que amedrentar a la gente”, ha subrayado en conversación con EL PAÍS, reflexionando sobre las trabas que se ponen para hacer poco atractiva la incorporación de nuevos fiscales a su trabajo.

“A los compañeros que estamos trabajando en estas cosas no nos van a intimidar con eso aunque lo pretendan”, ha dicho López Bernal en referencia a los dos asaltos que ha sufrido la casa de Juan Pablo Lozano, el fiscal anticorrupción de Murcia; la querella presentada (y desestimada) contra su hija tras ganar un concurso; o los intentos de vincular al despacho de su mujer con la denuncia por la que se investiga a Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, por cuatro presuntos delitos.

“Lo que sí es cierto es que cuando ven estas cosas el resto de compañeros se lo piensan muy mucho antes de querer entrar en estas lides y ocupar estos cargos”, ha seguido. “Tienen sus familias y no se le pueden pedir heroicidades”, ha subrayado. “No es que nosotros hayamos hecho ninguna heroicidad pero si tú tienes dos puestos de trabajo [a elegir], te dan un sueldo exactamente igual por uno que por otro, y en uno sabes que lo vas a pasar muy mal y que en el otro no vas a tener ningún problema… pues eligen este segundo”.

Bernal ha jugado un papel clave en el desarrollo del caso Auditorio, en el que se investiga por cuatro presuntos delitos a Sánchez, presidente de la Comunidad de Murcia. El fiscal anticorrupción reconoce haber recibido presiones de partidos políticos en el desempeño de su cargo (“En alguna ocasión, no del presidente”); defiende la capacidad de su sustituto, José Luis Díaz Manzaneda (“Conoce perfectamente el asunto”); e insiste en que lo importante es que se afronten cambios legales para evitar los intentos de coacción.

“Los cambios que se han hecho en la fiscalía no los puedo valorar”, resume López Bernal. “No pasa nada porque yo no esté. He sido una pieza más en todo esto”, ha seguido. “Si denuncio estas cosas no es por mí, sino por mis compañeros. Algo habría que regular para evitar estas cosas. A nadie le gusta que le metan querellas absurdas que no tienen otra finalidad que amedrentar a la gente”