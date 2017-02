Cinco asesinadas en cuatro días por violencia machista

"No estamos todas, faltan las asesinadas", "No es un caso aislado, se llama patriarcado", "Vivas nos queremos", "Ni una menos"... Los coros no acababan. Una batería de proclamas que no terminaba de apagarse se ha escuchado este miércoles 22 de febrero en la Puerta del Sol, donde cerca de 1.000 personas se concentraron para apoyar a más de una docena de mujeres de la Asociación Ve-la Luz, que desde hace 13 días permanecen en el kilómetro 0 pidiendo que la violencia machista se convierta en una cuestión de Estado. Exigen que el Gobierno active de manera inmediata un gabinete de crisis para hacer frente a una situación que parece no tener freno, una lacra que el pasado año dejó la cifra (oficial) de 44 asesinatos. El 31 de diciembre de 2016 acababa con la noticia de un "posible" caso machista en las Islas Canarias, y 2017 comenzaba con otro, el de Matilde Teresa D. C. H., en Rivas Vaciamadrid (Madrid).

Ellas, las mujeres de Ve-la luz, bajo un entoldado de plástico azul desde el pasado 9 de febrero, están hastiadas: "Los políticos solo han venido a título personal, y ha sido para preguntarnos si queríamos un Aquarius. Se sientan en sus sillones y viven alejados de la realidad. Una realidad que nos toca a todas", sentenciaba la presidenta de la asociación gallega, Gloria Vázquez, con un megáfono en la mano. Justo después se leían los 16 nombres de las víctimas de violencia machista de este 2017. Uno a uno, y deteniéndose en aquellos de los que no se tenía ni las iniciales: "Estamos hartas de los minutos de silencio. Hay que gritar al mundo que nos están asesinando". Y el coro volvía a empezar: "No son muertes, son asesinatos".

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha respondido a una pregunta parlamentaria sobre cómo ha repercutido en las mujeres el descenso del presupuesto para combatir la violencia machista. Montserrat argumentó que "acabar con la violencia de género es una responsabilidad de todos y por tanto aprobar los presupuestos del 2017 sería también una responsabilidad de todos". La partida de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se han reducido un 19% desde que está el PP en el Gobierno. Pasó de 31,08 millones en 2010 a 25,2 millones en 2016.

En los últimos cuatro días, cinco mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Empezaba el lunes, con un incendio en el que falleció una mujer de 50 años y su expareja en Redondela (Pontevedra). Fue intencionado y escondía otro crimen de violencia machista, según la investigación. Las pruebas recabadas en el lugar del siniestro, una casa unifamiliar, apuntan a que el hombre manipuló dos bombonas de butano y utilizó un bidón de gasolina para potenciar la explosión.

El martes por la noche, en la localidad de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), un hombre presuntamente asesinó, también a cuchilladas, a su mujer, de 34 años. El cadáver de la víctima fue hallado poco antes de la medianoche tendido en plena calle. El hombre, que tenía una orden de alejamiento de su esposa, se entregó a los Mossos d’Esquadra. "No hemos sabido valorar adecuadamente el riesgo que corría esta mujer", admitió el martes la fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer, Pilar Martín Nájera, sobre esta víctima. "Se tendría que haber reforzado la protección de esta mujer con la prisión, porque era una persona que ya tenía varias denuncias por amenazas, coacciones y malos tratos, o establecer los mecanismos que permiten detectar la presencia del agresor antes de que agreda a su víctima", lamentó la fiscal.

Este miércoles, mientras el megáfono pasaba por las manos de varias mujeres de la asociación gallega, y de otros colectivos que habían ido a apoyarlas, el discurso se repetía y varias lo recordaron: "La mitad de las mujeres asesinadas habían denunciado, las medidas no sirven, nos están dejando solas en una lucha que es de todos".

Situación “intolerable”

También tenían orden de alejamiento los dos hombres que, el mismo martes, fueron detenidos como presuntos responsables de las muertes de dos mujeres en Valencia y Gandia. Todos los indicios apuntan a asesinatos machistas, según el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues.

La primera, la colombiana de 48 años Gloria Amparo Vásquez, murió tras caer por el hueco de la escalera desde un cuarto piso. La policía detuvo poco después a un hombre de nacionalidad española con quien Vásquez mantenía una relación sentimental. Dolores Correa, española de 49 años y guardia civil retirada, fue hallada muerta en su casa de Gandia. El presunto asesino, sobre el que pesaba una orden de alejamiento, fue detenido en Móstoles (Madrid). El hombre admitió que estuvo recientemente en el apartamento de la mujer, con quien había mantenido una relación.

Y este miércoles ha fallecido la mujer de 91 años que el domingo fue agredida con un arma blanca por su marido en Villanueva del Fresno (Badajoz). Permanecía ingresada en la UCI del Hospital Perpetuo Socorro a causa de la gravedad de las heridas. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha mostrado su "consternación" por los últimos asesinatos de mujeres, que alcanzan ya la cifra "intolerable" de 16 víctimas en 2017. Las mujeres de Ve-la luz, que aseguran que no se moverán de la Puerta del Sol hasta que no obtengan respuesta, se preguntaban, a través del eco del megáfono, "cuántas mujeres asesinadas más hacen falta para que alguien haga algo".