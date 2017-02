El PSOE condiciona el pacto sobre pensiones a la revalorización con el IPC

Mariano Rajoy en la sesión de control al Gobierno. ZIPI (EFE) / ATLAS

El PSOE ha condicionado cualquier apoyo al Gobierno sobre pensiones a la revalorización de estas en función del IPC. El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha preguntado este miércoles a Mariano Rajoy, en la sesión de control del pleno del Congreso, y le ha advertido de que "si quiere contar con los socialistas los precios tendrán que ser esenciales para la revalorización".

Hernando ha criticado que la revalorización haya sido de solo el 0,25%, muy por debajo de la inflación, lo que supone una pérdida evidente la capacidad adquisitiva de las pensiones. En su opinión, eso es "insoportable e insolidario", por lo que ha prometido que en el Pacto de Toledo defenderán la vinculación de la subida de las pensiones al IPC.

Rajoy ha respondido defendiendo la ley que aprobó en solitario en la legislatura de la mayoría absoluta que vincula las pensiones a los ingresos y que han supuesto subidas del 0,25% en los últimos años, por encima de los anteriores en los que la inflación fue negativa.

El presidente del Gobierno ha apelado, cinco años después, a la herencia recibida y a lo que hizo su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, al congelar las pensiones en su último año de mandato. Rajoy se preguntó si los socialistas "serán capaces de construir en el Pacto de Toledo" que estudia el futuro de las pensiones.

A continuación, Rajoy ha confrontado con Pablo Iglesias a propósito de la corrupción. El líder de Podemos ha preguntado al presidente del Gobierno sobre la corrupción, con una relación de casos concretos. Rajoy ha pedido "no magnificar ni minimizar los casos", no ha asumido ninguna responsabilidad sobre ellos, ha pedido que no se haga que se viva "bajo sospecha", se ha jactado de las medidas aprobadas contra la corrupción y ha pedido ideas para combatirla.

Iglesias le ha reprochado, por ejemplo, que el exministro José Manuel Soria viajara invitado a un hotel de lujo y ha pedido hechos contra la corrupción. "Pretender hablar de medidas con usted es complicado. No ha aportado ni una idea para que deje de serlo. A lo que ha venido con la sentencia dictada. Si usted fuera Robespierre y esto la convención, tendríamos un problema. Hacemos con dignidad nuestro trabajo, veremos si usted también lo hace", ha concluido el presidente, visiblemente molesto.