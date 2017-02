El PP de Castilla-La Mancha presiona para que Cospedal siga como presidenta

La cúpula y el aparato del Partido Popular en Castilla-La Mancha ha lanzado toda una campaña de presión para mantener como presidenta regional a María Dolores de Cospedal, que fue refrendada hace apenas una semana secretaria general del PP y ya es ministra de Defensa. Los cinco presidentes provinciales del PP en esa autonomía se han citado este domingo en secreto en el Parador de Toledo para ratificar su apoyo a la candidatura de Cospedal para el cónclave regional, que se celebrará en Cuenca el 18 de marzo, y zanjar así cualquier debate que se pudiera producir sobre su acumulación de cargos en una reunión oficial del partido. El martes se abre el plazo para tramitar candidaturas y nadie en el PP duda de que Cospedal será la aspirante oficial. La dirigente ha argumentado ante Rajoy y el partido que no se ha generado en estos años otra opción alternativa.

De izquierda a derecha, los presidentes proviniciales del PP Benjamín Prieto (Cuenca), Ana Guarinos (Guadalajara), Francisco Núñez (Albacete), Carlos Cotillas (Ciudad Real) y Arturo García Tizón (Toledo).

El aparato del PP de Castilla-La Mancha no quiere sorpresas desagradables en su congreso como las que surgieron en el cónclave nacional con la enmienda antiCospedal, presentada por un compromisario de Cuenca, Francisco Risueño y que al final perdió solo por 25 votos. En el entorno de la ministra se culpa precisamente a la estructura nacional de organización del partido por no haber controlado bien la situación y por haber dejado engordar esa propuesta hasta el plenario del congreso. Los dirigentes más próximos a Cospedal no podían ocultar su malestar ni su sorpresa con el resultado de aquella peculiar votación a cartulina alzada, que dejó muy tocada a la secretaria general en el día de su discurso de balance tras nueve años en el cargo y en vísperas de que Rajoy la ratificara en el puesto.

Los máximos responsables provinciales del PP en la región se están movilizando para evitar cualquier disgusto de última hora en ese sentido. En la noche del sábado numerosos altos cargos protagonizaron una campaña de adhesión a Cospedal, a través de redes sociales como Twitter con la etiqueta #PresidentaCOSPEDAL o #COSPEDALPresidenta, a la que se sumaron públicamente alcaldes de municipios como Talavera de la Reina, Jaime Ramos, y Albacete, Javier Cuenca. Luego se decantaron en la misma línea el regidor de Cuenca, Ángel Mariscal, el de Almansa, Francisco Núñez, el de Borox, Ramón Lozano, o el de La Puebla de Montalbán, Sagrario Gutiérrez.Y más tarde diputados regionales como Carolina Agudo, Ana Guarinos, Lola Merino o Claudia Alonso y senadores como Carmen Riolobos, Antonio Serrano (número tres del PP regional) o Miguel Ángel Rodríguez y dirigentes de Nuevas Generaciones y otros concejales y parlamentarios provinciales y autonómicos.

Los pronunciamientos a favor de que Cospedal se quede con los tres cargos actuales concitaron también el apoyo del actual delegado del Gobierno en la comunidad, José Julián Gregorio, y de los diputados nacionales María Jesús Bonilla y Silvia Valmaña, y del presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre.

En la mañana de este domingo, los presidentes del PP de Toledo, Arturo García Tizón; del PP de Albacete, Francisco Núñez; del PP de Ciudad Real, Carlos Cotillas; del PP de Cuenca, Benjamín Prieto; y del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, se han citado para tomar un café en el Parador de Toledo y para conjurarse también en favor de Cospedal. No quieren un aspirante alternativo. Presionan para evitar que surja esa opción y para que la propia Cospedal se decante cuanto antes, se pronuncie públicamente y registre su propuesta. Cospedal lleva al frente del PP de Castilla-La Mancha ya 12 años, perdió la primera vez que se presentó, ganó la segunda por mayoría absoluta y repitió victoria pero en minoría y sin poder formar gobierno en las últimas autonómicas de 2015.

La secretaria general del PP ha mantenido conversaciones con Rajoy sobre este asunto y ha argumentado ante el presidente del partido y ante otros miembros de la dirección que el problema para renovar la presidencia en Castilla-La Mancha es que no se ha generado en estos años ninguna alternativa lo suficientemente atractiva y competitiva. Rajoy ha fijado el próximo reto para el PP en las elecciones autonómicas de 2019. En el PP de Castilla-La Mancha, todos los sectores consultados coinciden en que es cierto que no existe en la región una figura política con proyección para poder sustituir ahora a Cospedal aunque difieren sobre la responsabilidad de ese agujero. Miembros incluso del equipo de Cospedal apuntan que la propia presidenta ha evitado en todo lo posible estos años facilitar que surgieran voces y personalidades en su entorno que le pudieran hacer sombra.

La propia Cospedal, este domingo en una entrevista en La Razón, ha señalado que ha hablado del asunto con Rajoy y que tiene pendiente su decisión de una reunión con el partido en la región, pero muestra su "ilusión" por continuar si así se lo piden.