Errejón pide a Iglesias el 40% de la ejecutiva de Podemos

Íñigo Errejón abraza a Pablo Iglesias en la clausura de Vistalegre 2. B. Pérez | EFE

Íñigo Errejón pide a Pablo Iglesias que la nueva ejecutiva de Podemos esté compuesta por un 40% de sus dirigentes afines por el 60% del líder. De esa forma cree que se respetaría el equilibrio que, a su juicio, han decidido las bases, ya que su lista obtuvo ese porcentaje de consejeros en la dirección del partido. "Me parecería saludable que la ejecutiva reflejara la proporción 60-40 en el Consejo Ciudadano (la dirección), pero no es una decisión que me corresponde a mí", ha considerado este martes en rueda de prensa en el Congreso. El todavía número dos de Podemos quiere mantener su cargo como portavoz parlamentario. "No es el momento de dar pasos atrás, sino de dar pasos adelante", ha reflexionado.

El líder y su secretario político han mantenido una primera conversación anoche sobre cómo redistribuir las posiciones en el partido tras los resultados del congreso de Vistalegre 2, en el que Errejón perdió en todas las votaciones ante Iglesias, pero obtuvo un tercio de los votos de las bases. A lo largo de hoy —durante el Pleno, incluso, que se celebra en el Congreso, en el que aprovecharán por estar sentados codo con codo— y en los próximos días seguirán hablando para negociar la nueva composición del poder orgánico de Podemos. En primer lugar, están en cuestión las posiciones de Errejón como portavoz parlamentario y secretario político, pero también el reparto de poder en la ejecutiva y en la estructura de trabajadores del partido.

Errejón ha insistido hoy en pedir a Iglesias que respete el mandato de "pluralidad" de las bases, y por eso plantea que la ejecutiva se componga de acuerdo a la distribución 60-40. El líder llevará una propuesta al Consejo Ciudadano de este próximo sábado, en la que todo indica que hará una redistribución de las secretarías actuales y desaparecerá o modificará la secretaría política tal y como es ahora. Iglesias ha expresado en repetidas ocasiones que quiere descentralizar el poder y que considera un error el reparto en varias "macrosecretarías" como la que dirige Errejón.

El secretario político ha manifestado además que quiere mantenerse como portavoz parlamentario de Podemos. "Sería un honor", ha dicho, aunque estará donde "sea más útil". Errejón no cree que esa posición de portavoz sea incompatible con haber defendido una línea política diferente a la de Iglesias en Vistalegre 2, por la que precisamente confrontó en el congreso. "Hemos defendido ideas diferentes, no antagónicas", ha justificado. Según su ponencia política para Vistalegre 2, Podemos necesitaba un "cambio de rumbo" que pasaba, entre otras cosas, por "recuperar la iniciativa parlamentaria". Mientras, Iglesias considera que la oposición de Podemos ya es útil tal y como es ahora, aunque el partido se quede fuera de los acuerdos sobre temas que ha puesto en agenda. Errejón acepta que sus ideas no han resultado las mayoritarias pero puede defender las de Iglesias. "Los dirigentes tienen que mandar obedeciendo", ha argumentado.