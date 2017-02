Ana Mato: “Mi marido era responsable de sus gastos. A mí nunca me han regalado nada”

Ana Mato acude a declarar a la Audiencia Nacional De San Fernando. CARLOS ROSILLO / VÍDEO: ATLAS

La exministra de Sanidad Ana Mato ha responsabilizado este lunes a su exesposo, Jesús Sepúlveda, de la contratación de decoración de fiestas de cumpleaños y de viajes familiares que supuestamente fueron abonados por las empresas de la trama Gürtel, y ha afirmado que “nunca” pensó que estos gastos fueran pagados como regalo “por un tercero”; en este caso, el cabecilla confeso de la trama, Francisco Correa. En cualquier caso, si hubo tales pagos, los regalos se los hicieron a Sepúlveda y no a ella, ha afirmado. Mato ha declarado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional como partícipe a título lucrativo. Según la fiscalía, la política del PP se benefició de unos 28.000 euros en servicios pagados por las empresas de Correa.

Según Mato, todos los gastos de la familia, durante el matrimonio con Sepúlveda, se dividían entre los dos cónyuges, y cada uno se responsabilizaba de su abono sin dar cuentas al otro miembro de la pareja. La fiscal Concepción Sabadell le ha preguntado por la decoración de los cumpleaños de su hija menor. Sobre una factura de casi 2.000 en 2002 para decorar su casa con motivos de Alicia en el País de las Maravillas, ha declarado: “Todas las celebraciones infantiles las he celebrado en casa y todo lo que significa decoración se encargaba de contratarlo y de pagarlo mi exmarido, Jesús Sepúlveda”.

Respecto a los viajes supuestamente abonados por la trama Gürtel, Ana Mato ha asegurado que sus viajes personales y profesionales se los pagaba ella, y que la contratación y abono de los viajes familiares –para ver a los abuelos, para ver a los niños…- eran responsabilidad de Sepúlveda. “Si él se encargaba de contratarlos, los pagaría él”, ha afirmado.

Según la exministra, ella se encargaba de una serie de gastos familiares, como los colegios de los niños, la luz, y la compra diaria, y Sepúlveda tenía encomendado los viajes familiares, entre otras cosas. “Siempre he dado por hecho que cuando uno se encarga de un gasto lo paga él mismo, no lo paga un tercero. Él era responsable en cualquier caso de sus gastos y si se los hubieran regalado, se lo hubieran regalado a él. A mí nunca me han regalado nada”, ha afirmado Mato, cuya declaración ha finalizado después de unos 45 minutos.

Mato ha llegado a las dependencias judiciales más de una hora antes del momento fijado para su declaración. Ha bajado de un coche que se ha detenido en las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, acompañada por su abogada y una persona de prensa del PP.

Se ha sentado en el banquillo reservado a los acusados portando una carpeta azul y un bolígrafo. Ha asegurado que ahora está separada de su marido. "Nos casamos en régimen de gananciales pero siempre hemos sido independientes económicamente, siempre he trabajado y ambos compartíamos los gastos familiares", ha dicho.

Mato está acusada de haberse beneficiado presuntamente de viajes, regalos —como una estola y un echarpe adquiridos en Louis Vuitton por el valor de 610 euros por parte de Francisco Correa— y celebraciones de tres cumpleaños y una comunión de uno de sus hijos por valor de 28.467,53 euros entre los años 2001 y 2005. Precisamente esta cantidad es la misma que Anticorrupción fijó como fianza.

Tras Ana Mato, ha llegado el turno a la segunda supuesta partícipe lucrativa de la trama, Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda (Madrid). Según la investigación, Matamoros se benefició de 45.066 euros pagados a su esposo por la trama corrupta. Matamoros, exconcejal de Educación en Majadahonda, en la misma línea de Mato, ha afirmado que a ella nunca le han regalado nada, aunque ha reconocido que el matrimonio tenía relación de amistad con Correa y su exesposa, Carmen Rodríguez Quijano. “Teníamos un poder adquisitivo bastante alto y podíamos permitirnos el nivel de vida que teníamos, y yo lo que compraba, lo pagaba, desconozco lo demás”.