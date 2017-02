Asamblea de Podemos en Vistalegre 2, en directo

Iglesias no deja de repetir "unidad y humildad" para que "las gentes y pueblos de nuestra patria recuperen la soberanía", el "derecho a decidir" y hacer frente "al fascismo que llega a Europa". Unidad y humildad para "combatir todas las violencias machistas", para "decir que España no es una marca, sino sus pueblos y sus gentes", para ganar al PP y cambiar España.

El País España

Juan Carlos Monedero: "He escuchado a Íñigo, a Pablo, a Teresa a Urbán... y creo que no hay ningún tipo de discrepancia. La división es táctica y no estratégica. Y si es así, depende de la voluntad. No tiene sentido que hayamos dado este espectáculo".