Congreso Nacional del PP, en directo

El País España El nuevo coordinador general del PP y vicesecretario de Organización y Electoral, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado que asume con normalidad el nuevo cargo que le ha dado Mariano Rajoy "porque hacía tiempo que venía trabajando en funciones parecidas". Aunque ha admitido "que los nombres son importantes". "Hasta ahora hemos trabajado muy bien, nos hemos autocoordinado muy bien, va a ser muy fácil. María Dolores es una gran secretaria general", ha añadido. 12/02/2017 10:56

El País España El vicesecretario de Política Autonómica y Territorial del PP, Javier Arenas, ha destacado a su llegada que el partido sale fortalecido de su 18º congreso nacional, con el mantenimiento de la cohesión y la unidad como señas de identidad y con un líder, Mariano Rajoy, que tiene "mucho que dar". Arenas también ha resaltado que el congreso ha sido "muy participativo y muy abierto". 12/02/2017 10:32

El País España La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que el PP cuenta con "un Rajoy muy fuerte" que mantendrá su liderazgo hasta que él y el partido quieran. Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la última jornada del congreso nacional del PP, se ha mostrado convencida de que funcionará bien la nueva estructura del partido con María Dolores de Cospedal como secretaria general y Fernando Martínez Maillo como coordinador. 12/02/2017 10:24

El País España La supervivencia de Rajoy en los congresos del PP: http://cort.as/tfH_ 12/02/2017 10:17

El País España A partir de las 10.00 horas comenzará la jornada de clausura de un congreso, en la que también intervendrá la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tras ser ratificada en el cargo a pesar de ser también ministra de Defensa. 12/02/2017 09:47

El País España Buenos días, retomamos la retransmisión del 18º congreso del PP. El reelegido presidente del PP y jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, será el encargado de clausurar el congreso nacional de su partido, que ha marcado el inicio de una mayor participación directa de los afiliados. 12/02/2017 09:46

El País España Mariano Rajoy: "Esta organización, con nuestros aciertos y errores, que hemos tenido de ambos, ha contribuido a la mejora de España. En la última etapa nos tocó gobernar en la peor crisis que ha tenido el país nunca. Fue muy duro y aún no hemos terminado, pero no estamos como antes, llevamos tres creciendo. Será una legislatura en la que habrá que dialogar y pactar, y ponernos de acuerdo para el bien de los españoles". 11/02/2017 21:22

El País España Mariano Rajoy: "Solo quiero dar las gracias que han apoyado mi candidatura, para mi es un honor porque llevo en este partido toda mi vida". 11/02/2017 21:20

El País España Mariano Rajoy es reelegido presidente del PP con el 95,65% de los votos de los compromisarios. Así lo ha anunciado Cristina Cifuentes, tras la votación. 11/02/2017 21:17

El País España Rajoy es recibido al grito de "presidente, presidente" por los militantes antes de pronunciar unas palabras. 11/02/2017 21:15

El País España La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este sábado que si toma la decisión de presentarse a liderar el PP de Madrid de cara al próximo Congreso regional lo anunciará 'muy pronto', 'lo antes posible'. EFE 11/02/2017 21:14

El País España Mariano Rajoy solo ha provocado dos salidas de la segunda línea de la dirección del PP, José María Beneyto y Susana Camarero, y ha remodelado casi por completa las áreas sectoriales del organigrama. En comparación con la actual configuración del Comité Ejecutivo Nacional, repiten los principales cargos que Rajoy colocó en el organigrama de la formación en junio de 2015, tras los resultados de las elecciones autonómicas y locales. 11/02/2017 21:14

El País España Martínez-Maillo ha declarado sentirse muy contento de que siga el equipo actual porque "ha funcionado". En la práctica, el nuevo coordinador general seguirá desempeñando la misma labor que ha venido ejerciendo en los últimos meses, desde que la secretaria general fue nombrada ministra de Defensa. 11/02/2017 21:12

El País España El nuevo cargo de Maillo cuenta con el precedente del que fuera ministro del Interior con José María Aznar, Ángel Acebes, quien asumió la coordinación del PP cuando Francisco Álvarez Cascos fue nombrado vicepresidente del Gobierno en el primer Ejecutivo de Aznar. 11/02/2017 21:04

El País España El nuevo coordinador general del PP, Fernando Fernández-Maillo, tendrá las competencias que ejerció Angel Acebes en ese cargo. Maillo ha explicado que el presidente del Gobierno le comunicó su ascenso en la tarde ayer, antes de que diera comienzo el debate en comisión de la ponencia de Estatutos. 11/02/2017 21:03

El País España Crónica de Javier Casqueiro http://cort.as/tk2L No estaban previstas novedades ni grandes revoluciones, ni en las ideas ni en la renovación de equipos en el 18º congreso nacional del PP, y no se produjeron. Mariano Rajoy mantiene a Dolores de Cospedal al frente del PP, como su número dos y secretaria general, y no hace caso de las crecientes voces que desde distintos frentes del partido abogaban por su sustitución, sobre todo en ese cargo más que en el de ministra de Defensa. 11/02/2017 19:52

El País España La cúpula del Partido Popular 11/02/2017 19:30

El País España Los dos hombres fuertes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Jaime González Taboada, formarán parte, como vocales, del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PP. Por otra parte, Rajoy ha propuesto como vocales a la Junta Directiva Nacional al exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano y al diputado autonómico Juan Van Halen Acedo. También ha propuesto a Juan Carlos Vera, actual secretario general de la Gestora del PP de Madrid, como coordinador del Comité de Dirección. Foto: Fernando Villar (EFE) 11/02/2017 19:26

El País España Finaliza la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 11/02/2017 19:09

El País España Mariano Rajoy: "No os pido solo una papeleta o confianza en mí. Os pido que entreguéis en las urnas vuestro compromiso con España". 11/02/2017 19:08

El País España Mariano Rajoy: "Propondré como secretaria general a Mª Dolores de Cospedal, como coordinador general a Fernando Fernández-Maillo, como vicesecretario de Política Social a Javier Maroto, como vicesecretario autonómico a Javier Arenas, como vicesecretario de comunicación a Pablo Casado y como vicesecretaria de Estudios y Programas a Andrea Levy. Son los que habían y no los he cambiado porque lo han hecho bien. En esta vida se cambia lo que no funciona. Les pido el voto para las dos listas". 11/02/2017 19:05

El País España Mariano Rajoy mantiene a Dolores de Cospedal como secretaria general del Partido Popular. 11/02/2017 19:00

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "Me acompañan en la candidatura las siguientes personas. Vocales: María Dolores Cospedal, José Luis Ayllón, Fátima bÁñez, Roberto Bermúdez de Castro"... 11/02/2017 18:57

El País España Mariano Rajoy: "Los retos a los que nos enfrentamos ahora son muy importantes. Por ejemplo, algunos responsables políticos de Cataluña quieren pasar por encima de la ley. Son decisiones injustas que van contra los catalanes y el resto de españoles. No van a tener éxito porque no lo vamos a permitir". 11/02/2017 18:56

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "Tuvimos que tomar decisiones delicadas, pero hoy estamos transitando a buen ritmo y por el buen camino. Esto se debe a los españoles, pero también al respaldo que el partido brindó al Gobierno de España. Les agradezco". 11/02/2017 18:54

El País España Mariano Rajoy: "Es esto lo que yo pienso de nuestro partido y nuestro ideario y lo que quiero para el futuro. Tenemos un gran partido, es lo que nos estructura y nuestra referencia. En mayo se celebran elecciones municipales y autonómicas, hay que trabajar mucho. No hay secretos, pero hay que trabajar y prepararse. Es clave preparar las tareas de organización y que estén listas antes del verano. Hay una cosa que como antiguo militante quiero decir en este partido no sobra nadie, cada uno tiene su sitio. Este partido ha sabido superar arduos momentos porque siempre hemos hablado entre nosotros y lo hemos solucionado. La clave es la integración y sumar. Y cuanto más arriba esté uno en el escalafón más obligado está a integrar". 11/02/2017 18:53

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "En este partido caben todos. Las legítimas diferencias nunca pueden terminar en enfrentamientos... El enfrentamiento y la división los dejamos para otros". 11/02/2017 18:52

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "El terror que padecimos en España arrebató la vida a demasiadas personas, a muchos compañeros de partido, servidores públicos y españoles. A los terroristas solo les queda disolverse". 11/02/2017 18:50

El País España Mariano Rajoy: "En este partido creemos en el imperio de la ley y lo defendemos. La ley es la base de la democracia. Sin ley no hay democracia. Vamos a trabajar siempre para que se cumpla. Y porque creemos en la ley nunca dejaremos de defender la memoria de las víctimas del terrorismo". 11/02/2017 18:49

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "Somos un partido que defiende la unidad de la nación española, que defiende la Constitución, que es la Constitución de todos. Somos un partido europeo. Creemos que Europa es el mejor proyecto de democracia y lo decimos frente a los populistas de todo pelaje que pretenden la mayor destrucción política". 11/02/2017 18:48

El País España Mariano Rajoy: "Vamos a intentar a lo largo de estos años esforzarnos para que haya más trabajo, para mejorar la atención a las personas, los servicios fundamentales, para crear más empleo para los jóvenes y sobre todo vamos a decirles la verdad. No como otros con canciones y con promesas en el aire. Los valores que defendemos son nuestra razón de ser. Este año cumplimos 40 años, a lo largo de los mismos hemos cambiado, pero siempre fieles a nuestros valores e ideas. Hay cosas que no conviene cambiar. Somos un partido español, orgulloso de su país, y creemos en el papel que tenemos para ser una sociedad más justa e innovadora. España es uno de los mejores países para vivir y lo creemos porque somos un partido español y lo decimos". 11/02/2017 18:47

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "Las palabras bonitas pueden servir para atraer votos, pero no resuelven ningún problema... Con esa mentalidad no se arregla nada. Hay demasiadas veces en que es verdad esa frase: 'Una cosa es predicar y otra, dar trigo'. No se puede gastar lo que no se tiene. No se puede dar aprobación a aquello que se sabe que no se puede cumplir porque no hay presupuesto para ello". 11/02/2017 18:43

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "Ofrecemos moderación y sentido común. No queremos revoluciones ni sobresaltos. Somos un partido que busca la concordia y la unión. Nos gusta gobernar con prudencia, solvencia y, sobre todo, eficacia. Sabemos sacrificar nuestra imagen y popularidad si ello sirve para mejorar el país". 11/02/2017 18:41

El País España Mariano Rajoy: "En este punto solo quiero recordar algunos acontecimientos que se han producido en países vecinos para defender la ética de la prudencia y la aventura de la serenidad. Nos diferenciamos de otros en eso, los partidos no somos iguales, nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos una historia de la que estamos orgullosos. Estábamos en la Transición, en el momento de la integración a las comunidades europeas. Hemos contribuido a que España sea lo que es ahora y otros presumen de haber llegado ahora". 11/02/2017 18:41

El País España Mariano Rajoy: "Siempre estamos dispuestos a cambiar las cosas y mejorarlas, si tenemos la convicción de que esos cambios son mejores para el partido y para los españoles. Las cosas primero se piensan y luego se deciden o no, que también es una forma de decidir. Hacerlo al revés no parece un buen método, aunque algunos se empeñen en lo contrario". 11/02/2017 18:39

El País España Mariano Rajoy: "Las decisiones sobre el PP las toman las gentes del partido, nuestra guía es el interés general. Somos gente capaz de evolucionar y adaptarnos, cambiamos cuando es necesario. Somos reformistas. Pensad en la oleada de reformas que se hicieron entre 2011 y 2015. Somos reformistas siempre, a nuestro ritmo. Nos ponemos al día, incluso nos adelantamos. Hay muchos en Europa haciendo ahora reformas que hicimos en la pasada legislatura. Nos dirige la razón, la eficacia y no la moda. Somos un partido con personalidad y es fundamental que lo sigamos siendo en el futuro". 11/02/2017 18:38

El País España Mariano Rajoy carga contra el "adanismo": "No vamos a dar lecciones a nadie, ni siquiera consejos. Para nosotros, la democracia es un territorio en el que se está o no se está, se es o no se es, se cumple o no se cumple. Hay algunos a los que, en el desconcierto de sus ideas, cualquier cosa, con tal de que sea nueva, les parece buena. Nosotros somos más exigentes. Necesitamos comprobar que las cosas son buenas antes de aceptarlas". 11/02/2017 18:37

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "Nosotros estamos unidos en lo que le importa a la gente, que no son las palabras o las opiniones. Estamos unidos en lo que necesita España. Esa es la verdadera unidad... No tenemos un partido para Cataluña y otro para Asturias y otro para Canarias. Tenemos el mismo partido. Un partido unido en lo que piensa de España y en la defensa de lo que sentimos, pensamos y queremos". 11/02/2017 18:34

El País España Mariano Rajoy: "Quiero un partido cada vez más grande y más unido para todos los españoles. No porque no existan diferencias sino porque sabemos integrarlas en un proyecto común. No tenemos miedo al debate. Hemos aprobado 4.000 enmiendas". 11/02/2017 18:32

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP, hace referencia a Podemos, sin mencionarlo: "Hay partidos que caben en una plaza de toros. No lo diré, aunque alguna licencia debería permitirme. Lo que sí les digo es que el nuestro no cabe en una plaza de toros y en ninguna parte, porque es tan extenso como la superficie total de España". La formación de Pablo Iglesias celebra su congreso en Vistalegre. 11/02/2017 18:31

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP:"Me siento orgulloso de que en cualquier lugar de España haya alguien que enarbola la bandera del PP y defiende nuestros valores. Eso es lo que nos distingue y nos erige como la mayor fuerza política". 11/02/2017 18:31

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "He dado a mi partido cuanto he podido, pero he recibido mucho más. Y no hablo de oropeles. A mí se me ha dado afecto, apoyo y cariño. Y eso se nota y para mí vale más que todo lo demás. De verdad lo agradezco porque hay otros que reparten cosas distintas a las que acabo de hacer referencia". 11/02/2017 18:29

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "La labor de un dirigente político es pisar los pueblos más que para hacer turismo. Muchos nos dan lecciones sin haber estado allí de lo que significa la política". 11/02/2017 18:28

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "Yo sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Todo. Estoy en condiciones de señalar que todavía puedo dar mucho más y que estoy absolutamente convencido. Así lo pienso y así lo siento. Por eso os pido con humildad, pero también con la convicción de que sabré estar a la altura, ser el presidente del PP". 11/02/2017 18:25

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "Tenemos que tener algo muy bueno porque aunque vivimos la peor crisis volvimos a ganar las elecciones. Dejamos atrás muchos votos, pero lo conseguimos. Han intentado impedir que gobernemos, pero repetimos las elecciones y volvimos a ganar mejorando nuestros resultados, y no como el resto de partidos". 11/02/2017 18:24

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "Si España tiene un Gobierno que merece algún elogio es porque lo sostiene un gran partido: el Partido Popular". 11/02/2017 18:23

El País España Mariano Rajoy, en el congreso del PP: "No es la primera vez que solicito vuestra confianza. La anterior fue en el congreso de Sevilla. Soy consciente de lo que implica porque soy consciente de la inmensa tarea que realiza nuestro partido. Las alcaldías o las comunidades se ganan o se pierden, pero el partido permanece siempre". 11/02/2017 18:22

El País España Mariano Rajoy asegura en el congreso del PP que quiere continuar trabajando para España, "el mejor país". "Quiero ser el presidente. Os pido que me apoyéis". 11/02/2017 18:20

El País España Mariano Rajoy es recibido en medio de aplausos cuando se sube al escenario para empezar su intervención. 11/02/2017 18:18

El País España La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha defendido en su ponencia sobre Educación que se ha producido una "batalla de ideas" y "no de egos", en clara crítica al Congreso de Podemos que se está celebrando también este fin de semana en Madrid. En la votación, la ponencia ha sido aprobada por mayoría. Foto: Juanjo Martín. EFE. 11/02/2017 18:12

El País España El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha subrayado que el PP defiende la unidad de España, la lealtad a la Constitución de 1978 y la igualdad de derechos de todos los españoles. Foto: Fernando Villar (EFE) 11/02/2017 17:45

El País España La presidenta de la Comunidad de Madrid y de la gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes: "La gestación subrogación es una técnica de reproducción que puede ayudar a mucha gente a tener hijos y es una demanda de la sociedad española. No estoy a favor de que una cuestión social se convierta en un asunto mercantil. Este es un debate está en todos los partidos y creo que nosotros tenemos que ser valientes y dar un paso hacia adelante". 11/02/2017 17:32

El País España Javier Arenas, vicesecretario de política autonómica del PP: "Cuando el partido socialista lo hace bien me gusta reconocerlo. Hace unos días, el PSOE y el PP le concedieron la medalla de oro de la municipalidad a Rita Barberá en la Federación Española de Municipios y Provincias". 11/02/2017 17:12

El País España El PP ha modificado en su ponencia social el artículo relativo al aborto para añadir que se trata de un "fracaso de la sociedad" sobre lo que hay que facilitar "la más completa información" de sus riesgos, informa Efe. 11/02/2017 16:55

El País España El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto: "En este partido decimos sí al derecho a la vida, decimos sí a las políticas de natalidad". 11/02/2017 16:51

El País España El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto: "En este partido estamos centrados en lo que los une y no en lo que nos separa". 11/02/2017 16:47

El País España La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha presentado este sábado una enmienda para incorporar al Código Civil la custodia compartida de los hijos en caso de separación o divorcio, para lo que ha pedido abordar las "reformas legales necesarias" y establecer esta modalidad como "la más deseable", informa EP. 11/02/2017 16:41

El País España El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha afirmado que mientras el Gobierno de la Generalitat "se dedica a dividir a la sociedad", el Ejecutivo de Mariano Rajoy "se ha dedicado a trabajar para todos los españoles, especialmente para los que peor lo están pasando". 11/02/2017 16:38

El País España Opositores venezolanos y cubanos asisten este sábado al congreso del PP. El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado, ha subrayado el compromiso del partido para poner de relieve "lo que allí está pasando, lo bueno y lo malo", según informa Efe. 11/02/2017 16:35

El País España Ana Pastor, Soraya Saénz de Santamaría y Fátima Báñez en la segunda jornada del congreso nacional del partido popular. Foto: EFE/Javier Lizón 11/02/2017 14:08

El País España El debate sobre la gestación subrogada, en el que el PP estaba muy dividido, se ha solucionado finalmente con una propuesta conjunta redactada por autores de enmiendas en contra de su regulación y otro a favor. El texto finalmente pactado aparca la toma de posición del partido sobre el asunto hasta escuchar a expertos y abrir un debate sosegado. http://cort.as/tjND 11/02/2017 14:02

El País España El presidente del PP en el País Vasco y exministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no ha querido entrar en el debate sobre la continuidad o no de Cospedal al frente de la secretaria general del partido y se ha limitado a decir que hay que "pasar todo el día hasta ver cómo va esto". 11/02/2017 13:50

El País España Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha dicho hoy que es "lógico" que Mariano Rajoy ejerza sus competencias "sin límites" y designe libremente a su número dos porque "para eso" el partido le dio la confianza y le eligió democráticamente, informa Efe. 11/02/2017 13:44

El País España Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia: "Aún tenemos mucho voto perdido y mucha confianza que recuperar". 11/02/2017 13:23

El País España Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia: "Lo más importante es que el presidente se sienta bien con el número dos". 11/02/2017 13:22

El País España La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que en todas las ponencias se van a producir debates ante la presentación de distintas enmiendas, pero que "lo que importa es el resultado". Así ha zanjado la pregunta sobre la ajustada votación con la que este viernes se rechazó una enmienda para evitar la acumulación de cargos del partido y de cargos institucionales, el caso de María Dolores de Cospedal si continúa tras este congreso como secretaria general del PP y además ministra de Defensa. Foto: JuanJo Martín (EFE) 11/02/2017 12:55

El País España El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, se fotografía con una simpatizante a su llegada a la segunda jornada del 18º congreso nacional del partido que se celebra en la Caja Mágica, en Madrid. Foto: Javier Lizón (EFE) 11/02/2017 11:37

El País España El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho hoy que es "lógico" que Mariano Rajoy ejerza sus competencias "sin límites" y designe libremente a su número dos porque "para eso" el partido le dio la confianza y le eligió democráticamente. "Si elegimos a alguien presidente, lo lógico es que confiemos en él para que elija al número dos, a su colaborador más inmediato". 11/02/2017 11:12

El País España Moreno ha dicho, no obstante, que es "evidente" que existe un "cierto rechazo" por parte de la militancia a la acumulación de cargos, aunque hay que respetar lo que diga la mayoría, que se ha pronunciado en este cónclave. "Nuestro nuestro partido es un partido cien por cien democrático, los militantes, que son los dueños del partido, se expresan, y ayer hubo división sobre la incompatibilidad de cargos", ha destacado el líder del PP andaluz, quien ha destacado que al final hubo una mayoría que rechazó la enmienda. 11/02/2017 10:53

El País España Juanma Moreno, ha negado que se haya cuestionado la legitimidad de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, tras ser rechazada con un escaso margen de 25 votos la enmienda a la ponencia Política y de Estatutos para evitar la acumulación de cargos y que apuntaba directamente a la actual número dos del partido. Aquí te contamos cómo fue esa votación: El presidente del PP andaluz,, ha negado que se haya cuestionado la legitimidad de la secretaria general del partido,, tras ser rechazada con unla enmienda a la ponencia Política y de Estatutos para evitar la acumulación de cargos y que apuntaba directamente a la actual número dos del partido. Aquí te contamos cómo fue esa votación: http://cort.as/tj1N 11/02/2017 10:52

El País España gestación subrogada, prohibida en España, divide al PP. Javier Maroto, coordinador de la ponencia social del congreso nacional del partido, ha recibido muchas enmiendas sobre el asunto, a favor y en contra. Lo cuenta Natalia Junquera: http://cort.as/tj0t https://twitter.com/nataliajunquera/status/830351688821243904 La regulación de la, prohibida en España, divide al PP. Javier Maroto, coordinador de la ponencia social del congreso nacional del partido, ha recibido muchas enmiendas sobre el asunto, a favor y en contra. Lo cuenta 11/02/2017 10:47

El País España Dos colectivos contrarios a la gestación subrogada han repartido esta mañana folletos a la entrada del 18º congreso del PP, que debatirá precisamente este asunto para decidir si lo incluye de alguna forma o no en las ponencias. Una parte del partido apuesta por regular el tema; otra se mantiene en contra. 11/02/2017 10:45

El País España El PP presume de unidad. En la primera jornada del congreso, celebrada ayer, el PP presumió de unidad y de haber acabado con su corrupción. El partido cree que su grave problema con la corrupción, que tanto daño electoral le ha causado y que acumula estos días varios casos en su fase judicial final, es una rémora de unos cuantos golfos del pasado. Dolores de Cospedal intentó exorcizar esos fantasmas admitiendo el fallo de tardar mucho en reaccionar, sobre todo con Luis Bárcenas. "Nos parecía imposible que nos estuviera ocurriendo", concedió. Lo cuenta Javier Casqueiro: Uly Martín En la primera jornada del congreso, celebrada ayer, el PP presumió de unidad y de haber acabado con su corrupción. El partido cree que su grave problema con la corrupción, que tanto daño electoral le ha causado y que acumula estos días varios casos en su fase judicial final, es una rémora de unos cuantos golfos del pasado. Dolores de Cospedal intentó exorcizar esos fantasmas admitiendo el fallo de tardar mucho en reaccionar, sobre todo con Luis Bárcenas. "Nos parecía imposible que nos estuviera ocurriendo", concedió. Lo cuenta http://cort.as/tiyW Foto: 11/02/2017 10:09

El País España Buenos días, retomamos el directo del 18º congreso nacional del PP. Hoy, segundo día del cónclave, Mariano Rajoy será reelegido como líder y, de hecho, será el único candidato a dirigir la formación. El líder popular dará a conocer, además, la composición de la nueva cúpula y será entonces cuando despeje la incógnita de si María Dolores de Cospedal seguirá siendo la secretaria general. 11/02/2017 09:54

El País España Cospedal reivindica su apoyo a Rajoy desde el partido. La secretaria general del PP abrió el congreso con una reivindicación de la defensa y apoyo que desde Génova se ha dado a la gestión del Gobierno en los peores momentos. El claro mensaje podría ser de mero trámite, si no fuera porque casi lo único que está en juego este fin de semana es precisamente el futuro de la número dos del partido. Lo cuenta Fernando Garea: Javier Lizón (EFE) La secretaria general del PP abrió el congreso con una reivindicación de la defensa y apoyo que desde Génova se ha dado a la gestión del Gobierno en los peores momentos. El claro mensaje podría ser de mero trámite, si no fuera porque casi lo único que está en juego este fin de semana es precisamente el futuro de ladel partido. Lo cuenta http://cort.as/tgpW Foto:(EFE) 10/02/2017 19:04

El País España evolución de Mariano Rajoy en los congresos del PP, desde 1989 hasta hoy. Vocal, vicesecretario, presidente... Así ha sido laen los congresos del PP, desde 1989 hasta hoy. http://cort.as/tfH_ 10/02/2017 18:22

El País España Cristina Cifuentes, presidenta del 18º congreso nacional del PP, levanta la sesión plenaria hasta mañana a las 16.00. 10/02/2017 18:21

El País España Dolores de Cospedal termina su discurso de gestión, y recibe la ovación de los 3.178 compromisarios. 10/02/2017 18:12

El País España Sobre los miembros de la cúpula del PP fallecidos en los últimos tiempos. "Os vendrán a la cabeza muchos nombre. A mí se me viene a la cabeza el nombre de Rita". El auditorio recibe este recuerdo a la fallecida ex alcaldesa de Valencia con una ovación de pie. 10/02/2017 18:10

El País España Cospedal sobre el liderazgo de Mariano Rajoy. "Si tiene un partido unido en torno a él es por muchas cosas, pero la primera, lo voy a decir clarito, es porque se lo ha ganado. Para hablar de él sobran las palabras, basta hacer una comparación con cómo estaba España hace cinco años y ver cómo está ahora". 10/02/2017 18:04

El País España Otro recado de Cospedal a Podemos: "¿Quién ha pensado que nosotros íbamos a ser como los Pimpinela de Vistalegre?" 10/02/2017 17:57

El País España Cospedal del tenis, al boxeo: “Mira que han querido noquearnos, pero no, no han conseguido tumbarnos en el ring, y mira que hemos tenido asaltos” 10/02/2017 17:56

El País España Cospedal da las gracias a los alcaldes y presidentes autonómicos que, como ella, perdieron el cargo a manos de "coaliciones populistas y socialpopulistas". 10/02/2017 17:53

El País España "Nadie envuelto en ese tipo de casos [de corrupción] sigue hoy en nuestras filas y nuestros estándares figuran entre los más exigentes del mundo. (...) Frente a la corrupción solo cabe vigilancia y firmeza sin reservas", afirma Cospedal. 10/02/2017 17:49

El País España Cospedal sobre la corrupción: “No fuimos lo ágiles que la sociedad demandaba (...) tampoco fue justo que quienes lo pagaran fueran miles de cargos públicos del PP que realizaban una tarea limpia y honesta" 10/02/2017 17:47

El País España "Durante la galerna de la crisis económica todos cumplimos nuestro papel con creces, todos dimos un paso al frente y asumimos solidariamente el desgaste político de las medidas más impopulares y duras que un Gobierno ha tenido que tomar en la democracia española. Medidas casi heréticas para nuestras convicciones políticas, o salvar la sociedad del bienestar y el futuro de España o la quiebra de nuestro país", afirma Cospedal. 10/02/2017 17:45

El País España Historia de la Caja Mágica. Dolores de Cospedal hace una breve "anotación turística": "Hasta el día de hoy la Caja Mágica era conocida porque aquí, en el Master de tenis, Rafa Nadal fue cuatro veces campeón. Y estamos muy orgullosos de nuestros deportistas, sé que en esta Caja Mágica de Madrid, Mariano Rajoy será elegido presidente nacional del PP". También en la Caja Mágica, durante el Master de Tenis de Madrid, el extesorero del PP Luis Bárcenas mantuvo una gran bronca con el líder de la Gürtel, Francisco Correa, tras la retirada de los contratos del partido. 10/02/2017 17:42

El País España Toma la palabra la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, para presentar el informe preceptivo de la Junta Directiva Nacional. 10/02/2017 17:38

El País España Rafael Hernando, portavoz de Grupo Popular en el Congreso, también lanza un mensaje al independentismo: "La soberanía nacional es competencia de todos, de todo el pueblo español. España es indivisible. Nadie va a romper España". 10/02/2017 17:36

El País España Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, carga contra Podemos, sin mencionarlo: "España no es el país en negro que pretenden dibujar los populistas del chavismo. Estos populistas se retrataron en el Congreso el día en el que nos despertamos viendo que lo único que les importaba era ocupar el poder, querían la vicepresidencia del Gobierno, el CNI y la RTVE... Los españoles les vieron el plumero. Hoy andan en la plaza de toros, están a botellazos y dispuestos a sacrificar a un niño". 10/02/2017 17:34

El País España Ahora interviene Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso. 10/02/2017 17:30

El País España José Manuel Barreiro, portavoz del Grupo Popular en el Senado: "Estamos tremendamente comprometidos con el presidente Mariano Rajoy. El lema España adelante no sería posible sin el presidente Rajoy. Nosotros vamos a estar apoyándolo". , portavoz del Grupo Popular en el Senado: "Estamos tremendamente comprometidos con el presidente Mariano Rajoy. El lemano sería posible sin el presidente Rajoy. Nosotros vamos a estar apoyándolo". https://twitter.com/PPopular/status/830091319523549184 10/02/2017 17:29

El País España José Manuel Barreiro, portavoz del Grupo Popular en el Senado: "Somos 150 senadoras y senadores, pero, más allá de ser un grupo cuantitativamente numeroso, somos un grupo que ha conseguido consensos importantes, más allá de esa mayoría. Consensos importantes en educación, economía, sanidad, todo aquello que preocupa a los españoles". , portavoz del Grupo Popular en el Senado: "Somos 150 senadoras y senadores, pero, más allá de ser un grupo cuantitativamente numeroso, somos un grupo que ha conseguido consensos importantes, más allá de esa mayoría. Consensos importantes en educación, economía, sanidad, todo aquello que preocupa a los españoles". https://twitter.com/SusanaCamarero/status/830090002302377984 10/02/2017 17:28

El País España José Manuel Barreiro, portavoz del Grupo Popular en el Senado: "Se ha dicho que nuestro partido es el partido de la estabilidad y es verdad. El PP ha dado estabilidad a este país". 10/02/2017 17:25

El País España José Manuel Barreiro, portavoz del Grupo Popular en el Senado, se refiere a Mariano Rajoy como "querido presidente" y habla del "orgullo de pertenencia" que existe en la formación, "que está sacando a España adelante" en situaciones "complejas, quizá la más difícil que ha tenido España". 10/02/2017 17:24

El País España Ahora interviene José Manuel Barreiro, portavoz del Grupo Popular en el Senado. 10/02/2017 17:22