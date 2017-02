Susana Díaz: “Tengo fuerza, ganas e ilusión”

Díaz llega a un acto con alcaldes en Madrid. A. COMAS Atlas

“La que habéis liado: la próxima la hacemos en un campo de fútbol”. Así de satisfecho se ha mostrado este sábado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al ver repleto el pabellón deportivo de la ONCE en Madrid que congregó a unos 2.500 socialistas, entre alcaldes, concejales, presidentes de Diputación y militantes de agrupaciones de toda España. La protagonista ha sido Susana Díaz, invitada a este acto en calidad de presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general de los socialistas andaluces. El clima y los aplausos que ha despertado no dejan la menor duda respecto a que si Díaz da el paso, como se prevé, de ser candidata a la secretaría general del PSOE, tendrá el apoyo de los aquí reunidos. No lo ha dicho hoy ni tampoco se prevé que lo desvele en los próximos días, pero las pistas que da cada vez son más elocuentes. “Tengo fuerza, tengo ilusión, estoy animada y me encanta ganar”, ha proclamado la líder andaluza casi al final de su discurso después de haber reivindicado la labor del PSOE en esta etapa.

“Si hemos sido capaces de cambiar tantas cosas con 85 diputados, qué no haremos cuando ganemos las elecciones. Y eso va a ser pronto”, ha asegurado. “No tenemos derecho a estar agachados y nos vamos a levantar”. Esta concatenación de proclamas ha sido bien acogida ante un público deseoso de confirmar que la apuesta por Susana Díaz puede acercar al PSOE al Gobierno de España.

Un PSOE ganador es la premisa sobre la que discurre la defensa de los seguidores de Susana Díaz como explicitan algunos presidentes autonómicos, aunque ninguno de ellos ha estado en este acto en el que su promotor, Abel Caballero, ha querido circunscribir a un encuentro de alcaldes socialistas. En el mismo no han estado aquellos que son partidarios de Pedro Sánchez o de Patxi López, e incluso han criticado que se haya utilizado a los aparatos del partido para llenar el recinto.

En autobuses, en coches particulares, y en avión, en el caso de las islas Baleares, han llegado alcaldes y concejales de toda España y todos recalcan que el coste del acto así como el alquiler de autobuses, ha corrido por cuenta de cada uno. En los sitios donde las federaciones socialistas están divididas, los llamados aparatos no han podido hacer un llamamiento general ante la ausencia de unanimidad, por lo que han venido “los que querían venir”, señala un concejal de Castilla y León. Tres alcaldes de localidades pequeñas han abierto el acto, de Cataluña, de Baleares y de Castilla-La Mancha, para hablar, en efecto, sobre todo de municipalismo y de las necesidades de los ayuntamientos. El grueso de sus intervenciones, así como la de Abel Caballero y de la propia Susana Díaz, podrían haber formado parte de un acto del PSOE al margen de la disputa por la secretaría general. El hecho de que Susana Díaz aún no sea candidata determina que no haya habido alusiones a la disputa interna. “Susana, bienvenida a este acto de alcaldes; eres lo mejor que hay en este partido”, esta ha sido la frase más explícita del encuentro y la ha pronunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

La presidenta andaluza, en su primer saludo quiso rendir un homenaje al recientemente fallecido José Antonio Alonso, ministro y portavoz parlamentario en la etapa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, “un compañero muy querido, aunque no tuviera carné”. De esta manera, se ha aproximado la presidenta andaluza a la discusión que hay en el PSOE respecto a con quién están los militantes. “Los que estáis aquí sois militantes, que habéis tenido el apoyo de vuestros compañeros de partido y después el de los ciudadanos y esa es la base: ganar elecciones y tener la confianza de la gente”. Un PSOE “ganador”, como lema ya indiscutible de Susana Díaz.