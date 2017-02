El PP aplaza el debate sobre la gestación subrogada

La discusión sobre la gestación subrogada, sobre la que el PP estaba muy dividido, se ha solucionado finalmente con una propuesta conjunta redactada por autores de enmiendas en contra de su regulación y a favor y que se limita a aparcar el debate. El texto aprobado en la ponencia social pospone la toma de posición del partido sobre el asunto hasta escuchar a expertos "del ámbito científico, jurídico y ético". Los populares se autoconvocan a "un debate serio y sosegado" para el que no se ponen plazo.

"Surgen debates nuevos y no todos pensamos igual. No se puede llegar a la unanimidad. Vamos a votar sobre temas muy sensibles que afectan a la ética, a las convicciones... y todo lo que uno piensa no puede estar íntegramente recogido en un texto que ahora tiene 40 páginas más que antes", había recordado Javier Maroto al inicio del debate de la ponencia social, llamando a los compromisarios a apoyar la transacción de consenso. "Nuestra fortaleza respecto a las demás fuerzas políticas es, y va a seguir siendo, la unidad", añadió tras la votación (699 compromisarios votaron a favor de convocar a expertos antes de fijar una posición del partido; 66 en contra y 20 se abstuvieron). "Un debate como este no se puede despachar de la noche a la mañana. Hay que dar voz a todo el mundo. Hemos dado un paso hacia adelante en el debate de la gestación subrogada para hacerlo bien, con rigor", defendió el vicesecratario popular.

Maroto, coordinador de la ponencia social del congreso, es partidario de regular la gestación subrogada. Le apoyan pesos pesados del partido, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que opina que es necesario "ajustar los principios éticos" y buscar soluciones al reto demográfico del país. También la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y su predecesora al frente del PP madrileño, Esperanza Aguirre, se habían mostrado a favor. Los autores de las enmiendas en contra de su regulación, como Lourdes Montes, exdiputada, consideran que la gestación subrogada atenta contra la dignidad de la mujer.

Aborto y custodia compartida

El PP que ayer dejó ver una grieta en su trabajada unidad interna con la enmienda anti-Cospedal, ha preferido aparcar hoy el debate sobre la gestación subrogada. También la discusión sobre el aborto fue más sosegada que la de la primera jornada del congreso, cuando algunos compromisarios pidieron incluir en los estatutos un rechazo al aborto. Finalmente, se ha aprobado por 648 votos a favor, 114 en contra y 24 abstenciones la siguiente transacción: "El aborto no debe entenderse como un derecho, sino como un fracaso de la sociedad. Por ello, continuaremos desarrollando planes de apoyo a la maternidad para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser madres. Estas medidas de ayuda se extienden a todos los ámbitos relacionados con la prevención, ayudas durante el embarazo, ayudas postparto, atención psicológica, seguimiento durante la maternidad, políticas que faciliten su acceso y reincorporación al mercado laboral, medidas de conciliación familiar, una mejor y mayor educación sexual y afectiva y ayudas económicas". El texto añade que se comprometen a dar "la más completa información sobre los riesgos del aborto" y que impulsarán que la Inspección de Trabajo vele para que "ninguna mujer sea objeto de perjuicio o discriminación laboral por motivo de su embarazo o maternidad en el empleo vigente o en otro al que quiera optar".

"Este es un debate que ha dividido a mi partido y estoy orgulloso de haber salido unido de él", ha declarado Maroto. Hay militantes del PP que no han perdonado la renuncia a reformar la ley del aborto socialista a la que el partido se comprometió en su programa de 2011. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dimitió por la retirada del proyecto de reforma de la ley.

La enmienda que pedía "impulsar las reformas legales necesarias para incorporar al Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable en el caso de separación o divorcio" tuvo 427 votos favorables, 4 desfavorables y una abstención. "Los hijos no son solo de las madres", ha declarado Maroto.

El vicesecretario también ha asegurado que el PP "ha dado un paso al frente para decir que defiende los derechos del colectivo LGTB. Ha salido reforzada esa posición, algo lógico. Hacemos normal en el PP lo que es normal en la calle. Todas las personas, independientemente de su orientación sexual, son absolutamente igual de atendidas y respetadas". El partido recurrió en 2005 al Tribunal Constitucional la ley del matrimonio homosexual que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero pero el alto tribunal finalmente tumbó el recurso.

Durante el debate de la ponencia social han subido al escenario todos los ponentes: el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, investigado por un presunto delito de corrupción; el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno; la presidenta de la gestora del partido en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig; y José Antonio Monago, al frente del PP extremeño. Moreno pidió durante su intervención que el partido asumiera la bandera social frente a "los progres de pacotilla" y reivindicó la ley de dependencia, aprobada por el Gobierno de Zapatero. "Nosotros somos los que la hemos defendido. Otros nos dejaron un agujero", dijo.