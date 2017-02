El tribunal de Gürtel cita a declarar este lunes al PP y a Ana Mato

La Sección Segunda de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, tribunal encargado de juzgar la trama Gürtel, ha citado a declarar el próximo lunes, 13 de febrero, al representante legal del PP; a la exministra Ana Mato, exesposa del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda; y a Gema Matamoros, pareja del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, como partícipes a títulos lucrativos.

El tribunal presidido por Ángel Hurtado ha adoptado esta decisión por "por mayoría, que no por unanimidad", según ha matizado, porque considera que su comparecencia es oportuna en el momento de declaración "de sujetos pasivos". La petición de que declaren Mato, Matamoros y el PP como persona jurídica la realizaron tanto la Físcalía Anticorrupción como las acusaciones populares.

Las abogadas de Mato y Matamoros han anunciado este jueves al tribunal que ninguna de las dos tenía intención a declarar el lunes. No obstante, la fiscal Concepción Nicolás ha manifestado que entiende que como partícipes a título lucrativo no puede obligarles a declarar, pero sí como testigos, tal y como está solicitado, por lo que ha pedido al tribunal que cite a ambas acusadas para que comparezcan en "dicha condición".

La figura de partícipe a título lucrativo define a quien se beneficia del fruto de un delito sin saber que este tiene un origen ilegal. Según fuentes jurídicas, la sala no había fijado criterio sobre si Mato, Matamoros y el PP tenían que ser citados a declarar o no. Lo que tienen claro es que en esa calidad tienen derecho a no declarar.

Según la acusación, Ana Mato percibió regalos de la trama corrupta —especialmente celebraciones familiares y viajes— por valor de 28.467 euros. La exministra de Sanidad, que dimitió en noviembre de 2014, cuando el juez Pablo Ruz la incluyó en el auto de procesamiento del caso, ha consignado ya esta cantidad como fianza de responsabilidad civil. El PP, como persona jurídica, supuestamente se benefició de unos 245.000 euros que la trama liderada por Francisco Correa le dio para las campañas electorales de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid).