El juicio a Artur Mas por el 9-N, en directo

El País Cat Después de la suspensión de la consulta, Viver asegura que quedaban muchas dudas sobre su alcance, algo expresado también por el exconsejero Francesc Homs. 08/02/2017 12:09

El País Cat Como miembro del Consejo, Viver fue coautor del informe jurídico sobre la consulta del 9-N que entregaron a la Generalitat. Los documentos se entregaban al exconsejero Francesc Homs, y en las reuniones también asistía la exvicepresidenta Joana Ortega y, en algunas ocasiones, el expresidente Artur Mas. 08/02/2017 12:05

El País Cat Carles Viver Pi-Sunyer, catedrático de derecho Constitucional y exvicepresidente del Tribunal Constitucional que fue miembro del Consejo Asesor de Transición Nacional y presidente del mismo. El perfil del jurista, por Pere Ríos http://cort.as/tWsh Comparece ahora, catedrático de derecho Constitucional y exvicepresidente del Tribunal Constitucional que fue miembro del Consejo Asesor de Transición Nacional y presidente del mismo. El perfil del jurista, por 08/02/2017 12:03

El País Cat Finaliza la declaración de Enoch Albertí, que declara que, cuando el Constitucional dictó la providencia de la suspensión, la Generalitat no le hizo ninguna consulta jurídica. Anteriormente, el Consejo Asesor de Transición Nacional en el que forma parte había planteado escenarios alternativos a la consulta. 08/02/2017 11:59

El País Cat El presidente del Tribunal advierte: "No viene usted como jurista ni como perito, sino como testigo". 08/02/2017 11:56

El País Cat Albertí tuvo el encargo de redactar un informe jurídico para prever escenarios alternativos en el caso de que no se pudiese realizar la consulta. "Dentro de estos escenarios, estaba el de hacer una consulta con base legal pero no necesariamente con la legalidad vigente". 08/02/2017 11:54

El País Cat Comparece ahora el testigo Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional que forma parte del Consejo Asesor para la Transición Nacional, organo que depende del departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña. 08/02/2017 11:52

El País Cat La declaración de Núria de Gispert finaliza después de que el fiscal y la acusación renuncian a hacer preguntas. 08/02/2017 11:48

El País Cat De Gispert explica ante el tribunal las resoluciones parlamentarias, aprobadas por mayoría, que instaban al Gobierno catalán a realizar una consulta no refrendaria, "la única manera de dar voz al ciudadano, ya que no estaba recurrida". 08/02/2017 11:47

El País Cat Es ahora el turno de la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, que comparece como testigo. 08/02/2017 11:40

El País Cat La declaración de Homs finaliza sin preguntas por parte del fiscal ni de la acusación particular. Durante su comparecencia, Homs ha asegurado que no se incurrió en ningún delito por parte de la Generalitat en el proceso participativo del 9-N. 08/02/2017 11:38

El País Cat Homs responde a las preguntas de los abogados de Mas, Ortega y Rigau, que le interrogan sobre el papel del exconsejero como máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat en el momento de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. 08/02/2017 11:35

El País Cat "Entre el 4 de noviembre y el 25 de noviembre, el proceso participativo no acaba y la gente sigue participando", explica Homs. El exconsejero alega que en esos días conoció el pronunciamiento de los fiscales de Cataluña, que no veían delito: "Esto me reafirmó en mi convencimiento de que no estábamos incurriendo en ningún delito". 08/02/2017 11:29

El País Cat El exconsejero se pregunta ante el juez cuál era el alcance de la primera suspensión de la consulta: "¿Podíamos hacer una rueda de prensa en el 9-N o no? ¿Por qué el Gobierno español no fue más preciso en el recurso que interpuso en el Constitucional?" 08/02/2017 11:26

El País Cat "La providencia del Constitucional nos situaba en una posición absurda de no hacer absolutamente nada de nada, la cual cosa era imposible, por las circunstancias del momento", dice Homs. Después de la suspensión de la consulta, el exconsejero asegura que solo tenía la obligación de informar jurídicamente a la Generalitat, a la que propuso poner un recurso en el Tribunal Supremo. 08/02/2017 11:24

El País Cat El 4 de noviembre de 2014, cuando el Constitucional se pronunció, Homs se asesoró por el gabinete jurídico de la Generalitat, y se reunió con su consejería. "Les dije que no solo estabamos haciendo lo que teníamos la obligación de hacer, sino que no estábamos incurriendo en ningún delito penal", explica en su declaración. 08/02/2017 11:17

El País Cat Homs: "Sería de ingenuos pensar que un Gobierno no conoce lo que se publica o lo que pasa". El exconsejero se refiere al momento en el que el Tribunal Constitucional dictó una providencia para suspender la consulta del 9-N. La comparecencia de Mas como acusado, el lunes, se centró en que la Generalitat no recibió una reiteración sobre lo que ocurriría en caso de no obedecer el veto del Constitucional. 08/02/2017 11:14

El País Cat Homs: "Como consecuencia de esta suspensión del Tribunal Constitucional, fue impracticable hacer la consulta en los términos en la que se había establecido", explica, en referencia a la suspensión que llevó a la Generalitat a buscar otro mecanismo, al que llamó "proceso participativo". 08/02/2017 11:01

El País Cat Se reanuda la sesión con la comparecencia de Francesc Homs, diputado en el Congreso por el PDECat, que testifica a petición de la defensa. En la imagen, de Albert Garcia, Homs llega al TSJC. 08/02/2017 11:00

El País Cat Carles Ribas http://cort.as/tQBm A diferencia de ayer y de los primeros testigos de esta mañana, con comparecencias muy centradas en aspectos técnicos y administrativos de la consulta, el primer día de juicio estuvo muy marcado por el aspecto político. La manifestación de apoyo a Mas, Ortega y Rigau, con 40.000 personas, dejó imágenes como esta, de 08/02/2017 10:50

El País Cat los tres magistrados que forman el tribunal del juicio por la consulta del 9-N. En la imagen, la composición de la sala. ¿Quién juzga a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau? Estos son los perfiles deque forman el tribunal del juicio por la consulta del 9-N. En la imagen, la composición de la sala. http://cort.as/tQ2J 08/02/2017 10:40

El País Cat los nueve indicios por los que la Generalitat, con Artur Mas a la cabeza, siguió al frente de la organización de la consulta a pesar del veto del Constitucional. Estos sonpor los que la Generalitat, con Artur Mas a la cabeza, siguió al frente de la organización de la consulta a pesar del veto del Constitucional. http://cort.as/tPwp 08/02/2017 10:33

El País Cat El interrogatorio a los dos testigos de esta mañana ha sido muy parecido a los realizados ayer por la tarde. El fiscal y la acusación popular han tratado de conocer al detalle el funcionamiento de todas las empresas implicadas en la consulta del 9-N, para averiguar si llevaron a cabo sus tareas antes o después de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional. 08/02/2017 10:26

El País Cat Los siguientes testigos han sido renunciados por fiscal, acusación y defensas, por lo que el próximo en testificar, el diputado en el Congreso Francesc Homs, lo hará a las 11 de la mañana. El magistrado Jesús Barrientos ha decretado un receso hasta entonces, aunque ha pedido que, en caso de disponibilidad, se adelante su comparecencia. 08/02/2017 10:09

El País Cat Comparece ahora Cristina Fernández, testigo propuesta por la acusación popular. Fernández es representante de Sertrans, la transportista contratada por el CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción, organismo que fabricó los materiales del 9-N) para trasladar urnas y papeletas, que fueron recogidas el 30 de octubre, y se entregaron el 7 y 8 de noviembre, después de la suspensión del Tribunal Constitucional. 08/02/2017 09:53

El País Cat Según el testigo, la tarea de instalar los programas en los ordenadores se hizo con anterioridad a la consulta del 9-N, pero Álvarez no recuerda si fue antes o después de la suspensión del Tribunal Constitucional. 08/02/2017 09:49

El País Cat El primer testigo de la mañana, Felipe Álvarez, un representante de la firma Fujitsu, empresa a la que el CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat) encargó la programación de los 7.000 ordenadores que se usaron durante la jornada del 9-N. 08/02/2017 09:47

El País Cat tercera jornada del juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau está a punto de empezar. Ayer, en una larga sesión, el fiscal trató de averiguar si el Gobierno catalán, entonces presidido por Mas, lideró la organización del "proceso participativo" del 9-N después de la suspensión del Tribunal Constitucional. La crónica de ayer, de Jesús García http://cort.as/tU4t Laa Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau está a punto de empezar. Ayer, en una larga sesión, el fiscal trató de averiguar si el Gobierno catalán, entonces presidido por Mas, lideró la organización del "proceso participativo" del 9-N después de la suspensión del Tribunal Constitucional. La crónica de ayer, de 08/02/2017 09:32

EL PAÍS El exconseller de Presidencia también está investigado por su actuación al organizarse la consulta, aunque de su caso se encarga el Tribunal Supremo por su condición de aforado al ser diputado del Congreso. 08/02/2017 08:27

EL PAÍS Buenos días, la tercera sesión del juicio por la consulta del 9-N se centra hoy en las declaraciones de los testigos propuestos por las defensas de ls tres acusados. El primero en declarar será el diputado de PDeCAT en el Congreso y consejero catalán de Presidencia cuando se organizó la consulta soberanista del 9N, Francesc Homs, que lo hará a las once aproximadamente, según las previsiones de la sala de la sala civil y penal del TSJC. 08/02/2017 08:27

El País Cat Con la declaración del último testigo se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las 9.30. La declaración de más peso en la vista que se celebrará mañana será a las once, con la comparecencia como testigo del diputado en el Congreso Francesc Homs. Hasta aquí la cobertura en directo del segundo día del juicio por la consulta del 9-N, muchas gracias por seguirnos. 07/02/2017 20:15

El País Cat Durante la jornada del 9-N, la empresa puso máquinas de apoyo por si sucedía algún imprevisto, explica Hermosilla, que aclara que esta acción formaba parte del proyecto. 07/02/2017 20:04

El País Cat La tarde de este segunda día de juicio está siendo muy técnica, ya que el fiscal quiere conocer los detalles de los proyectos de todas las empresas que participaron en el operativo de la consulta del 9-N. Aún con los tecnicismos, en la vista todavía queda lugar para bromear: el testigo ha dicho que está "medio jubilado", a lo que el fiscal ha reaccionado dándole la "enhorabuena". 07/02/2017 19:58

El País Cat Una vez más el fiscal pregunta por los tiempos del proyecto hasta que se entregaron las máquinas, para delimitar si se trabajó después de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. Las máquinas para el funcionamiento del proceso participativo se entregaron el 8 de noviembre. 07/02/2017 19:54

El País Cat Vuelve la señal de vídeo. Declaración del testigo Josep Antoni Hermosilla, trabajador de Fujitsu, empresa a la que el CTTI encargó la programación de ordenadores para la consulta del 9-N. 07/02/2017 19:47

El País Cat composición de la sala de vistas en la que se juzga, desde ayer, a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Esta es lade vistas en la que se juzga, desde ayer, a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. http://cort.as/tO7Y 07/02/2017 19:43

El País Cat Los nueve indicios por los que la Generalitat impulsó la consulta: En sus interrogatorios, el fiscal intenta aclarar si el Gobierno catalán, presidido entonces por Artur Mas, siguió en la organización de la consulta del 9-N pese a la suspensión del Tribunal Constitucional.por los que la Generalitat impulsó la consulta: http://cort.as/tPwp 07/02/2017 19:39

El País Cat El séptimo testigo en comparecer esta tarde manifiesta reticencias con la señal de vídeo en directo, por lo que esta se corta mientras los magistrados deciden si siguen adelante con esta declaración y si lo hacen sin publicitarla. 07/02/2017 19:34

El País Cat El fiscal pregunta a Palau por un concepto que ha ido apareciendo en la vista a lo largo de esta sala: "servidor DNS". Este servidor es el que configura la relación entre el dominio de una página web y los IP. 07/02/2017 19:32

El País Cat Empieza la declaración del testigo Jaume Palau, que durante el 9-N era director general de la empresa CDmon. La empresa prestó el servicio de registro de dominios a la página web del proceso participativo. El cliente fue el Departamento de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña. 07/02/2017 19:27

El País Cat Termina la declaración del testigo Joan Gracia, que en su testimonio ha detallado que su empresa recibió el encargo de Fujitsu sobre la instalación de los ordenadores antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. 07/02/2017 19:22

El País Cat Es el turno ahora del testigo Joan Gracia, administrador de la empresa INET, subcontratada de Fujitsu para la recepción y el posterior envío e instalación de los ordenadores que se usaron durante el 9-N. 07/02/2017 19:13

El País Cat contracrónica de Jesús García, sobre la verdadera condena de Mas (versión en catalán): Los interrogatorios, como el que ha hecho el fiscal a Alejandro Navarro, se alargan y versan sobre temas técnicos y administrativos ante la mirada de Mas, Ortega y Rigau, sentados cerca de sus abogados. La, sobre la verdadera condena de Mas (versión en catalán): http://cort.as/tUfP 07/02/2017 19:10

El País Cat El fiscal insiste en preguntar al testigo por los tiempos de entrega de los programas encargados por el CTTI a TSystems. Intenta averiguar si los encargos se terminaron antes o después de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. 07/02/2017 19:01

El País Cat Después del descanso, comparece ahora el testigo Alejandro Navarro, de TSystems, que explica que se el CTTI le pidió apoyo a su empresa durante el 9-N por si hubiese problemas técnicos. 07/02/2017 18:56

El País Cat A petición de los acusados, el presidente de la sala decreta un receso de diez minutos tras la declaración de Bernat Rigau, trabajador de TSystems. 07/02/2017 18:31

El País Cat El 4 de noviembre, el día de la suspensión del Constitucional, Rigau se reunió con el departamento legal de TSystems y pidieron al CTTI, en una carta, aclaraciones sobre los trabajos relacionados con la consulta que tenían encargados. Tres días más tarde recibió una carta en la que se indicaba que los trabajos de TSystems no estaban afectados por la providencia del Constitucional. Los trabajos, pues, siguieron y se terminaron. 07/02/2017 18:26

El País Cat El fiscal interroga ahora a Rigau, trabajador de TSystems, sobre la fecha de facturación de los ordenadores. Según consta en el informe redactado por Rigau, fue "pocos días antes del 9-N". "Formalmente, se entregó entonces", explica, pero matiza que la Generalitat debía tenerlo cerrado antes de la suspensión del Constitucional. 07/02/2017 18:19

El País Cat TSystems se encargó de preparar los aplicativos para la inscripción de voluntarios, para el registro de los votantes y otras necesidades del proceso participativo. También se le pidió a la empresa un soporte técnico durante el fin de semana de la consulta, cuando esta ya estaba suspendida. 07/02/2017 18:07

El País Cat Es el turno del testigo Bernat Rigau, trabajador de la empresa TSystems en 2014. Como encargado de gestionar las tareas asignadas por la Generalitat, Rigau intervino en el encargo de TSystems que tenía en relación a la consulta del 9-N. La empresa, entre otras cosas, preparaba la web de los resultados de la consulta. 07/02/2017 18:03

El País Cat Termina la declaración de Jordi Escalé, director del CTTI durante el 9-N. Su testimonio se ha centrado en las tareas de programación y distribución de 7.000 ordenadores a los colegios, para llevar a cabo el registro de los votantes. Según Escalé, las tareas encargadas finalizaron antes del 4 de noviembre, el día de la suspensión del Tribunal Constitucional. 07/02/2017 17:59

El País Cat El CTTI distribuyó más de 500 ordenadores antes del 4 de noviembre. El resto de las 7.000 computadoras fue distribuido después por Fujitsu, que se puso de acuerdo con los voluntarios, explica Escalé. 07/02/2017 17:49

El País Cat La página web del 9-N, que se cargó a los servidores de la Generalitat, fue después trasladada a servidores que ampliaban y duplicaban la web, para evitar una sobrecarga de tráfico. Al duplicarla, la web no pudo ser eliminada después de la suspensión del Constitucional, explica Escalé, aunque se paralizó la carga de contenidos. El director del CTTI asegura que no recibió ninguna orden de eliminar la web. "De recibirla, la habríamos eliminado pero no completamente, porque ya estaba duplicada", aclara. 07/02/2017 17:47

El País Cat Escalé declara ante el juez que los datos que se registraron en los ordenadores durante el proceso participativo del 9-N fueron destruidos después de la jornada del 9-N. El registro se realizaba en el momento del voto, tanto en el ordenador como a mano. 07/02/2017 17:42

El País Cat El fiscal pregunta a Escalé si del 4 al 9 de noviembre, es decir, después de la suspensión del Constitucional, hubo funcionarios del CTTI trabajando en las tareas relacionadas con el operativo de la consulta. Escalé explica que los encargos ya estaban hechos y que lo que había era trabajadores del CTTI que eran voluntarios para el 9-N. 07/02/2017 17:38

El País Cat EL CTTI recibió una carta de la empresa TSystems, que estaba preparando la web de resultados. En la misiva, enviada después de la suspensión del Constitucional, se expresaban dudas sobre si debían seguir con el encargo. Escalé elevó la carta al Departamento de Economía y Empresa, en ese momento dirigido por el exconsejero Felip Puig. 07/02/2017 17:34

El País Cat El trabajo de maquetación (instalación de los programas) de los casi 7.000 ordenadores usados en el 9-N fue externalizado a Fujitsu. 07/02/2017 17:30

El País Cat El día 4, cuando el Tribunal Constitucional suspendió la consulta, más de 500 municipios ya tenían los ordenadores distribuidos por el CTTI. La maquetación y programación de los ordenadores fue la tarea más ardua, explica Escalé. El día 4 ya estaban todos los ordenadores "con todo instalado". 07/02/2017 17:23

El País Cat Los aplicativos necesarios que tenía que crear el CTTI: uno para la inscripción de los voluntarios, a través de la web y otro para determinar cómo distribuir a la gente para ir a votar (mediante un algoritmo a partir de los datos de residencia, ya que no había un censo). 07/02/2017 17:18

El País Cat El segundo testigo de la tarde es Jordi Escalé, director del CTTI, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña. Este organismo recibió un encargo por parte de la coordinación operativa del 9-N para gestionar los programas para la votación en la consulta. El aplicativo tenía que garantizar el voto secreto y también organizar a los voluntarios. 07/02/2017 17:11

El País Cat Termina la comparecencia del coordinador operativo del 9-N, Joan Cañada, que ha sido interrogado extensamente por el fiscal, quien quería conocer al detalle si la página web de la consulta siguió funcionando después de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional. 07/02/2017 17:06

El País Cat El coordinador operativo del 9-N, preguntado por la defensa de la exvicepresidenta Joana Ortega, ha sufrido un lapsus que ha dejado perplejo al abogado: "Todo el proceso quedaba en manos de los funcionarios", ha dicho, y lo ha corregido rápidamente por "los voluntarios". 07/02/2017 17:04

El País Cat Una de las funciones de los ordenadores entregados por el Departamento de Gobernación a los voluntarios era, mediante un registro de los votantes, evitar el doble voto. 07/02/2017 16:51

El País Cat Sobre los ordenadores que debían utilizarse el día 9 de noviembre, Cañada explica que Educación le aseguró que había ordenadores disponibles. El material y los programas se entregaron a los voluntarios coordinadores. 07/02/2017 16:48

El País Cat El coordinador operativo de la consulta del 9-N asegura a preguntas del Ministerio Fiscal que, después de la suspensión del Tribunal Constitucional, nadie cargó más contenidos a la página. Las funciones del dominio web referentes a la organización de los voluntarios ya estaban completadas. En la imagen, una captura de pantalla de la página, todavía operativa. 07/02/2017 16:36

El País Cat Después de la suspensión de la consulta del Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2014, la página web, explica Cañada, se duplicó en varios servidores. "Era prácticamente imposible hacerla desaparecer, de hecho está todavía hoy activa", admite. "Comuniqué a la vicepresidenta que no se podía eliminar la web, ya que había visto que la providencia del Constitucional suspendía todos los preparativos de la consulta", explica Cañada. 07/02/2017 16:30

El País Cat La gestión de la página web dependía del Departamento de Gobernación de la Generalitat, dirigido por la exvicepresidenta Joana Ortega. En previsión de una alta participación, Cañada explica ante el juez que asignaron los 42.000 voluntarios según su lugar de residencia. La gestión se hizo mediante la página web. 07/02/2017 16:21

El País Cat Cañada, como administrador de la página web sobre la consulta del 9-N, gestionó toda la información en relación a la consulta y las instrucciones a los voluntarios. El dominio web fue registrado a mediados de octubre de 2014 como plataforma para la consulta, y pasó a ser la plataforma del proceso participativo cuando el Tribunal Constitucional suspendió la consulta. 07/02/2017 16:13

El País Cat El primer testigo de la tarde es Joan Cañada, coordinador operativo de la consulta del 9-N. Fue nombrado tres días antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, y su trabajo se centró en la coordinación del proceso participativo, con el control de la página web. 07/02/2017 16:10

El País Cat se reanuda ahora con la comparecencia de ocho testigos más. La crónica de la sesión de esta mañana, por Jesús García http://cort.as/tU4t La segunda sesión del juicio a Mas, Ortega y Rigau por la consulta del 9-Ncon la comparecencia de ocho testigos más. La crónica de la sesión de esta mañana, por 07/02/2017 16:07

El País Cat La segunda sesión se suspende hasta las cuatro de la tarde. El último testigo, Daniel Martínez, ha asegurado que no recibió ninguna presión en la organización logística del centro de prensa para el 9-N. 07/02/2017 13:43

El País Cat Comparece ahora Daniel Martínez, presidente de ADETCA y consejero delegado de la empresa de teatro Focus. El Departamento de Presidencia contrató sus servicios para llevar a cabo actos relacionados con la consulta del 9-N en Fira de Montjuïc. 07/02/2017 13:34

El País Cat Finaliza la declaración de la exdirectora Dolores Agenjo, la única que no abrió su centro en el 9-N. En su declaración, ha explicado que en la reunión con los Servicios Territoriales se pidió a los directores que buscaran voluntarios y que abrieran los institutos. También ha asegurado que, después de la reunión, recibió varias llamadas para pedirle que entregara las llaves, pero ella pidió una notificación por escrito. Cuando finalmente se la entregaron, le preguntaron "¿A quién se la enseñarás?", a lo que respondió que a la Delegación del Gobierno. Servicios Territoriales renunció entonces a pedirle las llaves y el instituto finalmente no abrió. 07/02/2017 13:29

El País Cat El colegio que dirigía Agenjo finalmente no abrió porque, cuando le entregaron una orden por escrito para pedirle las llaves, le preguntaron si mostraría a alguien esta orden. "Si tenía alguna duda sobre la legalidad del acto que se iba a realizar en el centro, lo que me dijo me sacó de dudas", enfatiza. La orden no se le entregó y no dio las llaves ni recibió más llamadas. 07/02/2017 13:19

El País Cat Agenjo explica que recibió más llamadas para entregar las llaves, pero que ella pidió en todo momento un requerimiento por escrito. "Me dijo Llobet: 'Eres la única que queda para entregar las llaves, tienes que entregarlas'", explica, y asegura que no quería desobeder a su superiora. "Me dijo que parecía que quería desobedecerla", explica. 07/02/2017 13:17

El País Cat En la reunión, Agenjo no dijo que no entregaría las llaves. Cuando se las pidieron, días antes del 9-N, alegó que no daría las llaves sin una orden por escrito. Agenjo se puso en contacto con otros directores de L'Hospitalet, que estaban "bastante angustiados" porque les pedían las llaves. 07/02/2017 13:13

El País Cat En la reunión, cuando algunos directores expresaron dudas, Agenjo explica que Llobet dijo que se tenían que entregar las llaves, y que dijo "como os veo muy preocupados, se os entregará un recibo". 07/02/2017 13:11

El País Cat Agenjo explica que, en la reunión, la exdirectora de Servicios Territoriales, Montserrat Llobet, afirmó que "todos los centros serían sede del 9-N". Agenjo asegura también que Llobet dijo que los directores de centro "tenían que buscar voluntarios", y que lo repitió: "Dijo que no era obligatorio, pero sí conveniente". 07/02/2017 13:09

El País Cat Es el turno ahora de Dolores Agenjo, la exdirectora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat, que fue el único que no abrió durante la jornada del 9-N. En su comparecencia explica el desarrollo de la reunión con Servicios Territoriales del Departamento de Educación, un encuentro en el que se informó sobre la apertura de los centros durante el 9-N. En la imagen, de Carles Ribas, Agenjo entra en el Palacio de Justicia esta mañana. 07/02/2017 13:06

El País Cat Finaliza la declaración de Francesc Güell. El ex inspector jefe ha sido citado por varios testigos anteriormente en esta vista, ya que participó en la reunión entre los Servicios Territoriales de Educación con los directores de instituto. En dicha reunión, Güell pidió a los inspectores que no interviniesen en las dudas acerca de la apertura de centros en el 9-N. 07/02/2017 13:03

El País Cat Güell responde ahora a las preguntas del abogado de la entonces consejera de Educación, Irene Rigau. El ex inspector jefe asegura que en la reunión no hubo incidentes, pero reconoce que hubo un "tira y afloja" con la directora del instituto de L'Hospitalet de Llobregat, Dolores Agenjo, que fue la única que finalmente no abrió el centro. 07/02/2017 12:58

El País Cat El ex inspector jefe defiende que pidió a los inspectores inhibirse en las aclaraciones sobre el 9-N porque "estas dudas de los directores de instituto tenían que solucionarse directamente con la dirección de Servicios Territoriales". 07/02/2017 12:54

El País Cat En la reunión, explica Güell, hubo declaraciones cruzadas entre los directores que se prestaron como voluntarios y los que tenían dudas sobre la apertura de los centros. "Si no querían abrirlos tenían la opción de entregar las llaves a los voluntarios". 07/02/2017 12:44

El País Cat Comparece ahora Francesc Güell, actualmente jubilado, que en 2014 era el inspector jefe de la delegación de Barcelona Comarcas del Departamento de Educación. Güell fue convocado en la reunión de los Servicios Territoriales con los directores de instituto para discutir las dudas sobre la apertura de colegios en el 9-N. 07/02/2017 12:38

El País Cat Finaliza la declaración de Elisabeth Abad, senadora que en 2014 era la directora del CIRE, institución responsable de la fabricación de los materiales para la consulta, papeletas y urnas. Abad ha asegurado que recibió un encargo del Departamento de Gobernación y que el día 30 de octubre "estaba todo facturado". 07/02/2017 12:36

El País Cat El CIRE, una institución que depende del Departamento de Justicia, trabaja para la reinserción de las personas presas. Fue la institución encargada de la fabricación de los materiales necesarios para llevar a cabo el proceso participativo del 9-N. El cliente de Abad fue, pues, el departamento de Gobernación de la Generalitat de Cataluña. 07/02/2017 12:29

El País Cat Abad paralizó la fabricación de materiales para la consulta después de la primera suspensión del Constitucional. Cuando la consulta se transformó en un proceso participativo, el CIRE volvió a recibir un encargo para la fabricación y el transporte de materiales. 07/02/2017 12:24

El País Cat Se reanuda el segundo día del juicio por el 9-N con el testimonio de Elisabeth Abad, actualmente senadora por el Partit Demòcrata Europeu Català. En 2014, era directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), que recibió encargos de gestión de la logística de la consulta antes de la primera suspensión del Tribunal Constitucional. En la imagen, junto a los tres acusados, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. 07/02/2017 12:16

El País Cat por la concentración de unos 40.000 independentistas, según la Guardia Urbana, que mostraron su apoyo por los acusados de organizar la consulta del 9-N, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Un repaso de la jornada con las mejores imágenes: La vista de ayer estuvo marcada, según la Guardia Urbana, que mostraron su apoyo por los acusados de organizar la consulta del 9-N, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Un repaso de la jornada con las mejores imágenes: http://cort.as/tQBm 07/02/2017 12:06

El País Cat Jesús García. http://cort.as/tTk6 En el comienzo de la vista, el magistrado ha dado las gracias a los testigos "por la puntualidad". El retraso de media hora con el que empezó el juicio ayer, después de que Mas, Ortega y Rigau llegasen al Palacio de Justicia de Barcelona acompañados por miles de manifestantes, enfadó a algunos jueces y letrados, como explica la crónica de 07/02/2017 12:01

El País Cat Se suspende durante un cuarto de hora la sesión del juicio del 9-N, después de la declaración de Josepa Bosch, una de las directoras de instituto que entregó las llaves a los voluntarios para que se hiciesen cargo del centro durante la jornada de la consulta. El testimonio de Bosch se ha centrado en el contenido de la reunión con los Servicios Territoriales del Departamento de Educación, en la que se informó de que los centros serían sede para el 9-N. Bosch pidió aclaraciones por escrito, que no recibió, y mantuvo conversaciones con Josep Alsina, inspector educativo, quien se preocupó de las responsabilidades de Bosch. 07/02/2017 11:45

El País Cat El correo electrónico que envió Bosch al inspector de Educación que tenía asignado, Josep Alsina, en el que pedía aclaraciones sobre el funcionamiento de la consulta del 9-N. En el centro Pompeu Fabra no había voluntarios, y que tuvo que facilitar las llaves a voluntarios externos. 07/02/2017 11:35

El País Cat En la reunión, Bosch explica que pidió indicaciones por escrito sobre lo que se tenía que hacer el 9-N. "La directora de Servicios Territoriales me dijo que no sabía si me podía dar por escrito lo que me manifestaba de palabra", asegura. 07/02/2017 11:23

El País Cat En la reunión, explica Bosch, la exdirectora de Servicios Territoriales, que ha testificado antes que ella, informó a los directores de instituto de que la Generalitat había estipulado que los colegios serían sede de la consulta del 9-N. 07/02/2017 11:22

El País Cat Empieza la declaración de la directora del IES Pompeu Fabra de Badalona, Josepa Bosch, que participó en una reunión con la dirección de Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas, en la que se informó sobre la consulta del 9-N y la necesidad de que los colegios abriesen. 07/02/2017 11:17

El País Cat Finaliza la declaración de la exdirectora de Servicios Territoriales, Montserrat Llobet, que fue la responsable de informar a los directores de institutos sobre la consulta del 9-N. Ha asegurado que no se pidió nada a ningún director y que si se negaban a abrir el centro, podían facilitar las llaves a los voluntarios. 07/02/2017 11:13

El País Cat Después del extenso turno de preguntas por parte del Ministerio Fiscal, Llobet responde ahora a los abogados de las defensas. "Solo se negó una directora de instituto, de Hospitalet de Llobregat", aclara, y asegura que esta directora, Dolores Ajenjo, no sufrió ninguna represalia por no abrir el centro. 07/02/2017 11:07

El País Cat Algunos de los directores de instituto, como la del Pompeu Fabra de Badalona, dejaron las llaves en los Servicios Territoriales para que fuesen recogidas por los voluntarios. "Fue anecdótico respecto a los más de 50 centros que hay en comarcas", asegura. 07/02/2017 11:05

El País Cat La exdirectora de Servicios Territoriales, Montserrat Llobet, recibió una carta de un inspector de Badalona en la que se pedía una notificación por escrito de lo que se había discutido en la reunión. También recibió una carta del inspector Josep Alsina, el primer testigo, en el que se pedía aclaraciones por escrito sobre el uso que se haría del centro en el 9-N. No contestó ninguna de ellas. 07/02/2017 11:01

El País Cat En la reunión con los directores de instituto se plantearon dudas acerca de la conveniencia de facilitar la apertura de los centros. En el caso de que algún director no quisiese abrir el colegio, explica Llobet que, ya que la titularidad de los locales es de la Generalitat, las llaves tendrían que facilitarse a los voluntarios que organizaban la consulta. 07/02/2017 10:50

El País Cat Llobet asegura que en la reunión no se formuló ninguna petición, sino que se informó de la consulta, y de que la Generalitat podía disponer de los locales que son de su propiedad para hacer el uso que le pareciese pertinente. 07/02/2017 10:40

El País Cat En la reunión con los directores de instituto, en la que también participó el inspector jefe de Educación, Llobet asegura que explicó que se llevaría a cabo la consulta, y que se pedía la apertura de los colegios. En el encuentro, algunos de los directores expresaron que preferían plantear esta decisión a los respectivos claustros de profesores. 07/02/2017 10:37

El País Cat Empieza la declaración del tercer testigo, la exdirectora de Servicios Territoriales, Montserrat Llobet. Llobet explica que el contenido de la reunión del 16 de octubre de 2014 con representantes de la Generalitat, en la que se pedía a los colegios la apertura durante la consulta, "que sería organizada por voluntarios". Llobet, después de la reunión, fue la responsable de informar a algunos de los directores de instituto de algunas comarcas sobre el 9-N. 07/02/2017 10:33

El País Cat El abogado de la exconsejera de Educación, Irene Rigau, pide al magistrado la exhibición del vídeo de la declaración de Rul en la fase de Instrucción. En él, el juez preguntaba a Rul sobre la reunión con el inspector jefe de Educación, en el que supuestamente pidió que no se interviniese sobre el 9-N. La explicación que dio el inspector jefe, según la declaración en la fase de instrucción, es que las actuaciones sobre el 9-N quedaban bajo resposabilidad de la dirección territorial. 07/02/2017 10:19

El País Cat Rul asegura que, en una reunión, el inspector jefe de Educación pidió al cuerpo de inspectores que no interviniesen en nada relacionado con la consulta del 9-N. Él, "con total libertad", discrepó y envió cartas a los directores sobre los que tenía competencias. De estas reuniones no se recogen las intervenciones en actas. 07/02/2017 10:10

El País Cat El segundo testigo es Jesús Rul, otro inspector del Departamento de Educación. Rul también escribió cartas a los directores de colegios sobre los que tenía competencias. "La motivación del escrito era asesorar a los directores en relación a las demandas que recibieron para abrir los centros", explica, y defiende que "un inspector no puede no intervenir en estos temas cuando hay dudas". 07/02/2017 10:05

El País Cat Acaba la declaración del primer testigo, un inspector de Educación que, con competencias sobre dos institutos, redactó un informe en el que denunciaba irregularidades en la petición de ceder los colegios para la consulta del 9-N: "Se forzó a los directores para que abriesen los centros", ha declarado. 07/02/2017 09:59

El País Cat El magistrado Barrientos vuelve a interrumpir las preguntas de la defensa, y a pedir al testigo que no conteste, ya que se le están haciendo preguntas acerca de la causa del 9-N en general, y no sobre sus conocimientos como testigo. 07/02/2017 09:48

El País Cat Turno de preguntas al inspector por parte de la defensa de la exconsejera de Educación Irene Rigau. Alsina explica que, aunque los centros son de propiedad de la Generalitat, la potestad de hacer un uso social de los mismos es de los directores, que tienen que recibir las peticiones por escrito. 07/02/2017 09:44

El País Cat El inspector de educación, que tenía competencia solamente sobre estos dos institutos (IE Albéniz e IE Pompeu Fabra), explica que fue él quien tuvo la iniciativa de asesorar a las directoras sobre si debían ceder el centro para su uso social o no. 07/02/2017 09:41

El País Cat Alsina: "No soy jurista, soy licenciado en matemáticas, pero me quedó muy claro lo que significaba la suspensión de la consulta". 07/02/2017 09:37

El País Cat El inspector asegura que la directora del Instituto Pompeu Fabra sufrió presiones por parte de los servicios territoriales para que entregase las llaves. El día 7 de noviembre, la misma directora recibió un documento que la eximía responsabilidades si entregaba las llaves, y en ese documento, sin firma, figuraba un sello. 07/02/2017 09:34

El País Cat Alsina, en su primer informe, decía a dos directoras: "No deberíais permitir la cesión de los centros sin recibir una notificación escrita". Después de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, en su carta a las directoras fue más taxativo: "No deberíais permitir este uso en los centros según lo publicado hoy en el BOE". 07/02/2017 09:31

El País Cat El inspector de educación explica que redactó un informe en el que pedía a la directora de Servicios Territoriales que concretase por escrito cuál sería el uso social que pedían a los centros. "Según mi punto de visto, la situación era irregular, ya que se estaba forzando a los directores a abrir sin saber bien por qué", asegura. 07/02/2017 09:27

El País Cat El inspector de educación declara ante el juez que la directora de Servicios Territoriales pidió verbalmente a las directoras de colegios que facilitasen la apertura de las escuelas durante el 9-N. La petición no se produjo por escrito en un primer momento. La ley prevé que los centros educativos tengan un uso social, y la potestad de hacer este uso es de los directores de centro. 07/02/2017 09:24

El País Cat El expresidente Artur Mas, a su llegada al Palacio de Justicia de Barcelona. Foto de Carles Ribas. 07/02/2017 09:17

El País Cat Empieza a declarar el primer testigo, el inspector de educación Josep Alsina, funcionario bajo la responsabilidad de la entonces consejera de Educación, Irene Rigau, acusada junto al expresidente de la Generalitat Artur Mas y la exvicepresidenta Joana Ortega por la organización de la consulta del 9-N. 07/02/2017 09:15

EL PAÍS El tribunal quiere determinar este martes si los tres acusados continuaron encargándose de la organización de la consulta desoyendo la prohibición del Tribunal Constitucional, del 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de su celebración. Las defensas sostienen que se desvincularon dejando el proceso en manos de los voluntarios. 07/02/2017 08:52

EL PAÍS Una quincena de testigos. Este martes la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tiene previstas las comparecencias de una quincena de testigos, entre ellos directores de centros, la directora de ESO, y un inspector jefe de servicios territoriales, a petición de la Fiscalía, además de la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a entregar las llaves del centro, según informa Europa Press. 07/02/2017 08:45

EL PAÍS Artur Mas alegó durante la vista de ayer que el Constitucional no advirtió de las consecuencias de celebrar el 9-N. El expresidente también declaró que el Alto Tribunal y la fiscalía tenían que haber actuado si “tan claro era el delito". La crónica de Jesús García. http://cort.as/tQUn 07/02/2017 08:39

EL PAÍS Buenos días: A partir de las nueve se reaunuda el juicio contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau, por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. Este es el editorial de EL PAÍS de este martes. https://twitter.com/el_pais/status/828865899478282240 07/02/2017 08:37

El País Cat Finaliza la manifestación ante el TSJC. Mañana a las 9.00 h empezará la segunda sesión del juicio a Mas, Ortega y Rigau . Mañana a las 9.00 h empezará la segunda sesión del juicio a Mas, Ortega y Rigau https://twitter.com/alfcongostrina/status/828574776667029506 06/02/2017 13:18

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828573525057343488 06/02/2017 13:01

El País Cat El retraso de casi media hora con que el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha llegado a su juicio por el 9-N al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha llevado a la sala a advertir a los abogados de que iniciaría un trámite por si alguna parte solicitaba medidas cautelares contra él, informa Efe 06/02/2017 12:55

El País Cat https://twitter.com/CarlosGarfella/status/828570363839774723 06/02/2017 12:52

El País Cat El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha vuelto a rechazar, en las cuestiones previas del juicio del 9-N, que se cite como testigos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quienes ha insistido en reclamar la defensa del expresidente de la Generalitat Artur Mas. 06/02/2017 12:49

El País Cat El expresidente de la Generalitat Artur Mas se dirige brevemente a los manifestantes: "No habéis venido a escuchar discursos, sino a decirnos que no estamos solos. Nos hemos sentido muy bien acompañados, gracias por defender siempre Cataluña" 06/02/2017 12:47

El País Cat La Guardia Urbana de Barcelona cifra en 40.000 los manifestantes que hoy se han desplazado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para protestar por el juicio a Artur Mas 06/02/2017 12:44

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828568906189111296 06/02/2017 12:44

El País Cat El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, en Catalunya Ràdio: “La justicia tiene que actuar con las personas que desafían al Estado de Derecho. Las personas que hoy se manifiestan lo hacen como un acto de desobediencia. Echo en falta diálogo por parte del Gobierno catalán, solo les interesa hablar de un referéndum” 06/02/2017 12:42

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828567728885792768 06/02/2017 12:37

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828567693527744512 06/02/2017 12:35

El País Cat El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega salen del TSJC y saludan a los manifestantes entre proclamas independentistas y el grito de "no estáis solos" 06/02/2017 12:34

El País Cat https://twitter.com/CarlosGarfella/status/828565203889639424 06/02/2017 12:28

El País Cat Fotogalería | Repasamos la mañana de la primera jornada del juicio a Mas en imágenes http://cort.as/tQb1 06/02/2017 12:28

El País Cat Continúa la manifestación a las puertas del TSJC. Ahora, a la espera de que Mas, Ortega y Rigau salgan del edificio después de declarar https://twitter.com/CarlosGarfella/status/828564087747575808 06/02/2017 12:23

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828563852765888512 06/02/2017 12:21

El País Cat Levantada la sesión de hoy del juicio de Mas, Ortega y Rigau. Continuará mañana a partir de las 9.00 h 06/02/2017 12:16

El País Cat https://twitter.com/jesusgbueno/status/828561921662140416 06/02/2017 12:14

El País Cat Irene Rigau asegura también que no recibió ningún requerimiento por parte del Tribunal Constitucional sobre las posibles consecuencias de la celebración del 9-N 06/02/2017 12:11

El País Cat https://twitter.com/CarlosGarfella/status/828559672340774914 06/02/2017 12:05

El País Cat Irene Rigau niega ante el juez cualquier tipo de "coacción" hacia responsables de centros educativos que se hubieran podido negar a abrir escuelas o institutos para celebrar el proceso participativo del 9-N 06/02/2017 12:01

El País Cat Empieza la declaración de la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau 06/02/2017 11:55

El País Cat La exvicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega: "Mi actuación fue estrictamente política y creo que nunca puede ser un acto delictivo y menos criminal hacer lo que es la esencia de la democracia, escuchar al pueblo" 06/02/2017 11:52

El País Cat “No hubo ningún funcionario implicado en la ejecución del 9-N, hubo un colectivo de voluntarios muy bien organizado”, afirma Ortega, que asegura que el Gobierno catalán no tuvo nada que ver con las tareas de constitución de mesas, organización de las colas y envió de datos de los resultados. Según ella, su comparecencia al final de la jornada fue solo de carácter informativo 06/02/2017 11:45

El País Cat "Se colgaron los resultados, también lo hicieron voluntarios, como un acto de información del desarrollo de la jornada, de la misma forma que yo informé en el palacio firal de Montjuïc". Así justifica Ortega la actualización de la página web de la consulta 06/02/2017 11:42

El País Cat Joana Ortega: “No recibí ningún requerimiento por parte del Tribunal Constitucional durante el proceso participativo [del 9 al 25 de noviembre], tampoco ningún miembro de mi departamento” 06/02/2017 11:34

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828549992168173569 06/02/2017 11:32

El País Cat Joana Ortega: "Los fundamentos legales del proceso participativo eran diferentes a los de la consulta. No hubo censo electoral ni ningún registro de población. La gente se inscribía voluntariamente en un registro. No se utilizaron datos protegidos", afirma al exvicepresidenta, que sostiene que el 9-N se sostiene en la Ley catalana 10/2014 de "otras formas de participación ciudadana" 06/02/2017 11:27

El País Cat “Fui el responsable de todo”, afirma Artur Mas tras ser preguntado por si se atribuye la apertura de los institutos para poder celebrarse el proceso participativo del 9-N. “Soy el responsable de no haber celebrado la consulta después de la resolución del Constitucional, idear el proceso participativo y convocar elecciones después del resultado”, resume el expresidente. 06/02/2017 11:21

El País Cat El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este lunes que "todos" los ciudadanos, con independencia de si han sido presidentes o no de una comunidad autónoma, son iguales ante la ley, y ha recalcado que no hay que tener "miedo" a los tribunales 06/02/2017 11:14

El País Cat La secretaria general de ERC y portavoz del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha reivindicado que la democracia "no se juzga sino que se ejerce" y ha avisado de que las fuerzas soberanistas harán "lo que haga falta" para celebrar un referéndum independentista 06/02/2017 11:10

El País Cat Mas afirma que la Generalitat no retiró la página web de la consulta porque había estado replicada en otros servidores, fuera del ámbito de la Administración. "No se actualizó más porque no había afán de desobedecer a nadie", asegura 06/02/2017 11:08

El País Cat Pere Ríos http://cort.as/tQNK De palacio a palacio pasando por el Arco del Triunfo. Crónica de 06/02/2017 11:04

El País Cat https://twitter.com/jesusgbueno/status/828544221955112960 06/02/2017 11:02

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828543887912423424 06/02/2017 11:02

El País Cat La declaración de Mas ya se va acercando a lo que es clave de este juicio: Dice que el Tribunal Constitucional no les advirtió de las consecuencias legales de no suspender la consulta del 9-N. Ahí está la clave del caso: si se dan los requisitos del delito desobediencia. Informa Jesús García 06/02/2017 11:00

El País Cat Mas reprocha que el Gobierno español hizo "mofa" del 9-N y que tardó dos semanas en recurrirlo al Constitucional. Informa Jesús García 06/02/2017 10:57

El País Cat https://twitter.com/jesusgbueno/status/828541016663785472 06/02/2017 10:55

El País Cat “No se habría podido llevar a cabo la consulta sin la participación generosa de 42.000 voluntarios que ayudaron a cubrir con garantías todas las mesas”, asegura Mas. Según él, con el cambio de formato a proceso participativo, la Administración “no hubiera podido haber llevado a cabo por ella misma la consulta”, sin voluntarios 06/02/2017 10:54

El País Cat Artur Mas: “Queríamos hacer una consulta seria que se entendiera en todo el mundo” 06/02/2017 10:52

El País Cat Mas ante el juez: “No se trataba de hacer una consulta o proceso participativo con vinculaciones legales inmediatas, sino de conocer la opinión de la gente después de inmensas movilizaciones ciudadanas” 06/02/2017 10:49

El País Cat Artur Mas justifica que se celebrara la consulta pese a la primera suspensión del Tribunal Constitucional: “Decidimos cambiar el formato, manteniendo la pregunta y la fecha pero la consulta no fue organizada por la Administración, sino por gente de fuera” 06/02/2017 10:47

El País Cat Artur Mas: “El 9-N no fue un capricho individual, una ocurrencia ni una salida de tono, sino la consecuencia de unas elecciones democráticas” 06/02/2017 10:44

El País Cat Artur Mas dice que su iniciativa tenía "raíces profundas, claras y estrictamente democráticas". Y"o decidí en noviembre de 2012 avanzar unas elecciones que no tocaban porque quería saber si el clamor en las calles que pedían que fuéramos nuevo Estado de Europa tenía una traducción en las urnas", dice Mas, quien recuerda que tras esas elecciones "más de dos tercios del Parlamento" eran partidarios "del derecho a decidir y de promover una consulta". 06/02/2017 10:43

El País Cat Declara el expresidente de la Generalitat Artur Mas. Afirma qu contestará a todas las preguntas de la defensa pero a ninguna de la fiscalía ni de la acusación popular. 06/02/2017 10:39

El País Cat Imágenes previas a la entrada de Mas, Rigau y Ortega al TSJC https://twitter.com/CarlosGarfella/status/828536772170772480 06/02/2017 10:37

El País Cat El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, advierte de que “la democracia nunca debería ser juzgada” y se ha reafirmado en el "firme compromiso" del Ejecutivo catalán en seguir con el referéndum. 06/02/2017 10:35

El País Cat https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/828536023776911360 06/02/2017 10:33

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828535468794982401 06/02/2017 10:30

El País Cat Catalunya Sí Que es Pot, confluencia de Podemos en el Parlamento catalán: "La vía de la judicialización es un lastre en contra de todas y todos" , confluencia de Podemos en el Parlamento catalán: "La vía de la judicialización es un lastre en contra de todas y todos" https://twitter.com/catsiqueespot/status/828535219561054208 06/02/2017 10:29

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828533756508123137 06/02/2017 10:26

El País Cat Los nueve indicios de que la Generalitat impulsó la consulta http://cort.as/tPwp 06/02/2017 10:24

El País Cat https://twitter.com/jesusgbueno/status/828533450823049216 06/02/2017 10:23

El País Cat El tribunal decide hacer un receso de diez minutos para considerar las cuestiones planteadas hasta ahora por las defensas: la comparecencia de Rajoy y Catalá y la incorporación del informe de los fiscales catalanes. 06/02/2017 10:19

El País Cat https://twitter.com/CarlosGarfella/status/828532264845848576 06/02/2017 10:19

El País Cat Eulàlia Reguant, diputada de la CUP en el Parlament: "La participación, la movilización y la democracia nunca se pueden juzgar" , diputada de la CUP en el Parlament: "La participación, la movilización y la democracia nunca se pueden juzgar" https://twitter.com/aramateix/status/828511774303416320 06/02/2017 10:18

El País Cat Las defensas de Mas y Rigau pedían de nuevo la comparecencia en el juicio de la consulta del 9-N del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La fiscalía se opone y también rechaza que se haya vulnerado el derecho de defensa de Mas y Rigau. 06/02/2017 10:17

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828532078283223040 06/02/2017 10:16

El País Cat Ortega, Mas y Rigau, en el banquillo. Foto: Albert Garcia 06/02/2017 10:14

El País Cat El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que "no da la imagen de un Estado democrático moderno y europeo llevar al banquillo" de los acusados a quienes convocaron una consulta no vinculante como la del 9 de noviembre de 2014. 06/02/2017 10:13

El País Cat El fiscal recuerda que la institución se rige por el principio de "jerarquía" y rechaza la petición de Mas de aportar el informe de los fiscales catalanes, que en su día no vieron indicios suficientes de delito para presentar la querella por el 9-N, informa Jesús García. 06/02/2017 10:13

El País Cat https://twitter.com/jesusgbueno/status/828529465022111744 06/02/2017 10:09

El País Cat Turno de cuestiones previas en el juicio del 9-N. La fiscalía presenta un nuevo testimonio que cree que puede aportar "elementos relevantes". Hablan ahora las defensas de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. 06/02/2017 10:06

El País Cat Oriol Junqueras, entrevistado en el plató móvil que Catalunya Ràdio ha instalado ante el juzgado El vicepresidente del Gobierno catalán,, entrevistado en el plató móvil que Catalunya Ràdio ha instalado ante el juzgado https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/828529460009955328 06/02/2017 10:05

El País Cat En la sala de vistas, frente a Mas, Ortega y Rigau están sentados los tres magistrados del TSJC que les juzgarán: el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, como ponente, además de Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez 06/02/2017 10:04

El País Cat El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que el "numerito" organizado por colectivos independentistas en las calles de Barcelona antes del juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N es "absolutamente impropio" de una democracia. 06/02/2017 10:03

El País Cat Un manifestante en la plaza Sant Jaume de Barcelona con una urna dentro de una jaula. Foto: EFE 06/02/2017 10:03

El País Cat Directo | Primeras imágenes de la sala en la que está a punto de empezar el juicio a Mas, Ortega y Rigau 06/02/2017 09:54

El País Cat Pablo Iglesias: “Habla mal de nuestra democracia que se juzgue a alguien por poner urnas” : “Habla mal de nuestra democracia que se juzgue a alguien por poner urnas” http://cort.as/tQD3 06/02/2017 09:49

El País Cat El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido en TVE "no entrar al trapo del victimismo" y de la "épica del oratorio barata" de los independentistas catalanes, que han arropado al expresidente de la Generalitat Artur Mas al acudir a su juicio por la consulta del 9-N. 06/02/2017 09:44

El País Cat El líder del PSC en Cataluña, Miquel Iceta: "Yo no veo a a Artur Mas como un delincuente" 06/02/2017 09:43

El País Cat El presidente del TSJC, Jesús Barrientos, y los magistrados Eduardo Rodríguez y Carlos Ramos son los encargados de juzgar a Mas, Ortega y Rigau por la consulta del 9-N. Aquí, todos los detalles: http://cort.as/tO7Y 06/02/2017 09:42

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828523679592099840 06/02/2017 09:42

El País Cat Fotogalería | Juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9N | Juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9N http://cort.as/tQBv 06/02/2017 09:39

El País Cat Puigdemont: “Muchos nos sentimos juzgados”, informa Pere Ríos http://cort.as/tQBH : “Muchos nos sentimos juzgados”, informa 06/02/2017 09:34

El País Cat https://twitter.com/alfcongostrina/status/828521894852833281 06/02/2017 09:33

El País Cat https://twitter.com/jesusgbueno/status/828520789532110848 06/02/2017 09:30