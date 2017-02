Santamaría: “No habrá referéndum en España, ni en Baviera, ni en el Véneto”

“El referéndum de autodeterminación no se va a celebrar en España, como no se va a celebrar en Baviera, como no se va a celebrar en el Véneto. Y no creo que ni Alemania, Italia y España seamos países poco democráticos”. Fue la respuesta seca que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le proporcionó este martes al senador Miguel Ángel Estradé, de ERC, cuando le preguntó si creía que el presunto precinto de los colegios electorales podría frenar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Fue la idea que le planteó antes otro senador nacionalista catalán, Josep Lluís Cleríes, sobre si ese tipo de gestos de la denominada operación precintos eran la única salida que encuentra el Gobierno de Mariano Rajoy a las demandas independentistas.

Santamaría quiso subrayar este martes en el Senado su respuesta oficial: “El referéndum no puede celebrarse y no se va a celebrar”. Cleríes retomó el argumento de la persecución y el maltrato de las ideas separatistas en Cataluña y del ataque judicial a las más altas instituciones catalanas, en alusión al juicio a Artur Mas y dos de sus consejeras por impulsar la consulta del 9-N. Y acabó con un lema de pancarta: “Referéndum o referéndum, por la libertad de Cataluña”.

La vicepresidenta recogió ese aserto para poner en evidencia un modelo de diálogo que no acepta otras consideraciones. Remachó el mensaje de que el diálogo no es una operación sino una convicción, reivindicó la obligación del ejecutivo de continuar con las inversiones en Cataluña en favor de todos sus ciudadanos y rebatió la tesis de que España no sea ahora un país democrático: “Antidemocrático es no querer cumplir la ley. No se hagan víctimas cuando son responsables y se acogen al comodín del procés cuando son juzgados por desobediencia (en alusión al juicio a Mas) como cuando hay un caso por corrupción (el 3% que afecta a cargos de CDC). No echó a Mas la justicia ni el Gobierno, fue la CUP y su modelo radical”.

El senador Estradé contrapuso su visión de la historia de los últimos 50 años de Europa para asegurar que cuando se han confrontado el derecho de votar con la libertad y la ley ha salido perdiendo esta última. Santamaría lo discutió: “Sin derechos no hay libertad y sin libertad no hay democracia”. Y recordó que una dirigente de ERC fue la que denunció el caso del 3%: “En su partido quien paga el pato es el chivato”.