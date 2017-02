Directo | Un inspector de Educación: “Se forzó a directores para abrir el 9-N”

El magistrado Barrientos vuelve a interrumpir las preguntas de la defensa , y a pedir al testigo que no conteste, ya que se le están haciendo preguntas acerca de la causa del 9-N en general, y no sobre sus conocimientos como testigo.

El inspector de educación, que tenía competencia solamente sobre estos dos institutos (IE Albéniz e IE Pompeu Fabra), explica que fue él quien tuvo la iniciativa de asesorar a las directoras sobre si debían ceder el centro para su uso social o no.

Alsina: "No soy jurista, soy licenciado en matemáticas, pero me quedó muy claro lo que significaba la suspensión de la consulta" .

Alsina, en su primer informe, decía a dos directoras: "No deberíais permitir la cesión de los centros sin recibir una notificación escrita". Después de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, en su carta a las directoras fue más taxativo: "No deberíais permitir este uso en los centros según lo publicado hoy en el BOE" .

El inspector de educación declara ante el juez que la directora de Servicios Territoriales pidió verbalmente a las directoras de colegios que facilitasen la apertura de las escuelas durante el 9-N . La petición no se produjo por escrito en un primer momento. La ley prevé que los centros educativos tengan un uso social, y la potestad de hacer este uso es de los directores de centro.

Artur Mas alegó durante la vista de ayer que el Constitucional no advirtió de las consecuencias de celebrar el 9-N. El expresidente también declaró que el Alto Tribunal y la fiscalía tenían que haber actuado si “tan claro era el delito". La crónica de Jesús García.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas se dirige brevemente a los manifestantes : "No habéis venido a escuchar discursos, sino a decirnos que no estamos solos. Nos hemos sentido muy bien acompañados, gracias por defender siempre Cataluña"

El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega salen del TSJC y saludan a los manifestantes entre proclamas independentistas y el grito de "no estáis solos"

Irene Rigau asegura también que no recibió ningún requerimiento por parte del Tribunal Constitucional sobre las posibles consecuencias de la celebración del 9-N

“ No hubo ningún funcionario implicado en la ejecución del 9-N , hubo un colectivo de voluntarios muy bien organizado”, afirma Ortega, que asegura que el Gobierno catalán no tuvo nada que ver con las tareas de constitución de mesas, organización de las colas y envió de datos de los resultados. Según ella, su comparecencia al final de la jornada fue solo de carácter informativo

Joana Ortega: “ No recibí ningún requerimiento por parte del Tribunal Constitucional durante el proceso participativo [del 9 al 25 de noviembre], tampoco ningún miembro de mi departamento”

Joana Ortega : "Los fundamentos legales del proceso participativo eran diferentes a los de la consulta. No hubo censo electoral ni ningún registro de población. La gente se inscribía voluntariamente en un registro. No se utilizaron datos protegidos", afirma al exvicepresidenta, que sostiene que el 9-N se sostiene en la Ley catalana 10/2014 de "otras formas de participación ciudadana"

“Fui el responsable de todo” , afirma Artur Mas tras ser preguntado por si se atribuye la apertura de los institutos para poder celebrarse el proceso participativo del 9-N. “Soy el responsable de no haber celebrado la consulta después de la resolución del Constitucional, idear el proceso participativo y convocar elecciones después del resultado”, resume el expresidente.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo , ha asegurado este lunes que "todos" los ciudadanos, con independencia de si han sido presidentes o no de una comunidad autónoma, son iguales ante la ley, y ha recalcado que no hay que tener "miedo" a los tribunales

La secretaria general de ERC y portavoz del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Marta Rovira , ha reivindicado que la democracia "no se juzga sino que se ejerce" y ha avisado de que las fuerzas soberanistas harán "lo que haga falta" para celebrar un referéndum independentista

Mas afirma que la Generalitat no retiró la página web de la consulta porque había estado replicada en otros servidores, fuera del ámbito de la Administración. "No se actualizó más porque no había afán de desobedecer a nadie", asegura