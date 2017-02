Iglesias ofreció a Errejón ser el candidato en Madrid para evitar la pugna en el congreso

Pablo Iglesias ha ofrecido en las últimas semanas a Íñigo Errejón ser el próximo candidato de Podemos en Madrid, en la comunidad o el Ayuntamiento, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del entorno del líder y del número dos. La oferta se produjo para evitar la confrontación entre ambos en el congreso, según el entorno del portavoz parlamentario, que no la consideró, sin embargo, ya que "lo que está en discusión es el rumbo de Podemos", aseguran fuentes cercanas al número dos.

Iglesias ya había hablado con Errejón en el pasado sobre la posibilidad de que este fuera el candidato de Podemos en Madrid, porque el líder siempre ha considerado que el secretario político podía ser uno de los mejores dirigentes para ocupar ese puesto. Pero en las últimas semanas el secretario general volvió a poner la oferta encima de la mesa, con el objetivo de que Errejón renunciara a presentar un proyecto y lista diferenciada en Vistalegre 2.

La solución permitiría a Errejón ganar peso político e incluso experiencia de Gobierno para afrontar en el futuro la sucesión de Iglesias, a cambio de no disputarle ahora el liderazgo. En todo caso, ambos entienden que el portavoz parlamentario no tendría por qué tener el aval de Iglesias para ser el candidato, porque podría presentarse a las primarias y ganarlas.

El futuro político de Errejón estuvo en las conversaciones entre el líder y su número dos previas al congreso, aunque no fueron capaces de llegar a un acuerdo que evitara que ahora ambos presenten listas y proyectos políticos diferentes lo que, en la práctica, supone una disputa por el control e incluso por el liderazgo del partido.

Los dos sectores se acusan de no haber querido el acuerdo. El equipo de Iglesias entiende que Errejón no lo quería porque lo que pretende es convertirse en el nuevo líder de Podemos. La prueba es, en su opinión, que a pesar de conocer desde el principio que Iglesias dimitiría si pierde su lista a la dirección y sus ponencias, decidió confrontar con una candidatura diferente. En el entorno de Errejón, a cambio, aseguran que el acuerdo no fue posible porque Iglesias no aceptó una rectificación del rumbo político o avances en la estructura organizativa del partido.