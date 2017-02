Errejón responde al plebiscito de Iglesias pidiendo el voto para el “tándem”

Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han lanzado este sábado su carrera por el control de Podemos. El líder y su número dos han presentado a sus equipos para la dirección del partido en sendos actos de campaña celebrados a solo 350 metros de distancia, y que se han solapado en el tiempo. Iglesias, en la Fundación Diario Madrid, ante unos 200 simpatizantes, y Errejón, en el Cine Palafox, reuniendo a en torno a 800. El portavoz parlamentario ha sorprendido con una imagen de campaña que trata de responder al plebiscito que ha planteado Iglesias, que sostiene que el congreso dirime el liderazgo de Podemos entre él y Errejón. El número dos se ha presentado delante de un cartel con una fotografía suya junto al líder. El mensaje era claro: "No hay que obligar a elegir". "Yo os pido el voto para Pablo Iglesias como secretario general, y el voto para los documentos y la lista de Recuperar la ilusión", ha asegurado Errejón.

El número dos de Podemos defiende el "tándem" con Iglesias. "Mi secretario general es Pablo y lleva siéndolo desde que construimos Podemos". "He visto a Pablo hacer cosas extraordinarias. Nuestra militancia y nuestras bases no quieren elegir", ha insistido. "Vota equipo Íñigo y vota Pablo Iglesias" es el lema de su campaña, lanzada en las redes sociales este sábado. Errejón confronta con Iglesias con una lista a la dirección y documentos diferenciados, pero no se postula como secretario general. No obstante, Iglesias sostiene que dimitirá si pierde su lista, lo que aboca al partido a un escenario incierto si ganara la candidatura de Errejón en el congreso del próximo fin de semana.

El secretario general ha utilizado, por su parte, el que es uno de los lemas principales del portavoz parlamentario, la transversalidad, para reivindicar que esta "no significa parecerse a los partidos de siempre, a los políticos de siempre". "Necesitamos un Podemos transversal que se parezca a las gentes de nuestro país y que no se parezca a los políticos viejos, a los partidos viejos de nuestro país", ha pedido. Iglesias viene contraponiendo su modelo de partido con el de Errejón, al que ha acusado de forma velada de pretender hacer de Podemos "un nuevo PSOE", de ahí la alusión a los partidos viejos. Iglesias ha reivindicado lo diverso de los 62 miembros de su lista a la dirección, entre los que hay "luchadores antifranquistas", así como sindicalistas, guardias civiles o militares.

"Sin este equipo no soy nadie", ha reconocido Iglesias. En su lista, además de sus colaboradores más cercanos, como su jefa de gabinete, Irene Montero, y el secretario de Organización, Pablo Echenique, se integran los fichajes de Podemos para las pasadas elecciones generales, como el exJEMAD Julio Rodríguez, el sindicalista del SAT Diego Cañamero o el exportavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, José Antonio Delgado.

La escenografía de ambos actos ha contrastado. El líder ha elegido un formato más modesto, en una sala más pequeña, y el portavoz parlamentario la sala de un cine, en la que ha sido entrevistado en un sofá chester mientras su imagen se proyectaba a pantalla completa. Aunque en ambos casos los asistentes han coreado el lema de "¡Sí se puede!", cada uno de ellos ha utilizado su propio símbolo: del puño o la mano abierto, en el caso de los simpatizantes de Iglesias, y con la uve de victoria, en el caso de los de Errejón.

Los dos máximos dirigentes de Podemos no se han cruzado reproches, pero sí lo han hecho algunos de los integrantes de sus listas. En la de Iglesias, el diputado Manolo Monereo ha alertado de que "quieren acabar con el secretario general de Podemos", aunque no se ha referido directamente a la candidatura de Errejón. En el equipo de Iglesias se ha insistido en el plebiscito sobre el liderazgo. "Estamos eligiendo quién va a liderar Podemos. Al frente solo pueden estar los que estén dispuestos a llegar hasta el final", ha expresado el diputado Juanma del Olmo. La jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero, ha cargado contra la supuesta normalización de Podemos que pretende Errejón: "No puede ser que a una fuerza le guste más estar en la moqueta del Parlamento que en las movilizaciones".

"Aquí hay 62 militantes, ningún burócrata", le ha replicado el asesor del secretario político, Daniel Iraberri, en el acto del número dos. Las bases de Podemos comienzan hoy, hasta el día 11, a votar de forma telemática al secretario general, la lista a la dirección, y los cuatro documentos: político, organizativo, ético y de igualdad. Errejón ha terminado llamando a sus compañeros a no embarrar el debate: "El adversario está fuera".