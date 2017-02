El PP de Valencia presiona a Rajoy para que corrija su actual marginación

El PP de Valencia presiona a Mariano Rajoy para amortiguar algo en la pendiente renovación del próximo 18 Congreso Nacional la marginación en la que creen haber caído tras años plagados de casos de corrupción en su comunidad. El partido regional, la segunda organización en militantes, quiere hacer valer ahora que no tienen ningún dirigente en el actual Gobierno, con responsabilidades ejecutivas en el comité de dirección o en los grupos del Congreso o el Senado.

Tanto la dirección nacional como la regional del PP valenciano admiten haber mantenido conversaciones en las últimas semanas y días al máximo nivel para intentar incluir en los órganos de dirección del partido en la sede central de Génova 13 a algún representante de esa comunidad autónoma ahora que se está rediseñando la organización ante su congreso de los días 10, 11 y 12 de febrero.

“Hemos trasladado en conversaciones a distintos niveles dentro del partido nuestro deseo de ser incluidos en los órganos de dirección y estamos esperanzados”, admiten fuentes de la dirección del PP valenciano. La máxima responsable de la comisión gestora del PP de esa comunidad, Isabel Bonig, ha comunicado esa queja en la cúpula del partido a varios niveles y en fuentes populares se aventura que se la ha hecho llegar a Rajoy. No es una reivindicación nueva, pero ahora es más sangrante que nunca porque es una de las organizaciones territoriales del PP más poderosas, con 148.000 militantes, la segunda tras Andalucía, y con 346 compromisarios en el cónclave.

Sangría electoral

Pero el PP valenciano lleva en crisis interna desde que perdió tras 20 años en el poder esa comunidad tras las elecciones autonómicas de 2015 (bajó 24 escaños y 600.000 votos) y presentó su dimisión su entonces candidato, Alberto Fabra. Lo gobierna ahora una gestora, está pendiente de celebrar su congreso y se esperan varios candidatos en esa disputa. El PP de esa comunidad era uno de los graneros de votos seguros desde hacía lustros para el partido, pero acabó pagando el cúmulo de escándalos y casos de corrupción que afectó de lleno a su organización en sus tres provincias.

Rajoy no buscó a ningún dirigente valenciano cuando reestructuró la dirección del PP tras aquellas elecciones locales, en junio de 2015, y tampoco lo hizo cuando formó al fin Gobierno en noviembre pasado, tras un año en funciones. En su anterior Ejecutivo sí contó con un ministro valenciano (de Exteriores, José Manuel García Margallo), con una secretaria de Estado (de Servicios Sociales, Susana Camarero) y con un secretario general (Sanidad, Ruben Moreno). Tras la última remodelación los tres se cayeron de esa formación. Tampoco entró ningún militante valenciano en la dirección de los grupos parlamentarios en el Congreso, ni en el Senado. Solo permaneció en la cúpula popular el actual portavoz en el Parlamento Europeo, el valenciano Esteban González Pons, que acude semanalmente a los comités de dirección.

Tanto en noviembre, para formar parte del ejecutivo central, como ahora, para incorporarse al PP nacional, el partido en Valencia ha promocionado ante Rajoy y su equipo a dos personas que no han obtenido el plácet. Ofreció los nombres de su actual secretaria general, Eva Ortiz, y del presidente en Alicante, José Císcar. Ambos han sido rechazados. Fuentes de la cúpula del PP en Madrid y también en Valencia interpretan que Rajoy y su entorno no consideraron el perfil de esos dos dirigentes como el más adecuado, pero no desarrollaron más ese argumento.

La dirección nacional del PP sí concede que la actual es una representación muy menor en órganos de poder en Madrid de la comunidad valenciana ante la relevancia de esa organización y que debería corregirse. Pero esa es una competencia que corresponde a Rajoy, que ahora podría ampliar el número de los cinco vicesecretarios nacionales actuales en el partido.

En el PP apuestan así porque Rajoy podría crear un coordinador general que arropará a Dolores de Cospedal si continua como parece al frente de la secretaría general (además del Ministerio de Defensa) y desgajar la actual vicesecretaría de Organización y Electoral, que dirige Fernando Martínez-Maillo, en dos carteras diferentes.