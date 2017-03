La vida después del CIE

El perfil de las personas que salen de los CIE sin ser expulsadas es muy variado. Tres de ellos, explican su periplo:

“Cuando vi a africanos corriendo en la puerta del sol, pensé que yo también tenía que correr”

Alpha salió de Liberia en 2006 con la idea de llegar a Europa y se embarcó en una patera que al cuarto día se quedó sin combustible. “Ahí te volváis loco. Dos saltaron y se ahogaron”, arranca en una cafetería del centro de Madrid. Los rescataron en alta mar e internaron a los 60 pasajeros en el CIE de Hoya Fría, en Tenerife, donde pasó 39 días. No tenía pasaporte. “A la patera no te dejaban subir con ningún papel”. De ahí a Sevilla y después a Madrid. Con lo puesto. “Cuando vi a africanos corriendo en la puerta del sol, pensé que yo también tenía que correr. No entendía nada, ni porqué había estado preso, ni qué había hecho mal”. Pasó por la Cruz Roja, luego por Cear y Cepaim, todas ONG que trabajan con migrantes. Sin pasaporte no podía regularizarse. Pasó cinco años sin papeles. “No podía ni hacer el abono transporte. No podía trabajar, no podía recibir subsidios, no tenía tarjeta sanitaria. Ni dormir en un hotel. Nada”. Repartía propaganda escondiéndose de la policía. Se sacó la Eso haciéndose el loco cada vez que le pedían los papeles en el instituto de mayores. Los jesuitas le ayudaron a sacarse una célula de inscripción, un primer paso hacia la regularización, que le permitió acceder a un contrato laboral. Ahora trabaja en el mantenimiento de una cadena de peluquerías y en una residencia universitaria. “He sufrido mucho. Pasan los años y por muchos cursos que hagas, siempre hay una barrera, los papeles”. Ahora se enfrenta a un nuevo laberinto burocrático relacionado con la célula y el pasaporte y podría quedarse sin la residencia de nuevo en abril, tras nueve años en España. “Cuando lo supere, estaré tranquilo”.

“Tenía tanto miedo que veía a más policías que ciudadanos en la calle”

Alhagie Yerro Gai es de Gambia, tiene 26 años y llegó a Tenerife hace siete. “En África todos creíamos que Europa es el futuro y todos queremos ser alguien”, cuenta en el piso que comparte en barrio madrileño de Vallecas. “Piensas que a los 15 días vas a empezar a ganar dinero, pero no es así. Su periplo comenzó en una playa Canaria, rodeado de policías. Luego fue el CIE de Tenerife, después a Fuerteventura y después al CIE de Aluche en Madrid, de donde salió libre, pero sin papeles y con una orden de expulsión en la mano, consciente de que tenía muchas papeletas de acabar en el primer avión a Gambia. Así vivió durante tres años. “Tenía tanto miedo que veía a más policías que ciudadanos en la calle”. En la calle, le pedían los papeles unas dos veces a la semana. Gente conocida le acompañaba cuando tenía que salir a hacer alguna gestión, para distraer la atención de la policía. “La gente llega aquí con fuerza y ganas de trabajar, pero cuando por fin te dejan, estás desesperado y agotado”. Continúa: “Yo tengo fuerza y salud, podría levantar sacos de cemento durante doce hora y sin embargo, no me dejaban”. A los tres años, consiguió la residencia y un contrato para cuidar a una persona mayor. Su testimonio ha llegado hasta el corazón de Europa, después de que en 2015 denunciara su experiencia ante el Parlamento Europeo. Ahora trabaja en una cadena de restaurantes italianos en Madrid. Le acaban de ascender. “Es un sitio fantástico, con jefes estupendos. Es un gustito el cariño de la gente en España”.

“Si vuelvo a mi país, me matarían”

A Luis, nombre falso y original de un país latinoamericano le pidieron la documentación por la calle hace unos meses. Tenía una orden de expulsión por no haber sido capaz de renovar la residencia porque le habían confiscado el pasaporte hacía tiempo y acabó en un CIE. Llevaba seis años en España, donde trabajaba y ganaba bien y donde había vivido con anterioridad. Estuvo más de 50 días en el CIE. Ahora pelea por regularizar su situación de nuevo. “Si vuelvo a mi país, me matarían”, asegura este hombre al que le da pavor ser identificado y frustrar su su salida de la irregularidad.