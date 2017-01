Iglesias y Errejón discuten en el escaño en plena crisis interna

La batalla entre el sector de Íñigo Errejón y el de Pablo Iglesias ha alcanzado niveles de tensión máxima en las últimas horas, a menos de dos días de que termine el plazo para llegar a un acuerdo que evite la confrontación en el congreso. No solo no habrá acuerdo para integrarse en la misma lista, sino que todo indica que el líder y su número dos no podrán siquiera alcanzar un consenso de mínimos sobre las reglas básicas, como la renovación del órgano de garantías. En tal clima de hostilidad, Iglesias y Errejón han terminado discutiendo en el escaño del Congreso, al comienzo del Pleno.

El líder y su número dos se han encontrado cara a cara en el escaño a primera hora de la tarde después de que durante la mañana los errejonistas hubieran pasado directamente a cuestionar al secretario de Organización, Pablo Echenique, del equipo de Iglesias. La portavoz en el Ayuntamiento de Madrid e integrante del equipo de Errejón, Rita Maestre, le ha acusado de cometer un "golpe de estado burocrático".

En las imágenes que han captado los fotógrafos del Congreso, Iglesias se ha dirigido a Errejón nada más sentarse este en su escaño. Con gesto serio, el líder le ha puesto la mano en el hombro a su número dos, en lo que parecía una reprimenda. Fuentes del entorno del líder aseguran que se trataba de una "conversación normal" algo apasionada pero que no ha sido una bronca.

Las negociaciones de los últimos días entre los equipos de ambos, no ya para evitar las listas separadas en el congreso, sino para forjar algún acuerdo de cara al cónclave, han saltado por los aires. La renovación de la comisión de garantías, el órgano disciplinario, ha sido la mecha que ha terminado por incendiar todo. "La renovación de la Comisión de Garantías es un clamor en Podemos, no puede estar controlada por un matrimonio", ha reclamado Maestre en La Sexta en referencia a la presidenta de este órgano, Gloria Elizo, y su marido, Pablo Fernández, miembro también del mismo. El órgano disciplinario de Podemos está cuestionado por parcial y opaco, hasta el punto de que el pasado 19 de enero un manifiesto de 60 cargos de las tres sensibilidades pidió un pacto de consenso entre corrientes para asegura su independencia. No será posible.

Errejón, que ha dado máxima relevancia al asunto, ha pedido una "rectificación". "La cuestión de Garantías no es menor, es nuestro poder judicial. Lo necesitamos independiente", ha asegurado en declaraciones al Congreso, en las que también se ha quejado de la falta de "compromiso" por el acuerdo en el equipo de Iglesias. El sector del número dos acusa al de Iglesias —comandado en este asunto por Pablo Echenique— de romper las conversaciones sobre el órgano que se desarrollaban en el Comité Técnico que prepara el próximo congreso de Vistalegre. Este comité, formado por representantes de las tres sensibilidades (pablistas, errejonistas y Anticapitalistas), aprueba solo por consenso sus decisiones, es decir, por unanimidad. Según los errejonistas, Echenique rompió "unilateralmente" la negociación y dejó en manos de la actual comisión de garantías la decisión de su renovación.

Los errejonistas pedían que la comisión de garantías se renovara dentro del proceso de Vistalegre (por estatutos puede ser renovada hasta dentro de nueve meses después) para dejar de ser una "correa de transmisión" de las decisiones de la Ejecutiva. Para asegurar su independencia, reclamaban que sus nuevos miembros se elijan por candidaturas individuales (no adscritas a listas a la dirección), con incompatibilidad estricta de cargos y mediante un sistema no mayoritario de elección que asegurara una representación plural.

El secretario de Organización informó anoche de que la comisión actual ha decidido que debe ser renovada conforme a los criterios del anterior congreso. "Evidentemente, y como toda decisión de un órgano electo, es legítima y hay que respetarla", pidió en su comunicado. No obstante, su candidatura promoverá que no se presenten listas vinculadas, que no se presenten personas con cargos orgánicos y no puedan repetir los miembros actuales, lo que dejaría fuera a la presidenta vigente, Gloria Elizo.