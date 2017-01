Rajoy promete a las familias del Yak-42 que “esta vez el Gobierno hará las cosas bien”

Mariano Rajoy no ha pedido expresamente perdón a las familias de las víctimas del Yak-42, pero estas han interpretado que el hecho de recibirlas este martes en La Moncloa ya supone una petición implícita de disculpas. Como ha recordado su portavoz, Curra Ripollés, el actual jefe del Ejecutivo era vicepresidente el 26 de mayo de 2003, cuando se estrelló el avión en el que 62 militares españoles regresaban de Afganistán. Las familias también han acogido con "esperanza" su promesa de que la resolución que prepara el Ministerio de Defensa, en el expediente por responsabilidad patrimonial del Estado, les dará "satisfacción moral y jurídica". "Nos ha repetido: 'Esta vez vamos a hacer las cosas bien, confiad".

En todo caso, Francisco Cardona, vicepresidente de la asociación del Yak-42 y padre de uno de los fallecidos, ha subrayado: "No le hemos planteado expresamente que nos pida perdón porque a quien se lo tiene pedir es a quienes murieron". A los militares a quienes primero hicieron volar en una "avión chatarra" y luego "ultrajaron sus cuerpos", en palabras de Miguel Ángel Senciones, presidente de la asociación y hermano de otras de las víctimas.

Más de una hora y media ha durado la reunión, a la que han acudido siete miembros de la asociación junto con su abogado. El presidente del Gobierno, al que ha acompañado la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha mostrado interés en escucharles y no ha dado signos de tener prisa, según los familiares, aunque tenía previsto asistir al mediodía a un acto de homenaje a Rita Barberá.

A diferencia de lo que sucedió tras reunirse con Cospedal, los familiares han salido "esperanzados" de la cita con Rajoy, pero muy cautos. El letrado Leopoldo Gay ha explicado la "dificultad" de la resolución que prepara Defensa. No se trata solo de que se reconozca la responsabilidad patrimonial del Estado, sino de que se asuma que la falta de vigilancia por parte de los entonces responsables del ministerio propició el siniestro. Ese reconocimiento es, en palabras de Senciones, el "mejor homenaje" que se puede brindar a los 62 militares, por lo que las familias no quieren ni hablar de un acto oficial con motivo del 14 aniversario, el próximo 26 de mayo. "No estamos en ese momento", según Ripollés.

Cospedal les aseguró que la resolución que debe poner punto final a la batalla que a lo largo de estos años han librado las familias en instancias judiciales y administrativas se dictará "sin ningún condicionamiento político". Y las familias le trasladaron que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, "no es digno de ocupar ningún cargo público y menos en el Consejo de Estado", cuyo dictamen ha puesto en evidencia su negligente gestión. La portavoz de las familias pidió que, una vez que esté lista la resolución, Cospedal acuda al pleno del Congreso para explicarla. "Sería un ejercicio democrático".

La audiencia se ha celebrado un día antes de que Rajoy deba contestar este miércoles en el Parlamento a una pregunta de portavoz del PSOE, Antonio Hernando, sobre si asume la petición de "perdón en nombre del Estado" que Cospedal hizo a las familias el pasado día 17 ante la Comisión de Defensa del Congreso.