La tensa espera de una familia de Asturias con las FARC

JOAQUÍN GIL

El tercer contacto directo de Sergio Muñiz con su familia se produjo once días después del rapto. El joven llamó a las 11.23 horas del 18 de junio de 2013 a su madre, Lourdes Brioso, según un informe de la Policía Nacional.

Lourdes Brioso. Sergio, cariño, ¿qué tal estás? Esto es una locura, hijo. El otro día cuándo me llamaste y me dijiste un millón de euros... Sabes que tengo lío con pesetas y euros... Cuando se lo dije a tu padre, casi se vuelve loco. Empezó a gritar porque es muchísimo. Sabes que no tenemos ese dinero. Estoy en tratamiento y esto no puede seguir así…

Sergio Muñiz. Lo sé mamá. Estoy comiendo. No me maltratan. Quieren el dinero. Se trata de recolectar la mayor cantidad posible. Habla con José, Joaquín, el banco, Carlos… A ver cómo podéis recaudar la mayor cantidad posible. Tu tranquila. Necesito que estés tranquila.

L. B. Pero Sergio, no tenemos nada. Sabes que ellos no tienen nada, que casi no tienen para ellos. ¿Cómo nos va a dejar dinero Joaquín si está vendiendo su casa? El banco no nos quiere dar nada. No tenemos nada.

S. M. Mira, mamá. Tranquilízate, por favor. Vuelve a hablar con Pelusa y que él hable con Juan y Miguel, que son empresarios y pueden aportar 200.000 euros. Es importante.

L. B. ¿Y alguien más?... Esto es una locura. Escucho de fondo a alguien. ¡Déjame que hable con quien te tiene retenido! Tu vida vale más. Pónmelo y le explico que no podemos con esto. Que voy yo a por ti, que tu vida vale mucho. Pero déjale que le explique nuestra situación…

S. M. No mamá, no puedo.

L. B. Dime, ¿dónde estás?, ¿me lo puedes decir?

S. M. No. No puedo. Estoy comiendo. No me maltratan. Ellos solo quieren dinero. Un beso muy grande, que te quiero mucho. En tres o cuatro días te vuelvo a llamar.

Una tercera persona cuelga el teléfono.