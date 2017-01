El rector de los plagios se despide con críticas a la justicia “a golpe de titular”

Desde que comenzaron a destaparse los plagios del rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) -por el momento 13 a una veintena de autores- Fernando Suárez no se había dejado ver. Hasta hoy, festividad de santo Tomás de Aquino, que ha cargado en su discurso de 14 minutos contra "el empeño de algunos de hacernos desaparecer" y contra la prensa que está desvelando sus copias literales: "La Justicia no se hace a golpe de titular, sin excusas, sin juicios fáciles". Su discurso ha recibido una ovación de un minuto de profesores, nuevos doctores y sus familias. No ha acudido el único candidato a sucederle, Javier Ramos, que compatibilizó su cargó de funcionario con la dirección de una empresa pese a no tener permiso.

Suárez, con un tono eclesiástico, ha recordado a los rectores o decanos “figuras que han sobrevivido a las injurias del tiempo”, y por eso “pese al empeño de algunos por hacernos desaparecer” la URJC continuará.

Sin pesquisas gasta marzo Con el adelanto electoral el rector Fernando Suárez no sólo ha evitado dimitir tras descubrirse 13 plagios a una veintena de autores, sino parar tres o cuatro meses la comisión que él mismo anunció para investigar su obra. El 19 de diciembre el presidentes de esta comisión, Luis Miguel Doncel -único cargo conocido-, afirmó a este diario que al día siguiente en consejo de gobierno anunciaría los componentes y el calendario de actuación. Pero ni lo hizo, ni ha vuelto a contestar a las llamadas del periódico. Ahora, a través del jefe de prensa, la URJC reconoce que está se ha paralizado a la espera de un nuevo equipo rector. Los comicios serán el 15 de febrero, así que al menos hasta principios de marzo no se constituirá una comisión. La fecha de las conclusiones a las pesquisas es vital porque el Ministerio de Educación -que ha mirado estos meses hacia otro lado, como el Gobierno de la Comunidad de Madrid- por fin esta semana se ha comprometido a revisar su acreditación como profesor y sexenios de producción investigadora (que se traduce en un complemento salarial) si se le declara culpable. La otra opción es actuar con una sentencia judicial, pero su demanda civil tardará dos o tres años -si hay apelación- en resolverse.

"Solo desprecian la importancia de la tesis doctoral aquellos que ni siquiera son capaces de iniciarla. Sois el orgullo de esta universidad", ha dicho a las 174 personas a las que ha investido de la dignidad doctoral. Suárez, en cambio, copió en su segunda tesis, sobre la historia del Colegio de Abogados de Madrid, decenas de párrafos a su mentor Rogelio Pérez Bustamante, que ha estado en el salón de actos ataviado con capa roja y birrete. Pese a esta presencia, el rector ha recalcado: "La tesis es compañera exigente. Porque la tesis se hace en solitario, pero se sufre en conjunto". A su vez el profesor Rafael Sánchez Domingo plagió la copia de Suárez.

La idea de que el rector es objeto de persecución es compartida casi por unanimidad por las 50 personas que conforman el consejo de gobierno (salvo una decana, un catedrático y una alumna). Quizá por eso Suárez incide en su crítica a la prensa. "La verdad es más necesaria que nunca. [....] y no se encuentra en 140 caracteres", ha enfatizado en alusión a Twitter, donde ha sido objeto de burlas por sus plagios. Y se ha referido a "una sociedad en la que la avaricia y la ruindad han sustituido a la libertad, dispuestos en todo momento a poner en riesgo los fundamentos de la libertad, que solo se puede expresar en la auténtica Justicia”.

Suárez ha terminado reconociendo que podía haber centrado su discurso en "el milagro del crecimiento estos cuatro años de la universidad, en la envidia que suscitamos, o supongo que algunos querrían que hubiese hablado de los acontecimientos acadecidos en los últimos tiempos", pero ha preferido dedicarlos a la fiesta de los nuevos doctores. Aunque no ha querido dejar de pasar la ocasión de lanzar una pulla: "Un compañero el otro día me recordó unas palabras atribuidas a Publio Cornelio Escipión, quien tras ser acusado de alta traición por no justificar unos pequeños gastos realizados en defensa de Roma, guardó silencio y marchó al destierro".

Hoy es el día de santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes, pero la mayoría de las universidades, como siempre hizo la URJC; celebró la fecha ayer que era jornada lectiva. De esta forma, coincidiendo con el sábado, la universidad ha evitado que estuviesen los alumnos de grado o posgrado, los únicos -salvo algún profesor aislado- que han mostrado su descontento recogiendo más de 75.000 firmas en su contra.

El salón de actos y una sala contigua han estado atestadas, por los decanos, directores de tesis y los nuevos doctores con sus familias, en las que no han faltado niños pequeños y carritos de bebé. Un ambiente festivo y de orgullo, nada reivindicativo contra el plagio. En la ceremonia también se ha investido honoris causa a la soprano Ainoha Arteta, emocionadísima de tan "alto honor", y a la que en ningún momento se ha visto incómoda ante el "rector magnífico".

Entre los nuevos doctores el rector ha abrazado a Margarita Cifuentes, hermana de la presidenta regional Cristina Cifuentes, a quien ha dirigido la tesis. Cifuentes, pese a ser ya empleada de Administración y Servicios de la URJC -tal y como adelantó el diario.es- y tener una escasa carrera académica, desde este curso ejerce como profesora invitada, un puesto reservado en principio a eminencias de paso y que suelen representar un porcentaje simbólico en los campus. En la URJC son, sin embargo, cerca del 20% de la plantilla.