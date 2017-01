El PSOE propondrá al PSC la inscripción en un censo para votar en primarias

La tercera reunión que mañana viernes mantendrán en la sede del PSOE de Madrid las delegaciones de este partido y del PSC, que negocian una nueva relación, puede suponer un avance decisivo. Los seis miembros de la comisión negociadora (por el PSOE Mario Jiménez, Elena Valenciano y Francisco Fuentes y por el PSC Salvador Illa, Meritxell Batet y Antonio Balmón) son conscientes de que han estado al borde de la ruptura y que los dos encuentros anteriores han servido para enfriar el conflicto y alejar el fantasma del divorcio.

Uno de los aspectos que más resistencias produce en el PSOE es que el PSC continúe participando en todos los procesos internos del socialismo español, especialmente en la votación del secretario general, que es lo que se dirimirá en las primarias de mayo. La gestora, apoyada por algunos líderes territoriales, considera que hay que acabar con “la asimetría” y “el desequilibrio” a favor de los socialistas catalanes en la elección de la dirección del PSOE, práctica que se ha venido aplicando desde 1978.

Esa posición tan drástica no es compartida por todo el partido, e incluso algunos que eran inflexibles hace un par de meses ya no lo son tanto. Por tanto, se abre camino una propuesta que permitiría la participación de los militantes del PSC en las primarias a la secretaría general del PSOE, previa inscripción en un censo, como adelantó hace unos días El Confidencial. El PSC asegura que cuenta con 17.000 militantes, mientras el PSOE recalca que no tiene capacidad de constatar si esos datos son correctos al tratarse del censo de un partido autónomo.

La propuesta que mañana ofrecerá la gestora socialista al socialismo catalán es que los militantes del PSC que quieran participar en las primarias del PSOE se registren en dicho censo específicamente creado para esta votación.

Exclusión impensable

El PSC no ha recibido ninguna propuesta formal y sabe de esa posibilidad por las noticias aparecidas en los medios de comunicación. Los socialistas catalanes no verían mal la idea si sirviera para cerrar la crisis, aunque no quieren pronunciarse hasta conocer la concreción. Para aceptar la propuesta exigen que se les ofrezcan garantías para que la militancia tenga tiempo de inscribirse en ese censo y se asegure su participación. En cualquier caso, al PSC le resulta impensable su exclusión de las elecciones primarias del PSOE y considera que, si se llegase a producir, afectaría a la credibilidad del proceso.

La reunión de mañana es la tercera que celebrarán las delegaciones de ambos partidos desde que los socialistas catalanes rompieron la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy y se abriese la mayor crisis en su relación con el PSOE. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, se reunió con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, el pasado 14 de noviembre y acordaron dos cosas: crear esa comisión negociadora para resolver la crisis y darse un plazo de dos meses.

Ese tiempo ya ha transcurrido y los socialistas catalanes consideran que la negociación no debería prolongarse mucho más. Para ellos sería positivo cerrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes en el plazo máximo de un mes. El PSC entiende que el anuncio para celebrar el congreso del PSOE en junio y la celebración de elecciones primarias en mayo son dos argumentos de peso para cerrar cuanto antes la crisis. “La relación con el PSC no puede irrumpir en las primarias del PSOE”, explica un dirigente del partido de Iceta.

A la espera de que se zanjen las diferencias, Patxi López, candidato a las primarias, ya ha manifestado su posición a favor de que no se excluya a los militantes del socialismo catalán del proceso. Es la segunda comunidad autónoma en número de afiliados, después de la andaluza, y el sentido del voto puede resultar decisivo en el resultado final. El PSC aplaudió la petición de López, pero insiste en mantenerse neutral en el proceso de primarias, como prometió Iceta a Susana Díaz, la presidenta andaluza y más que probable candidata en el proceso de mayo.

Sobre las alianzas territoriales, el otro punto de fricción con el PSC, las federaciones socialistas siempre han gozado de gran autonomía para establecer las alianzas que han considerado oportunas tras las elecciones autonómicas y municipales. Así, Pedro Sánchez dio manos libres en 2015 a los líderes territoriales para establecer los pactos que quisieran. Y la propia Susana Díaz, tras las elecciones autonómicas, confió en que “no hubiera interferencias” desde la dirección federal del PSOE en sus negociaciones para encontrar pactos que le permitieran gobernar y que logró con Ciudadanos. También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, completó con Podemos los dos escaños que le faltaban para pasar al PP y formar Gobierno.

El PSC entiende que debe mantenerse esa autonomía en las alianzas electorales y poselectorales y ha prometido al PSOE que no acudirá a las elecciones catalanas junto al nuevo partido que está impulsando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.