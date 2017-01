Iglesias y Errejón se cruzan reproches tras su primera reunión sin acuerdo

Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, en el Congreso. Foto: GERARD JULIEN (AFP) / Vídeo: Atlas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, se han cruzado reproches mutuos tras la primera reunión que han mantenido con el objetivo de buscar un acuerdo previo al congreso. El encuentro, convocado por Iglesias en la sede del partido también con el principal referente de Anticapitalistas, Miguel Urbán; así como con la cofundadora Carolina Bescansa y otros equipos menores, ha terminado sin acuerdo, aunque se han emplazado a seguir negociando. Errejón se ha quejado de que la unidad no se construye "a toque de corneta", sino "reconociendo la pluralidad", y ha dejado caer, sin ser concluyente, que presentará una lista propia a la dirección. Iglesias, por su parte, le ha replicado que la unidad se hace "debatiendo" y no con "declaraciones agresivas en los medios".

El encuentro, convocado por Iglesias, buscaba integrar a los distintos sectores, con el objetivo de evitar que las bases tengan que decidir entre ponencias y listas a la dirección diferentes en el cónclave. La reunión ha durado dos horas y media, han asistido 13 equipos y un total de 20 personas. A partir de ahora, la negociación continuará entre equipos sin convocatorias colectivas como la de hoy.

Errejón ha asegurado que no se cierra a seguir negociando, pero si el pacto no le resulta suficiente, presentará una lista propia a la dirección. "La receta para el Podemos de la segunda fase contiene los ingredientes de todos los que estábamos en esa reunión. Ahora bien, cuánto de cada ingrediente contenga la receta en algunas cosas nos pondremos de acuerdo y en otras decidirá la gente. No vamos a hurtarle a la gente el debate". El número dos ha insistido en la idea de que, al final, aunque lleguen a acuerdos parciales, "habrá cuestiones, cuánto hay de cada ingrediente en la receta de Podemos, que decidirá la gente, y estamos orgullosos de que así sea". Iglesias también asume esa posibilidad. "Yo voy a trabajar para que estemos todos unidos, si hay compañeros que quieren ir por separado, tampoco es ningún problema, tenemos un sistema que va a asegurar la pluralidad".

Iglesias sostiene que si confrontan y su lista pierde, dimitirá como líder. Pero su número dos no cree que la amenaza sea cierta. "Una cosa es lo que se dice en los procesos internos, y otro lo que suceda", ha asegurado esta mañana en Telecinco.

"El tiempo del plebiscito, del todo o nada en Podemos, se está terminando", ha subrayado Errejón. No obstante, Iglesias y su equipo vienen insistiendo en ese argumento las últimas semanas. Aunque Errejón no se postule como secretario general —la votación del líder y de las ponencias y listas son separadas—, Iglesias sostiene que no quiere ser un secretario general con una dirección no afín y con un proyecto político que no es el suyo, de forma que se irá si no gana. "Si fuéramos en listas separadas, quien encabece la lista más votada tiene que asumir el liderazgo. Si no gana la mía, me pondría detrás. Uno no es líder porque se autoproclame, sino porque le han votado", dijo Iglesias el pasado lunes en Cuatro. Errejón rechaza esa tesis porque el sistema del congreso establece votaciones separadas, y él defiende que Iglesias siga siendo el líder.

A pesar de esta discrepancia, que Errejón decida presentar finalmente una lista a la dirección por separado es determinante, porque en la práctica supone una discusión sobre el liderazgo de Podemos. El martes, el número dos ya preparó el terreno para que eso suceda, revelando sus pocas expectativas a que Iglesias plantee hoy una oferta que le satisfaga. "Si no legamos a un acuerdo, no pasa nada, son primarias y yo presentaré una lista coherente con los principios que estoy defendiendo", ha insistido esta misma mañana, antes del encuentro que a las 11 reúne a los distintos equipos en la sede de Podemos.

Para Errejón es clave acordar el rumbo político y, en concreto, su diferencia fundamental con Iglesias, que estriba en su reclamación de que Podemos recupere la iniciativa parlamentaria. El secretario político quiere que Podemos lidere acuerdos con otras fuerzas para lograr avances sociales, aunque no sean sus propuestas de máximos, pero que les sirva además para demostrar su utilidad en las instituciones. Errejón cree que es un error que Podemos se haya quedado fuera de acuerdos como el de la pobreza energética, que suscribieron el PP y el PSOE, o el de la renta mínima, pactado entre los socialistas y sindicatos.

El número dos reclama también una "comisión de garantías independiente", la descentralización territorial del partido y "la pluralidad en los órganos". Esto último significa, en la práctica, que su sector esté representado en los órganos de dirección con un peso proporcional al que dio la última consulta a las bases, en las que su propuesta logró el 39% de los votos. "La unidad se construye reconociendo a las diferentes sensibilidades e integrándolas", pide Errejón.