Susana Díaz busca el apoyo del socialismo minero de León

Las tribulaciones del sector minero han centrado la atención de Susana Díaz en su recorrido de este domingo por la provincia de León. La presidenta de Andalucía se ha reunido con alcaldes de poblaciones en Brañuelas, una pedanía de 400 habitantes donde el PSOE ha gobernado siempre desde la restauración de la democracia y que llegó a contar con 3.000 residentes en su etapa de esplendor como nudo logístico del transporte de carbón.

A continuación se ha trasladado a Camponaraya, municipio de 4.000 habitantes donde los socialistas gobiernan desde 1983. La secretaria general del PSOE-A, la federación más poderosa del partido, ha cuestionado aquí, en el corazón del Bierzo, la política energética del Gobierno de Mariano Rajoy. "Se cierran minas en León cundo se está quemando en las centrales térmicas carbón de Colombia, de Australia o de los Grandes Lagos de EE. UU. ¿Qué está pasando, que no hay un compromiso con los ciudadanos de estas zonas?", ha reprochado Díaz ante alrededor de 300 militantes y simpatizantes.

Ante un auditorio entregado, la dirigente socialista ha exigido a Mariano Rajoy el cumplimiento del plan del carbón en toda su extensión. "Pedimos su cumplimiento, que se active... Entiendo perfectamente la realidad de zonas como esta porque cuando alguien tiene un subsuelo rico no puede comprender que los ciudadanos pasen dificultades y no tengan calidad de vida. Es de puro sentido común. Desgraciadamente, el Gobierno no ha querido que ese acuerdo 2013-18 se llevara a cabo y tampoco se ha preocupado de qué va a pasar después de 2018", ha expresado. Díaz también es partidaria de recuperar la Mesa del Carbón del PSOE, postura que comparte Tino Rodríguez, secretario general de la provincia de León. "Tenemos que recuperarla después de que Pedro Sánchez la eliminara", explicaba después del acto, al que no ha asistido el secretario de Castilla y León, Luis Tudanca. La Mesa del Carbón socialista contaba con representantes de Asturias, León, Palencia, Aragón, partes de Andalucía o de áreas muy concretas como Puertollano en Castilla-La Mancha.

El gesto de la dirigente socialista, que a la espera de confirmar su candidatura a la secretaría general ha realizado una gira de dos días por Castilla y León que también le ha llevado a Palencia y Salamanca, ha calado entre los asistentes, la mayoría entrados en años como en otros actos del PSOE salvo los acostumbrados jóvenes que se suelen colocar de fondo en los actos del partido. "Yo fui minero, y es un pecado cómo se ha abandonado esta comarca. Todo lo que ha dicho Díaz es cierto", reflexionaba a la finalización del acto José Méndez, de 76 años.

Santiago Pestaña, socialista "de toda la vida", incidía a sus 65 años en que, como descendiente de familia minera (padre y abuelo), "en la contradicción de tener carbón y sin embargo importarlo". Jesús Gonzalo, de 63 años, recordaba a su lado que a Ponferrada se la conocía como la "ciudad del dólar", por el dinero que movía un sector en barrena. El padre de Gonzalo era camionero y se dedicaba a transportarlo por todo el país. Una prueba más del significado del sector en la creación de puestos de trabajo indirectos en zonas como la del Bierzo y otras lindantes como Laciana o el concejo asturiano de Cangas del Narcea. En todas estas comarcas no existe una alternativa a la minería -por ejemplo aserraderos- y opciones como el turismo rural están en una fase embrionaria. La consecuencia es la despoblación de estos territorios y una población envejecida.

"Promovemos un consumo no contaminante del carbón, se puede hacer", recalcó Tino Rodríguez, que destaca que "otra de las incoherencias" del Ejecutivo de Rajoy es que la quema de carbón para generar electricidad se incrementase un 23% en 2015. "El Gobierno tiene que levantar la voz ante el lobby eléctrico y decirle que ya está bien, que están cobrando por algunas tecnologías lo que no les cuesta la producción y en cambio las familias están siendo asfixiadas con una factura de la luz que es infumable", ha sentenciado Díaz. Para la presidenta andaluza, Rajoy "no quiere reconocer que estas comarcas son ejemplos de izquierda y por eso ataca la reivindicación de hombres y mujeres que se han hecho a sí mismos".

Una decena de críticos con la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy ha protestado a la llegada de la presidenta de Andalucía con pancartas y entre gritos de "¡fascistas!" o "¡fuera caciques!". "Antes morir de pie que vivir arrodillado. No es no" o "Yo voté PSOE, no PP. No es no" rezaban algunos de los carteles. La Guardia Civil ha impedido a estas personas el acceso al recinto ferial de Camponaraya, donde se ha celebrado el encuentro. "Los socialistas siempre vamos a defender que la democracia funcione. Quienes no lo compartan tendremos tiempo de hacer pedagogía, dialogar y explicar cómo los ciudadanos no podían esperar. Habría quien no tiene problemas y podía seguir esperando para que se activara el Gobierno, pero la inmensa mayoría de los españoles no podían seguir esperando", ha observado Díaz. "Ella habla para que se entienda. Me gusta su manera de reivindicar los valores y conquistas del PSOE", asentía Soledad Castro, pensionista de 57 años. "Con eso mismo me quedo. Con el orgullo de ser socialista", confiaba la agricultora Teresa Alves, de 51 años.

"Tenemos que tener compañeros en la dirección del partido valientes y comprometidos y ganadores como Susana. No podemos perder unas elecciones y otras y seguir con el mismo discurso”, ha apuntado el regidor de Camponaraya, Eduardo Morán. "Hay que apostar por gente ganadora, cuando vamos a unas elecciones sin estar convencidos de que podemos ganar las perdemos, como ha ocurrido en Castilla y León", ha zanjado.