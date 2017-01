Errejón quiere blindar a Podemos ante cualquier intento de fusión con IU

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, quiere evitar a toda costa que Podemos acabe fusionándose con su principal aliado electoral estatal, Izquierda Unida (IU). Con ese objetivo, el secretario político ha incluido en su propuesta organizativa para el partido una cláusula que trata de blindar a Podemos ante cualquier intento de fusión. Errejón establece que en caso de pretender la "disolución del partido, modificación de su nombre, composición, ámbito, naturaleza y cualquier proceso de fusión orgánica con otras fuerzas políticas" será necesaria una mayoría cualificada de dos tercios de los inscritos en Podemos. El partido cuenta ahora con más de 450.000 inscritos, por lo que si sale adelante su propuesta, una fusión requeriría más de 300.000 votos a favor.

La alianza de Podemos con Izquierda Unida supone un elemento de tensión en el posible acuerdo entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón para evitar la confrontación en el próximo congreso del partido. El número dos y sus afines urgen al líder a “clarificar” su posición a este respecto, después de que Iglesias escribiera en su ponencia política que es esencial que un partido del siglo XXI “se conciba como parte de un proyecto más grande que el propio partido”. Una redacción abierta que puso en alerta a los errejonistas, que piden que el líder aclare si está hablando de una futura fusión con IU.

Iglesias reivindicó el pasado viernes la estrategia de alianzas de Podemos con un acto junto al líder de IU, Alberto Garzón, y otros socios, en el que Garzón aseguró que le constaba el compromiso del líder de Podemos de "construir la unidad, no como mera alianza electoral, sino de ir mucho más allá". La voluntad del líder de IU de profundizar su alianza incluso con la dilución de su marca (Garzón llamó a huir del "fetichismo de las siglas" y dijo que le parecía una buena noticia que la gente no diferenciara si es de IU o de Podemos) fue luego enfriada por Iglesias. El líder de Podemos defiende la construcción de un "bloque histórico", pero asegura que las "diferentes piezas" del "cambio político" deben "mantener su autonomía" y poder "expresar su identidad". Errejón, en todo caso, teme que su voluntad no expresada sea otra.

El mandato del secretario general

Errejón limita además el mandato del líder "a un máximo de tres años con un máximo de dos mandatos". Esto es, a seis años, de los que Iglesias ha consumido ya la mitad. Podemos ya establecía en su código ético una limitación de mandatos a ocho años, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a un máximo de doce. La incógnita, en este caso, es si se pretende que esta cláusula sea retroactiva y suponga entonces que Iglesias deje de ser el líder de Podemos en 2020. El documento, sin embargo, no lo especifica, y la Constitución establece que las disposiciones que limitan derechos no son retroactivas.

La propuesta organizativa de Errejón resta también importantes poderes al secretario general. Uno de los más relevantes es la capacidad del líder de convocar unilateralmente consultas a las bases, una facultad que Iglesias utilizó precisamente para que se decidieran las reglas del congreso y que ha sido cuestionada incluso por la cofundadora Carolina Bescansa. El sector errejonista fue también crítico con esa convocatoria a las bases porque saltaba al máximo órgano de dirección, el Consejo Ciudadano, el competente para tomar esa decisión. Errejón elimina por tanto esta atribución del secretario general, que ya no podrá convocar consultas a las bases si no tiene el acuerdo del órgano de dirección. Según su propuesta, se requerirá la mayoría simple del Consejo Ciudadano. El líder pierde también la facultad de poder disolver cualquier dirección autonómica y local.

El número dos incluye también varias cláusulas que pueden leerse como una protección ante la posibilidad de que Iglesias pretendiera relevarle de sus funciones. Errejón establece que sea el máximo órgano de dirección el competente para eliminar o modificar las secretarías, y que solo pueda hacerlo por una mayoría cualificada de dos tercios. Iglesias quiere evitar que Errejón siga siendo un secretario político o número dos con tanto poder interno, y una de las opciones con las que podría hacerlo es eliminando su secretaría o modificando sus competencias.

De la misma forma, la propuesta organizativa de Errejón para Podemos recoge que la reestructuración de áreas o equipos requiera acuerdo del consejo también por mayoría cualificada. "Aprobar la creación de cualquier unidad funcional nueva, área o equipo, o reestructuración de las existentes, así como cualquier redistribución de competencias entre las mismas, por mayoría cualificada de ⅔ ". La filosofía de esta medida es la de la "lógica cooperativa", dicen en el sector errejonista, pero de fondo también traslucen sus temores a que Iglesias y sus afines pretendan una reestructuración interna que les deje fuera.