Díaz inicia su gira por Castilla y León apelando a la unidad del PSOE

Susana Díaz ha arrancado su gira de fin de semana por Castilla y León con un llamamiento a la fraternidad del PSOE en un acto con unos 400 militantes y simpatizantes en Palencia en el que ha insistido en que solamente unido volverá a ser "reconocible" para los ciudadanos. Una condición necesaria para recuperar el rol de alternativa de Gobierno. "Necesitamos un PSOE desacomplejado que tenga claro que no estamos aquí para cambiar las políticas del PP ni para competir con otros por la hegemonía de la izquierda. Estamos para ser útiles a los ciudadanos", ha remarcado la presidenta de la Junta de Andalucía. Esta tarde tendrá otro encuentro con militantes en Salamanca. Mañana visitará la provincia de León, donde se reunirá con representantes municipales de ayuntamientos mineros en Brañuelas y tendrá un acto público en Camponaraya.

La idea fuerza del mensaje que ha trasladado en el encuentro, de una hora de duración, es que la sociedad necesita un PSOE "fuerte" y a la vez "sensible" con sus problemas y no ensimismado en sus cuitas internas. "Cuando el PSOE se deja de mirar al ombligo y es el PSOE de las conquistas sociales, la gente nos da la confianza. Cuando no, nos la retiran. Siempre ha sido así", ha recalcado. De ahí su reflexión de que el "hace falta" que del congreso del 17 y 18 de junio salga un partido unido y, por tanto, "capaz de ganar elecciones".

La secretaria general de la federación andaluza no ha aclarado si se presentará a las primarias, paso que muchos dan por hecho dentro y fuera del PSOE a la espera de que lo confirme. “Yo me veo donde mis compañeros me vean, en la cola o en la cabeza, me da igual. Donde esté voy poner toda la energía, el ánimo y la ilusión”, ha apuntado. “Estamos en el qué, ya vendrá el quién. Y el qué es el PSOE. Estoy convencida de que la afición está mejor que el equipo y hay que poner al equipo a la altura de la afición”, ha sentenciado.

En este sentido, Díaz ha defendido la decisión del PSOE de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. "Lo hemos hecho por nuestro país. Hemos pagado un precio muy alto por desbloquear la democracia. Algunos no tenían prisa y yo creo que los ciudadanos sí la tenían. Ese precio alto que hemos pagado merece la pena cuando logramos la subida del salario mínimo, que los estudiantes no vayan a tener reválidas o que vayan a devolver el dinero de las cláusulas suelo", ha argumentado sobre alguna de las medidas que el PSOE ha sacado adelante. "No han sido tiempos buenos los que hemos pasado en los últimos meses", ha reconocido no obstante la dirigente socialista.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta de la federación socialista de Castilla y León, la diputada Soraya Rodríguez; de la secretaria de organización regional, Ana Sánchez; y de la secretaria general de la provincia de Palencia, Miriam Andrés. También ha acudido Julio Villarrubia, exsecretario general autonómico. El actual, Luis Tudanca, tenía a la misma hora un acto de trabajo en Valladolid con el grupo parlamentario y la ejecutiva autonómicas. Tudanca, que no tenía previsto acudir a Salamanca, ha asegurado que "es absolutamente bienvenida". "Hablé ayer con Luis, está en una reunión, no saquen punta al lápiz. Todos somos parte de un partido y en todos los rincones de España vamos a trabajar por la fraternidad y unidad que el PSOE necesita", ha insistido Díaz tratando de dotar al acto de normalidad. En esa línea, ha afirmado que no tiene nada que objetar a que Pedro Sánchez organice un acto el sábado 28 de enero en Sevilla: "Todo me parece bien. Todos los compañeros tendrán abiertas las puertas de Andalucía".

También a la misma hora Patxi López, por el momento el único aspirante a la secretaría general del PSOE que ha dado el paso, ha celebrado su primer acto en Portugalete (Bizkaia). "Esto no se trata de ningún duelo, de ningún combate, de actos del partido ni de bandos del partido. Esto se trata de volver a recuperar la normalidad en la vida orgánica, de volver a sentirnos orgullosos de nuestros referentes", ha aseverado Andrés, que invitó en diciembre a Díaz a celebrar un acto en Palencia. "Este acto surge porque ejecutiva palentina invitó hace mucho tiempo a Susana porque nos queríamos mirar en el espejo de nuestros referentes, de quienes ganan elecciones y practican el socialismo en un momento en el que el estado anímico no es bueno", ha explicado.