Las pioneras de la política española siguen luchando por la igualdad

1. ¿Por qué es necesario reivindicar en el siglo XXI el papel político que jugaron en la historia mujeres como Clara Campoamor?

Porque el Congreso es el paradigma del olvido de la memoria de la aportación de las mujeres a la política de este país. No puede ser que el Congreso no tenga un espacio relevante para Clara Campoamor, que a los cientos de colegios que pasan al año por ahí no se les mencione ni una sola vez que en ese hemiciclo estuvo una mujer que consiguió que las mujeres accedieran a la democracia como personas con todos los derechos. Tenemos a cientos de padres de la patria diseminados por todos el edificio y no tenemos a ninguna mujer.

2. Los partidos van a negociar un pacto nacional por la educación. ¿Debería incluirse en los programas lectivos la reivindicación del papel político de las mujeres en España?

El PSOE ha tenido una preocupación permanente por hacer que los contenidos curriculares incluyan las aportaciones de las mujeres a cualquier aspecto de la vida. Para nosotros no es nuevo. Nos preocupa el desmantelamiento que ha venido haciendo el PP del sistema coeducativo.

3. ¿Por qué los países anglosajones honran a las mujeres sufragistas que lucharon por el voto femenino y en España apenas se las recuerda?

Hay algunos partidos en España que no apuestan por esto y otros que han hecho apuestas. Nosotros hemos denunciado la eliminación de las subvenciones a las universidades para los estudios de igualdad de género. Es una barbaridad. Hablamos de que el Estado deje de apoyar una política estratégica para la igualdad en este país.

4. La propuesta explicita que para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres es preciso conocer y recordar el pasado. ¿Se ha conseguido o no ya esa igualdad entre hombres y mujeres?

Evidentemente no. No hace falta más que analizar las brechas de género en cualquier asunto que queramos. Somos la generación más preparada de mujeres y seguimos teniendo los mismos obstáculos que tenían nuestras madres. El éxito del país pasa por incorporar en el modelo económico las políticas de igualdad.

5. ¿Está España preparada para una presidenta?

El país está incluso un poco harto de comportamientos testoterónicos. Incluso creo que hay una demanda. Hay un ambiente de deseabilidad hacia que ocurra.

6. ¿Y los partidos para proponer a esa candidata?

Los partidos son reflejo de la sociedad. Hay una barrera psicológica con relación a esto que ya está rota. Ahora necesitamos reforzar los liderazgos femeninos y reforzar los liderazgos feministas: no nos vale solo con tener mujeres que nos representen, necesitamos mujeres que representen los derechos de las mujeres.