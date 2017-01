ENTREVISTA

Carolina Bescansa (Santiago, 1971), cofundadora de Podemos, ha sorprendido con una iniciativa propia de recogida de propuestas para el congreso del partido, que no descarta que termine en una ponencia y lista autónomas. La secretaria de Análisis Social es muy crítica con los términos del debate actual entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

Pregunta. ¿Por qué llega Podemos a esta confrontación?

Respuesta. El debate congresual normal no tiene que asustarnos. Otra cosa es el encajonamiento del debate político ni siquiera en dos posiciones, sino en dos personas, y la reducción a cuestiones bastante banales en términos de contenido y de rumbo político. La forma en la que se dan los debates en Podemos es muy diferente de la que se expresa públicamente. Creo que no hemos sido lo suficientemente responsables para contener esa deriva hasta esta banalización del papel histórico de Podemos.

P. ¿Quién o quiénes son responsables?

R. Es una responsabilidad compartida de todos los que integramos la dirección. Ahora tendríamos que estar hablando del proceso de cambio constitucional en nuestro país, del cambio de modelo productivo, de iniciativas contra el machismo… En lugar de eso, estamos hablando de cuestiones muy banales que capitalizan la atención de los medios y acaban convirtiendo lo que tendría que ser un debate de grandes propuestas en un debate de Twitter.

P. ¿Cuándo empiezan las diferencias en la dirección?

R. Creo que hemos nacido así. Nacimos con muchas diferencias entre nosotros, tenemos puntos de vista diferentes sobre diferentes cosas. Lo negativo es que parezca que esas diferencias sean solo dos, y si hablamos en clave de centralismo madrileño ya ni te cuento. Hay muchos puntos de vista desde el origen de Podemos, de geometría variable.

P. Se percibe, al contrario, una lógica de dos bloques.

R. No ha sido así en los debates en el Consejo Ciudadano de Podemos. Sucede como la profecía autocumplida: generas una representación de las cosas que no responde a la realidad pero a base de repetirse se acaba construyendo como tal. Toca impugnar el eje del pablismo y el errejonismo como eje básico en el que se organiza Podemos, porque ese eje tiene muchas más sombras que luces.

P. ¿Por qué no están teniendo un debate de políticas públicas?

R. Este eje es autorreferencial, y todo lo que es autorreferencial es negativo. Por eso hemos constituido este espacio, Colectivo Mayo 2011.Pensando Vistalegre. Visto que estamos en este estado de cosas, queremos facilitar que existan unos consensos mínimos sobre las normas en las que se toman decisiones en Podemos, reconocidos por todas las partes.

P. ¿Tiene Podemos que corregir el rumbo, como dice Errejón en su ponencia política?

R. Creo que Podemos ha conseguido cosas en estos tres años que ni soñábamos entonces. Somos la principal fuerza de oposición, hemos creado un bloque con muchos aliados, somos el eje principal sobre el que pivota la oposición al PP y sus aliados, el PSOE y Ciudadanos. Hemos conseguido muchísimo más de lo que nadie habría creído... Ahora bien, Podemos tiene que cambiar, y adaptarse al marco político e institucional, que ha cambiado, sabiendo que la realidad social de este país sigue siendo igual de mala que en el año 2014.

P. ¿Cambiar qué?

R. El diseño interno tiene que tener mucho más en cuenta el funcionamiento de las instituciones de representación, hay que descentralizar la organización, y en eso creo que hay un acuerdo transversal. Hay que activar todos los dispositivos que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres, y definir claramente las competencias de los órganos. Y generar unas rutinas, Podemos es una organización que tiene muy poquitas rutinas.

P. ¿Suscribe por completo la ponencia política de Pablo Iglesias en la que aparece su nombre? El otro día lo calificó de documento “de autor”.

R. El propio Pablo dice en el documento que tiene un único autor, aunque ha bebido de diferentes ideas. Es muy difícil decir que una suscribe íntegramente todos los planteamientos de ese documento, como de ningún otro que no haya escrito una misma.

P. ¿Se equivocó Iglesias convocando una consulta a las bases sobre las reglas del congreso?

R. Ahí ha habido una malinterpretación de lo que yo dije. Dije que esa consulta no ha reforzado a Podemos sino que lo ha debilitado. No es responsabilidad de Pablo Iglesias, sino de toda la dirección política de Podemos. Tampoco es responsable, después de los resultados, cuestionar que la opción que ganó esa consulta quizá no fuera la más legítima. Esa consulta está rodeada de errores.

P. ¿Pero la convocatoria de Iglesias fue un error?

R. No la convocó Pablo, sino la dirección política.

P. Fue una convocatoria del secretario general, que tiene atribución para hacerlo según los estatutos.

R. Tampoco hubo nadie que se manifestase en contra de la consulta.

P. Pero eso no la convierte en convocada por la dirección.

R. Sí, no la convocó el Consejo Ciudadano. Pero intentar cargar las tintas como una atribución de responsabilidades personalizadas es una equivocación. La crítica nos es ad personem, sino de una forma de hacer que en los últimos meses se ha vuelto contra nosotros. Creo que habría sido mejor llegar a un consenso sobre las reglas del juego o dejar las que ya estaban.

P. ¿Se equivoca Errejón planteando esta confrontación? ¿Está debilitando a Pablo Iglesias?

R. En absoluto. En una organización democrática, si no hay más que una propuesta entonces vamos mal.

P. ¿Acabará usted presentando una ponencia y lista propia?

R. Ojalá que no sea así, que no se acabe convirtiendo en una vía alternativa.

P. Pero no lo descarta.

R. No lo descarto, pero no lo creo y no lo quiero.

P. ¿Y de qué depende?

R. Nuestro objetivo es conseguir unas normas comunes de nivel cero aceptadas por todas las partes. Y que ciertos temas, cambio de modelo productivo y el cambio constitucional, tengan un papel más importante.

P. ¿Significa esto un alejamiento suyo de Pablo Iglesias?

R. La crítica y la propuesta nunca te alejan de ningún compañero. Al contrario, te refuerzan. Hay que desconfiar de la gente que nunca te critica. Aquí todos somos muy leales a Podemos, que es de lo que se trata.

P. ¿Es necesaria la unidad antes del congreso, evitar la confrontación de listas y ponencias entre Iglesias y Errejón?

R. No es lo que más me preocupa. Si la unidad se refiere a que haya unas normas compartidas por todos, bienvenido sea. Lo que me preocupa es que no seamos capaces de llegar a Vistalegre con una unidad acerca de los mínimos comunes denominadores sobre las reglas del juego.