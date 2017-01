Más de 30.000 valencianos se quedan sin luz por incidencias por el temporal de nieve

El temporal de nieve ha dejado a unas 32.000 personas sin luz en la zona de Utiel-Requena, en Valencia, a raíz de una incidencia en una línea eléctrica de alta tensión, han señalado fuentes de Iberdrola. En Castilla-La Mancha, las copiosas nevadas registradas desde la tarde de ayer jueves han provocado la caída de torres de alta tensión, y 20.000 vecinos de la región se han quedado sin suministro, si bien en esta comunidad se está recuperando la normalidad de forma paulatina.

El temporal de nieve ha causado en Valencia incidencias en varias de sus líneas de media y alta tensión. La de mayor gravedad es la que afecta a una línea de 132 kilovoltios (alta tensión) en la zona de Contreras. "Estamos sin luz, sin agua, sin móvil, sin teléfono fijo. Los hornos están cerrados, las tiendas, los bares, los bancos, un supermercado... todo cerrado", se queja Luis, un vecino de Requena, una localidad de 20.000 habitantes en el interior de Valencia. En esta población están sin luz desde este jueves por la tarde. "Iberdrola nos dice que no saben cuándo podrán arreglar las líneas de alta tensión que se han caído y por las que estamos así. La avería es en toda la zona, según nos ha dicho personal de la compañía", añade Luis.

Iberdrola ha movilizado en Valencia a 300 empleados directos y a otros 150 de empresas subcontratadas para trabajar en la zona de Utiel-Requena, donde ya tiene organizados 23 grupos electrógenos. Prevé mandar 20 más. La eléctrica también cuenta con un helicóptero supervisando la región, ante la imposibilidad de acceder por tierra debido al fuerte temporal, y tiene previsto reforzar más sus equipos.

A las 17.00 de este jueves se fue la luz en las zonas de viviendas unifamiliares que rodean el municipio de Requena y, desde las 19.00, tampoco hay electricidad en el centro de la localidad. "Anoche volvió de forma intermitente en algunos momentos, pero esta mañana nada", explica Mariluz Martínez, que vive en la zona. Esta mañana una de sus vecinas ha acudido a su casa a calentar un cazo de leche, porque en su vivienda la cocina funciona con electricidad y la de Martínez es de gas. Ella está sin calefacción ni luz, pero al menos sí puede usar su cocina. "Estoy en casa con mi nieto, que tiene un año. Lo tengo vestido como un esquimal", cuenta.

Algunos teléfonos fijos tampoco daban señal en el municipio esta mañana, así que la preocupación de muchos es quedarse también sin batería en el móvil, ante la falta de electricidad. Tampoco la red de telefonía móvil está funcionando al 100%. "Ayer había alerta de nieve, pero no parecía que fuera a ponerse tan feo. A las tres de la tarde empezó a caer la gran nevada", relata la mujer. Su hijo, que trabaja en Valencia, trató de volver a casa. Pero no pudo recorrer los 70 kilómetros que separan Valencia de Requena. Se quedó con el coche atrapado a la altura de Buñol. Y ahí estuvo hasta las dos de la madrugada, cuando abrieron una vía que le permitió darse la vuelta y regresar a Valencia, donde ha pasado la noche. "He hablado con él y está bien. Pero no sé cuándo podrá volver".

Caída de postes eléctricos en Castilla La-Mancha

Las nevadas han provocado la caída de torres de alta tensión en Castilla-La Mancha, y más de 20.000 vecinos se han quedado sin electricidad. El delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, ha indicado que unos cien empleados de Iberdrola trabajan para recuperar el suministro. Para los casos más complicados se están destinando equipos electrógenos.

Gregorio ha indicado que precisamente la caída de los postes eléctricos ha sido una de las causas que provocaron la interrupción de la circulación de trenes en la provincia de Albacete, que dejó a 1.500 viajeros atrapados. El delegado del Gobierno ha agradecido la labor de Cruz Roja, que atendió con mantas y bebidas calientes a los pasajeros que quedaron recluidos en el tren que se averió en Bonete, en el momento en que llegaron a la estación de Albacete Los Llanos. Gregorio ha informado de que unos 125 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han trabajado durante la noche para despejar las carreteras de nieve y atender a las personas que habían quedado atrapadas.