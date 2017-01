ENTREVISTA

Eduardo Madina, (Bilbao, 1976), ex secretario general del grupo socialista, diputado por Madrid y competidor por la secretaría general del PSOE de Pedro Sánchez en 2014 coordinará los trabajos de la ponencia política que debatirán después los militantes del PSOE en su congreso del próximo mes de junio. “El más importante de los últimos años”, señala, en un momento de una “crisis interna de gran entidad”, casi tanto como la que resalta que vive la socialdemocracia. Recetas “sólidas y realistas y sin complejos” es lo que propondrá a su partido.

Pregunta. ¿Qué encargo exactamente les ha hecho la gestora a usted y a José Carlos Díez?

Respuesta. La comisión gestora nos ha pedido que seamos coordinadores de los equipos que van a elaborar la ponencia política, en mi caso, y económica, en el de José Carlos Díez. Es un proceso que está regulado en los estatutos del partido para un congreso ordinario.

P. Aunque señale que el procedimiento es ordinario, sectores críticos de su partido ponen en duda que la gestora pueda organizar este ingente plan con personas incluso de fuera del partido.

R. Sencillamente, los estatutos señalan que el partido está obligado a hacer un debate y una ponencia que los militantes enmendarán con toda libertad como siempre se ha hecho.

P. ¿El documento marco que van a elaborar quiere dar respuesta a las derrotas del PSOE?

R. Sí, se trata de hacer un diagnóstico de la socialdemocracia y la actualización de los contenidos. Los escenarios que teníamos en 2013 cuando elaboramos nuestra ponencia política, aunque son válidos, hay que actualizarlos porque el mundo ha cambiado desde 2013. Tenemos que actualizar los postulados sobre impacto ambiental de cada actuación, políticas sociales, la aparición del populismo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el triunfo de Trump. En España todo eso influye, pero tenemos la crisis de territorialidad, el encaje de Cataluña…

P. ¿Y la ideología juega algún papel?

R. Nuestra mirada es socialdemócrata sobre la libertad, la igualdad, la solidaridad, los derechos de ciudadanía, el feminismo. No vamos a renunciar al enfoque socialdemócrata.

P. Pero la ciudadanía está dando la espalda a los socialdemócratas.

R. Es evidente que hay una crisis de modelo de vida, producto de la globalización que afecta a los postulados socialdemócratas en los que han aparecido grietas.

P. El diagnóstico parece más claro que las soluciones.

R. Las recetas tienen que ser valientes y sólidas para aportar soluciones que se puedan desarrollar y tener en cuenta la pluralidad de la sociedad. Y realistas, aunque parece que hay que pedir perdón cuando se dice desde la socialdemocracia que hay que proponer medidas realistas.

P. ¿Qué peso tendrá en la elaboración de su proyecto la relación con Podemos?

R. Los socialistas hemos tenido diferentes modos de relacionarnos con Podemos. En algunas comunidades autónomas la relación es buena; en otras, no tanto. Pero el PSOE no se puede construir en base a la existencia de otros. El cielo se toma por asalto con cohesión social, con convivencia, con amplios derechos sociales; el cielo se consigue por consenso con muchas fuerzas políticas.

P. También con Podemos.

R. Hay que aceptar que todos tienen parte de verdad. Yo al ser del PSOE creo que si las principales propuestas gravitan sobre la socialdemocracia a esta sociedad le irá mejor. Y ahora no hay medida que se ponga en marcha si el PSOE no quiere y todo pasa por lo que el PSOE quiere: la subida del salario mínimo, no cortar el suministro energético a los más vulnerables, que las reválidas pasen a mejor vida, un pacto de Estado sobre la violencia de género… Y en esto nos hemos encontrado con unas fuerzas y con otras no.

P. Para Podemos y parte del sector crítico del PSOE es el PP el que se impone dando lugar a una coalición de hecho.

R. Eso no obedece a la realidad sino que es un posicionamiento orgánico, pero me parece más seductor el principio de realidad. El PSOE consigue avances y Podemos lo critica, así que todo en su sitio. No nos vamos a arrugar ante quienes defienden teorías académicas; nosotros preferimos servir al país, ese es un buen camino.

P. En su camino chocan con la crítica interna de su partido que niega legitimidad a la gestora para tomar decisiones y no haber celebrado el congreso en un par de meses.

R. Son tiempos de posverdad y se critica lo que se sabe falso. La anterior ejecutiva quiso hacer un congreso en octubre, en 20 días, sin tiempo para que hubiera concurrencia de candidatos como hubo la vez anterior en la que los militantes votaron a Pedro Sánchez, a Pérez Tapias y a mí.

P. ¿Reconoce que se ha instalado en un sector del PSOE la desconfianza respecto a la gestora y a cómo será el proceso de primarias?

R. Hay una distorsión de la realidad que viene de la anterior etapa en la que se instaló la desconfianza de forma multilateral, de todas las partes, que ha llevado al PSOE a una crisis de gran entidad de la que empezamos a salir ahora, como se vio en el comité federal del pasado sábado con solo 5 votos en contra y después de un gran discurso del presidente de la gestora, Javier Fernández. Creo que estamos mejor.

P. En esa crisis está el ingrediente de que vencieron a Pedro Sánchez quienes querían la derechización del partido, al permitir que gobierne Mariano Rajoy.

R. A mí me parecen más de derechas los pactos firmados por el partido con Albert Rivera que los que estamos logrando ahora en la subida del salario mínimo, el desguace de la reforma laboral, la eliminación de las reválidas, el pacto contra la violencia de género. Mi valoración cualitativa de todo esto es que ahora estamos llegando a acuerdos más de izquierda que los que hubo con Ciudadanos.

P. También asoman diferencias internas sobre el modelo territorial para España.

R. Nuestro punto de gravedad es la Declaración de Granada con nuestra oferta para la articulación de un modelo federal, con lealtad al Estado desde la multilateralidad, suficiencia en la financiación autonómica, y la reforma del Estado.

P. El conflicto puede venir con el PSC ya que hay diferencias sobre qué es una relación equilibrada y si los militantes del partido catalán puedan votar en el proceso para elegir al secretario general. ¿Cuál es su posición?

R. El PSOE tiene en Cataluña al PSC como partido hermano y la relación ha sido positiva la mayor parte de los más de 30 años que llevan juntos y tienen que seguir juntos dando respuestas a la sociedad.

P. ¿Pero cree que deben participar en esa votación?

R. Estoy convencido de que la comisión bilateral que está trabajando hará que sea así y que sigamos participando juntos.