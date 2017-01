Luis Bárcenas desvincula sus ingresos de Correa y del Partido Popular

Luis Bárcenas encara la recta final de su declaración como acusado en el juicio del caso Gürtel desvinculando su fortuna de cualquier tipo de negocios con el cerebro de la trama, Francisco Correa, de mediación en contratos del Estado y de la gestión de la caja b del PP. El extesorero popular, tras declarar el lunes y el martes ante la fiscal Concepción Sabadell, ha rechazado hoy contestar a las preguntas del resto de las acusaciones y se ha centrado en responder las preguntas, menos incómodas, de las defensas y de su propio abogado, Joaquín Ruiz de Infante.

Bárcenas, gerente del PP entre 1982 y 1987 y entre 1989 y 2008, año en que fue nombrado tesorero de la formación conservadora, ha remachado su defensa de los últimos días y se ha escudado de forma notable en su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, cuya causa ha sido archivada por demencia senil. Bárcenas ha asegurado que era Lapuerta quien, en los años en que era gerente, tenía “capacidad de disposición” sobre los fondos de la cuenta oficial del partido y sobre los depositados en la “cuenta extraoficial” [la caja b].

Bárcenas ha vuelto a deshacerse en elogios sobre la honradez de Lapuerta y ha señalado que el sistema de doble visado de la contabilidad paralela del partido –tanto él como Lapuerta llevaban un control simultáneo de estos fondos- hacía “imposible” la detracción de cualquier cantidad.

La fiscalía acusa a Bárcenas de apropiarse de 299.000 euros de la caja b. “No me he apropiado de nada (…) la fiscalía no describe la actividad ilícita por ningún lado”, sostuvo Bárcenas antes de recordar lo siguiente: “Él [Lapuerta] era la persona que decidía sobre el dinero oficial así que del extraoficial, con más motivo”.

Una de las operaciones que, según los investigadores, permitió al extesorero popular quedarse con fondos de la caja b del partido fue la compra, en octubre de 2004, de acciones de Libertad Digital, el medio de comunicación dirigido por Federico Jiménez Losantos. Bárcenas, además de negar esta supuesta apropiación, insistió en que fue el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, quien “autorizó que se usaran fondos de la caja b” para suscribir esas acciones.

Bárcenas ha afirmado que “tiene claro el origen lícito” de sus ingresos, y ha puesto de manifiesto que entre 2004 y 2011, bajo gobierno socialista, tuvo abonos en sus depósitos de Ginebra de cuatro millones de euros. Según su versión, los ingresos en los años anteriores, coincidiendo con el Gobierno del PP, fueron similares. “Se trata un flujo constante que no guarda ninguna relación ni con el señor Correa, ni con la obra pública ni con el partido que gobierna España”, ha asegurado.

Bárcenas ha rechazado también que influyera ante cargos del PP para la adjudicación de contratos públicos a grandes empresas de la construcción, como sostuvo Correa en su declaración como acusado. "Ni como senador ni antes tenía capacidad para contratos públicos ni para influir, y si un senador pinta muy poco, el gerente del partido no pinta nada. No tenía ningún contacto con órganos de contratación, ni con consejeros de comunidad autónoma, solo me relacionaba con los gerentes del partido en las provincias y en las comunidades", afirma Bárcenas. "Era imposible porque no conocía a nadie", ha asegurado.

Una jornada más, la gran preocupación del extesorero ha sido dejar a su esposa, Rosalía Iglesias, al margen de sus manejos económicos. "El matrimonio estaba en separación de bienes, y el patrimonio lo he gestionado siempre yo", ha afirmado Bárcenas. "Yo con mi mujer no hablaba de negocios y de temas empresariales. No iba a la sede prácticamente nunca, igual en algunas elecciones, pero al despacho, jamás", ha explicado Bárcenas a las preguntas de la abogada de su esposa, que, según él, "se encargaba de la casa".