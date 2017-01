Errejón se alinea con Anticapitalistas en restar poder al líder de Podemos

Íñigo Errejón se ha unido a los Anticapitalistas en la defensa de restar poder al secretario general de Podemos. El número dos del partido plantea, igual que la tercera corriente del partido, que el líder pierda la facultad de nombrar y destituir unilateralmente a los miembros de su ejecutiva. El equipo de Recuperar la ilusión que pilota Errejón defiende, a cambio, que sea el máximo órgano de dirección (el Consejo ciudadano) el competente para hacerlo. De esta forma, Pablo Iglesias no podría haber destituido fulminantemente, como hizo, al exsecretario de Organización, Sergio Pascual. El portavoz parlamentario quiere que la dirección se elija de acuerdo a criterios "democráticos, de mérito, capacidad y proporcionalidad", esto es, en función de los resultados en primarias y no solo por la afinidad al líder.

Errejón se alinea así en materia organizativa con los Anticapitalistas, la corriente más izquierdista de Podemos y la tercera familia en apoyo, que pretende restar importantes poderes al secretario general. El número dos, que no ha hecho público todo su documento organizativo sino solo algunas propuestas a través de las redes sociales, plantea también que los miembros de la ejecutiva (el Consejo de Coordinación) no puedan ser a la vez secretarios generales autonómicos. Esta medida afectaría directamente al líder de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, que también es secretario de Organización estatal del partido y no podría seguir en el órgano. Errejón no avanza todavía si comparte otras medidas de los Anticapitalistas sobre el secretario general, como la de que el líder pierda la capacidad de convocar consultas a las bases por sí mismo.

El equipo de Errejón quiere también limitar mandatos y cargos dentro de la organización. Proponen el criterio de "una persona, un cargo orgánico", que permite que los dirigentes tengan también un cargo público además del interno, y establecer una limitación de mandatos, aunque no especifican a cuánto tiempo.

El número dos plantea una mayor descentralización de la organización tanto de los recursos como de la toma de decisiones. En el primer caso, dando autonomía financiera a las comunidades y municipios y apoyo financiero a las actividades de los círculos. En el segundo, garantizando la autonomía de los territorios para decidir cómo deben concurrir a las elecciones. Los Anticapitalistas reclaman también que las autonomías tengan autonomía de decisión y elaboración de sus listas electorales. “Necesitamos ámbitos de decisión privativos de los territorios, propios e inapelables respecto a la dirección estatal”, reclamó la líder andaluza Teresa Rodríguez en la presentación de su propuesta en Madrid el pasado día 12.

La apuesta por la igualdad es otra de las claves de la propuesta organizativa de Errejón, con el blindaje de un mínimo del 10% del presupuesto para esta materia y garantizando que no hay más hombres que mujeres en los órganos del partido.

Errejón se ha mostrado este martes optimista sobre las posibilidades de un acuerdo con Pablo Iglesias y los Anticapitalistas para evitar la confrontación en el próximo congreso del partido. El número dos cree que "se están produciendo cada vez más coincidencias" que les están "acercando", ha asegurado en La Sexta. Ahora bien, ambos sectores protagonizan una campaña por separado en las redes sociales. Por un lado, los afines a Iglesias han lanzado el hashtag (etiqueta) en Twitter #3Añosmorados para reivindicar el tercer aniversario de Podemos, que se cumple hoy, y en el que Errejón no ha participado. Por otro, los afines a Errejón han difundido el hashtag #EnsancharPodemos para promocionar sus propuestas organizativas.