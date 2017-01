Rajoy logra un pacto para cerrar la financiación autonómica en 2017

Mariano Rajoy y el Rey, este martes. LUIS SEVILLANO | ATLAS

Mariano Rajoy cerró este martes con éxito su primer acuerdo institucional de la legislatura: un pacto con las comunidades que incluye el compromiso de cerrar durante 2017 un nuevo sistema de financiación autonómica. El acuerdo, trabajado durante semanas por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, fue suscrito en la Conferencia de Presidentes. Es un texto genérico que ahora debe desarrollarse en comisiones y grupos de trabajo, pero es un paso y sobre todo un giro del Gobierno de Mariano Rajoy a favor del diálogo y en la búsqueda de acuerdos. La propia celebración de la reunión y el compromiso de hacerla anual ya son parte de ese giro porque desde 2012 no se había convocado una Conferencia de Presidentes y en aquella se acordó abordar un nuevo modelo de financiación autonómica, pero nunca lo hizo el Ejecutivo de la mayoría absoluta.

La diferencia es que ahora Rajoy no tiene mayoría hegemonía y depende del PSOE, con el que hay un clima de consenso. A PP y PSOE pertenecen todos los presidentes, con excepción de la navarra Uxue Barkos, el canario Fernando Clavijo y el cántabro Miguel Ángel Revilla.

La conferencia fue ensombrecida por la ausencia de los presidentes de Cataluña y del País Vasco, Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, respectivamente. No obstante, el presidente del Gobierno ha invitado a Puigdemont a sumarse a los trabajos de la comisión que estudiará el nuevo modelo de financiación.No obstante, la portavoz del Ejecutivo, Neus Munté, aseguró que Cataluña no mandará a un representante específico a la comisión de expertos sobre la reforma del modelo, pero agregó que ello no significa que se desentiendan de esas negociaciones. De hecho, la Generalitat tendrá como negociador en la sombra al catedrático menorquín de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas, que ahora está coordinando una mesa técnica entre Baleares y Cataluña para formular una propuesta sobre cómo mejorar la financiación de ambas comunidades, informa Lluis Pellicer.

El País Vasco está fuera de ese sistema de financiación.

Rajoy aseguró al final de la reunión que la conferencia es "un foro útil y ejemplo de colaboración entre instituciones", a pesar de que llevara desde 2012 sin convocarlo.

Sobre financiación solo se cerró el compromiso de pacto para cambiar un modelo que caducó en 2014 y que ha quedado obsoleto y en un mes empezará a trabajar un comité con un experto designado por cada comunidad. Ahora viene la complicada sintonización de intereses contrapuestos como el de los que defienden criterios como el envejecimiento y dispersión de la población, que pusieron de manifiesto los diferentes presidentes en sus intervenciones a puerta cerrada. Con discrepancias como las que pusieron de manifiesto los presidentes socialistas sobre las bajadas de impuestos cedidos en la Comunidad de Madrid, para marcar alguna diferencia en el clima de acuerdo.

Todo ello en un marco económico en el que se mantienen dificultades como las que puso de manifiesto Rajoy en el arranque de la reunión en forma de advertencia: la recaudación fiscal aún no está a la altura de la previa a la crisis económica. En concreto, el presidente del Gobierno ha asegurado que la recaudación sigue estando 20.000 millones por debajo del año 2007, en el que comenzó la recesión económica, que el PIB se recuperará en el primer semestre del año a niveles anteriores.

Se suman dificultades como el grave problema demográfico sobre el que insistió Rajoy en la reunión y la financiación de la ley de Dependencia que ahora recae en su mayoría sobre las comunidades y que se someterá a la negociación que ahora se inicia.

Los compromisos pactados incluyen la creación de una tarjeta social, medidas contra la despoblación y la reposición de empleados públicos, entre otras. Se añadió este martes un acuerdo sobre violencia de género que ya fue pactado en el Congreso.

En este marco institucional no están presentes los nuevos partidos que han cambiado la política española. Sólo estuvieron en referencias implícitas de presidentes como el castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien alertó contra quienes quieren establecer procesos constituyentes en este país. “Ni partimos de cero, ni la situación es igual a la del 78. Tenemos una constitución sobre la que partir para reformar no a la que poner patas arriba”, dijo.

Y Rajoy que señaló que “la mejor manera de combatir las fuerzas antieuropeístas y populistas, apostando por llegar a acuerdos en materias importantes que afectan a los ciudadanos como la educación, la sanidad, los servicios sociales, el paro juvenil y la inmigración”.