Luis Bárcenas reconoce la caja b del PP en el juicio y trata de exculpar a su esposa

Luis Bárcenas, extesorero del PP, ha reconocido este lunes en la Audiencia Nacional que la contabilidad paralela que confeccionó con su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, entre 1990 y 2008, correspondía a una caja B de la formación conservadora. “Era una contabilidad no oficial, extracontable y era del PP, claro”, ha afirmado Bárcenas, en su declaración como acusado en el juicio de la trama central del caso Gürtel, que se celebra en la sede de la Audiencia de San Fernando de Henares. El extesorero se ha intentado a fondo durante la primera parte del interrogatorio en desvincularse radicalmente de los negocios y los pagos del supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, y en proteger a su esposa, Rosalía Iglesias, acusada como cooperadora en los delitos contra la Hacienda Pública, que constituyen el bloque más relevante de la acusación contra él en esta vista oral.

Frente a las declaraciones explosivas que realizó durante la fase de instrucción, especialmente tras el periodo que pasó en prisión provisional, entre junio de 2013 y enero de 2015, Bárcenas se ha cuidado de realizar grandes ataques a su antiguo partido. El extesorero ha afirmado en su declaración que fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en 2003 rompió con las sociedades de Francisco Correa. Según el antiguo responsable de las finanzas populares, el empresario Joaquín Molpeceres y su yerno avisaron a Rajoy de que Correa “se dedicaba a actividades ilícitas en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y cualquiera que quisiera hacer negocios en esos municipios tenía que pasar por su despacho”.

“Le hicieron la envolvente”, explicó Bárcenas. Según él, a Correa “se le subió a la cabeza el nivel de relaciones, su situación económica y el sentirse una persona importante, se creía que el partido era suyo”.

Bárcenas y Correa se han convertido en enemigos desde 2003, cuando el PP nacional dejó de contratar con las empresas de la trama. En su declaración como acusado, Correa manifestó que entregó dinero al extesorero como pago a supuestas gestiones de este ante los Ministerio de Fomento y Medio Ambiente para otorgar adjudicaciones a empresas del sector de la obra pública, como ACS u OHL. “Pensar que el señor Florentino Pérez o el señor Villar Mir, habiendo algo llamado el palco del Bernabéu, puedan acudir al gerente del partido y al señor que le hace los viajes al partido para que le otorguen adjudicaciones es una idiotez (...). No he recibido nunca nada del señor Correa ni para mí ni para el PP”, ha dicho.

Bárcenas se ha retractado de su declaración de abril de 2014 en la que reconoció que en el PP se “efectuaron pagos en negro a proveedores concretos”. “Las condiciones en que hice mi declaración eran muy especiales [se encontraba en prisión] y no sé a qué me refería”, ha afirmado el extesorero. “Ninguna de las empresas de Correa ha recibido cantidades en efectivo. De la sede central del partido todo lo que se pagaba, se pagaba oficialmente, la subvención por la ley electoral era lo bastante generosa para que no hiciera falta pagar nada, no era necesario pagar nada”, ha insistido ante las preguntas de la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell, que pide para él una pena de 42 años y medio de prisión y una multa de 88,8 millones de euros.

Bárcenas también ha rechazado que se apropiara de casi 300.000 euros de la contabilidad paralela del partido. Según él, el hecho de que la caja b se llevara a medias con Lapuerta lo impedía. "El señor Lapuerta era una persona honrada, honrada, honrada. No hay connivencia con él [para apropiarse de fondos de la caja b] sino excesivo celo de él de controlar los fondos, por eso llevaba él otra contabilidad, es imposible que nadie se haya apropiado eso, absolutamente imposible".

Los delitos contra la Hacienda Pública constituyen la parte más dura de la acusación contra él. Bárcenas está acusado de defraudar a Hacienda 11,5 millones de euros entre los ejercicios 2000 y 2009. A lo largo de la declaración de la mañana, la fiscal ha ido dejando retazos del comportamiento fiscal del extesorero del PP. Sabadell ha señalado que no hay "ni una salida en efectivo entre 2003 y 2012" de sus cuentas corrientes. "Está usted equivocada, tiene que haber salidas en la cuenta del banco Popular, tiene que ser un error", se ha defendido este.

Según él, el dinero en efectivo que manejaba durante aquellos años provenía de la compraventa de obras de arte. “Si vendía una obra por 30.000 euros igual me quedaba con 10.000 para tenerlos en caja”, afirma Bárcenas. “Lo guardaba en casa, en una caja fuerte pequeñita en mi despacho”, ha detallado.

El extesorero ha puesto especial cuidado en desvincular a su esposa, Rosalía Iglesias, de sus negocios y de sus manejos fiscales. Incluso, en los negocios de arte, en los que la mujer se había embarcado, las decisiones económicas le correspondían a él. "Las declaraciones de la renta las realizaba yo con el asesor. Las hacíamos separadas o conjuntas según fuera más ventajosa. El asesor me las explicaba, y yo firmaba la mía y ponía un garabato en la declaración de mi mujer", ha llegado a afirmar.

El portavoz del PP, Pablo Casado, ha afirmado que su partido siempre ha negado la existencia de una contabilidad B, en dinero negro, ha defendido la honorabilidad de sus cargos directivos y del conjunto de la organización y ha enmarcado las declaraciones del extesorero en su estrategia de defensa en los tribunales. En el Comité de Dirección del partido celebrado este lunes no se ha tratado sobre la declaración de Bárcenas en la Audiencia Nacional.