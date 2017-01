Nieve en Valencia y -6 en Córdoba, las claves de la primera ola de frío del invierno

Una máquina retira este lunes la nieve acumulada en la vía principal de Burguete (Navarra). VILLAR LOPEZ (EFE) | ATLAS

España sufrirá a partir de mañana martes la primera ola de frío del invierno, que será "bastante intensa y generalizada", en palabras de Ana Casals, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una potente masa de aire polar continental entrará por el nordeste y barrerá todo el país, dejando en heladas generalizadas, excepto en algunos puntos del litoral, y unas mínimas que pueden bajar de -15º. También será significativo que las máximas no superarán los 5º en buena parte de la Península y que nevará en cotas muy bajas, incluso a nivel del mar como en Valencia. Estas son las siete claves para hablar de este fenómeno con propiedad:

¿Qué es una ola de frío? "La gente tiene que saber que en invierno hace frío y que hay que distinguir frío de ola de frío", advierte Casals. No se trata sin embargo de una definición precisa, ya que "depende del lugar". "En Molina de Aragón no es raro que las mínimas bajen de menos 4 grados el 40% de los días de invierno y en Sevilla eso no saben lo que es", explica la portavoz. Pero no solo depende del umbral de la zona, sino también de su duración y de su extensión. Así, la Aemet lo define como "un episodio de al menos tres días seguidos en el que como mínimo el 10% de las estaciones de una zona registran temperaturas mínimas por debajo del percentil del 5% de su serie de mínimas diarias de los meses de enero y febrero del periodo 1971-2000".

¿Cuántas ha habido en España en los últimos años? Este martes se producirá la 57º ola de frío de los últimos 40 años, según revela un estudio elaborado por el Banco Nacional de Datos Climatológicos de la Agencia, que abarca desde 1975 y que deja fuera a Canarias por sus suaves temperaturas. Tras un invierno, el de 2013-2014, sin fenómenos de estas características, en el de 2014-2015 hubo dos, una en diciembre y otra en febrero, mientras que en 2015-2016 no hubo ninguna.

¿Es la que viene la peor de todas? Ni mucho menos. El estudio de la Aemet revela que el invierno más crudo fue el de 1980-81, cuando se sufrieron cuatro olas de frío que duraron 31 días en total, seguido de la de 1975-76, también con cuatro pero solo de 22 días. Tres olas hubo en 1990-91, 1998-99, 2004-05, 2009-10 y 2011-12. Las más larga duró 17 días y fue en diciembre de 2001. La más intensa se produjo en enero de 1985, con una anomalía térmica de 5,5º por debajo de lo habitual. La más extensa en cuanto a territorio fue también en esa temporada, con 45 provincias afectadas, y la que marcó la temperatura más baja fue la de noviembre de 2007, con -8,8º menos de lo habitual.

¿Cuándo arranca y cuánto va a durar? La ola comienza después del temporal que este fin de semana y hasta el lunes ha afectado a buena parte del norte y del este peninsular y a Baleares. Casals ve "muy probable" que a partir del martes entre un flujo del nordeste de origen continental, más seco y frío, lo que provocará un episodio de temperaturas "muy bajas" en la mayor parte de la Península y Baleares y que se mantendrán al menos hasta el viernes "por lo menos". El viernes las temperaturas "se suavizarán un poco", pero seguirán muy bajas.

¿Qué temperaturas se esperan? Mínimas por debajo de los -10º en zonas de montaña, que en Pirineos y en el Sistema Ibérico bajarán por debajo de -15º, y máximas que "no van a superar los 5 grados en buena parte de la Península".

¿Cuál será el peor día de frío? De frío probablemente el miércoles, cuando en Sevilla y Córdoba tendrán mínimas de -2 a -4º e incluso -6º en puntos altos de Córdoba; en Valladolid, León o Zamora, las mínimas serán de -4 a -6º; en Soria, de -8 a -10º y de entre -10 y -15º en la zona oriental de esta provincia, igual que en Guadalajara y en general en los sistemas Central e Ibérico. Casals destaca que el termómetro registrará -15ºC o incluso menos en Pirineos y en Granada, pero también los 0 o 2º de mínima en Ceuta, Melilla o Almería.

¿Y de nieve? El jueves, según la portavoz de la Aemet. "Va a coincidir la masa de aire frío y seco con la entrada de un flujo húmedo, que el miércoles será del noreste, por lo que solo afectará a Baleares y al sureste peninsular, donde va a nevar en cotas muy bajas e incluso a nivel del mar", indica Casals. Este día "puede llegar a nevar en Ceuta", precisa la meteoróloga. A partir del jueves, "el flojo se pondrá de componente este, con más humedad, lo que va a provocar una situación de nevadas en cotas muy bajas en el este y en el sureste", que pueden ser copiosas y llegar, "más debilitadas", a zonas "del centro de la Península". El viernes llegará al interior, pero empieza a subir la cota de nieve, "por lo que todavía no se sabe si va a nevar en Madrid". Para Casals, lo más significativo de esta ola de frío será "la nieve a cotas muy bajas". "El miércoles va a nevar entre los 0 y 300 metros en Valencia, donde va a haber -10º en el interior y cero cerca de la costa. No es nada que no se haya registrado antes pero no ha ocurrido en lo que llevamos de siglo XXI y contrasta mucho con los suaves inviernos que hemos tenido estos años", sentencia Casals.