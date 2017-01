El PP corregirá la elección de líderes a doble vuelta en favor de los afiliados

J. C., Madrid

La iniciativa de reclamar las primarias de “un militante, un voto” de la dirección del PP de Madrid ha sacudido en buena parte de la organización, hasta provocar algunos debates internos, aunque muy discretos. La gestora del PP de Madrid reunió el pasado jueves a sus 30 miembros y luego se comunicó que todos habían aprobado por unanimidad su propuesta con 22 enmiendas para el congreso, incluida la de las primarias. Parecería que no hubo en la cita el más mínimo debate o problema pero no es cierto. El propio secretario general de la gestora, Juan Carlos Vera, miembro del aparato del partido, alertó de la incomodidad de promover enmiendas contra las tesis de la dirección nacional y optó por no votar. Cristina Cifuentes aclaró que la enmienda no iba contra nadie sino a favor del debate en el congreso. Lo mismo ocurrió ese día durante una reunión de la cúpula de Nuevas Generaciones, que aporta 135 delegados al cónclave. La posición previa era a favor de las primarias pero la división interna provocó que la organización no fijara posición y diera libertad de voto a sus miembros.