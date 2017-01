Trillo dimite como embajador en Londres por el Yak-42

Federico Trillo ha dimitido como embajador en Londres tras la tormenta política derivada del informe del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa que él dirigía del accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003, en el que murieron 62 militares

El exministro ha convocado a las siete de la tarde a los medios de comunicación acreditados en Londres, con solo media hora de antelación, y ha leído un breve comunicado. "Hace tiempo que comuniqué al Gobierno mi intención de ser relevado como embajador en Reino Unido, puesto en el que he cumplido más de cuatro años", ha dicho Trillo. "En los últimos días he pedido que ese relevo se produzca cuanto antes, para no interferir en la acción del Gobierno. Así se producirá mañana, por los cauces establecidos”.

Trillo ha recordado que llegó a la Embajada el 15 de mayo de 2012 y que ha vivido en Londres acontecimientos importantes como el referéndum de independencia de Escocia y la victoria del Brexit, que “seguirá dando mucho trabajo” a su sucesor. Trillo ha declarado que su intención es “reincorporarse a su carrera profesional”. Tras una intervención de poco más de dos minutos, en la que no se ha referido al caso Yak-42, el embajador se ha despedido sin aceptar preguntas.

La dimisión se ha producido pocas horas después de el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respaldase la decisión de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de asumir íntgramente el informe del Consejo de Estado, que responsabiliza al Ministerio de Defensa de no haber velado por la seguridad de los militares y no haber hecho caso a las advertencias sobre el riesgo que corrían en esos vuelos. Hoy mismoa se ha sabido que 13 diplomáticos jubilados de la máxima categoría de la carrera diplomática habían pedido en una carta al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, el cese inmediato de Trillo como embajador en Londres.

La dimisión de Trillo, que cayó por sopresa en el Ministerio de Asuntos Exteriores, era la opción preferida por Dastis, que quería evitar su destitución, pero empezaba a ser consciente de que un relevo normal, como el que pretendía, podía demorarse varios meses. Dastis, que ha empezado a cubrir las embajadas que quedaron vacantes por jubilación o ascenso de sus titulares, aún no había pedido el plácet del Gobierno británico al sustituto de Trillo, por lo que no tenía fecha para el relevo, mientras la presión de los grupos de la oposición seguía aumentando.

"Lamento no poder decirle ni el día ni la hora en que Trillo dejará de ser embajador de España en Reino Unido", dijo el pasado miércoles Dastis, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Dastis, que defendió la tarea realizada por Trillo al frente de la Embajada en Londres y aseguró no haber leído el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, se limitó a señalar que "la responsabilidad se sustanciará y me quedaré ahí".

Tras la dimisión de Trillo y hasta que haya nuevo embajador el máximo responsables de la representación española en Londres será el encargado de Negocios, el diplomático Juan López Herrera.