Un nuevo caso sitúa al rector de la Rey Juan Carlos como plagiador y plagiado

La Universidad de Burgos ha abierto un expediente a su profesor de Historia del Derecho Rafael Sánchez Domingo por presuntamente plagiar a dos investigadores. Pero, además, este diario ha comprobado que Sánchez Domingo y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez -autor de una docena de plagios que han abierto una crisis en su universidad-, se calcan mutuamente. Y una vuelta de tuerca más. El texto del rector no es original, sino que reproduce sin complejos a un tercer protagonista, el catedrático Rogelio Pérez Bustamante.

Los catedráticos Sánchez Domingo y Pérez Bustamante y el rector Suárez comparten una especialidad – Historia del Derecho-. Los tres participan además en el Anuario de Historia del Derecho Español, una prestigiosa publicación jurídica casi centenaria.

El embrollo de las copias cruzadas empezó cuando Sánchez Domingo, exvicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria en Burgos, negó a eldiario.es que el rector le hubiese plagiado en un artículo de 2004: “Los fragmentos son de común acceso e integran el acervo cultural generalizado”. Pocos días después el Diario de Burgos afirmó que este catedrático no era solo víctima, sino un presunto infractor. En su artículo de 2014 El testamento castellano de XVI: institución jurídica al servicio de la muerte habría plagiado la tesis de Carlos Polanco, jefe de estudios de un instituto y ahora profesor de la Universidad de Burgos, y a una docente de la Universidad de Sevilla, María del Mar Leal. Tras “las informaciones periodísticas”, el campus público burgalés ha decidido abrir “una información reservada con el propósito de recabar la información necesaria para aclarar los hechos”, según una nota oficial.

EL PAÍS ha podido ahora comprobar que el profesor de Burgos no solo es plagiado por Suárez sino plagiador del rector en su libro Historia del Colegio de Abogados de Burgos, editado en 2009 por esta institución. Calca 20 de 28 párrafos de un capítulo y siete en otro. El rector, a su vez, como adelantó el diario El Mundo, copió en su tesis estos párrafos de la obra de Rogelio Pérez Bustamante, director de la Cátedra Jean Monnet de la URJC. La copia de Sánchez Domingo es tanto al original como a las aportaciones que añade después el rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

Preguntado por este diario, Pérez Bustamante explica que no tomará medidas como han anunciado otros afectados por las copias del rector de la Rey Juan Carlos: “Esta es una cuestión que no me ocupa por las circunstancias y el momento en que se produce. No tengo ningún interés en participar en estas cuestiones después de una larga vida de trabajo intelectual en la que creo que mis méritos y mi persona están suficientemente valorados y considerados. En el tiempo que me resta de vida estoy dedicado a lo mismo que he hecho siempre, mi trabajo intelectual y en ese sigo y no voy a perder un segundo en otras consideraciones”.

El rector Fernando Suárez no ha respondido a las preguntas de este periódico desde el inicio de la crisis. Sánchez Domingo, que tampoco ha contestado a las cuestiones de EL PAÍS, dirigió el curso de verano en Oña (Burgos) en el que el rector plagió a un investigador local, Eduardo Rojo, en 2011, no solo en la charla (como le afeó el propio Rojo tras la conferencia) sino también en las actas posteriores que se publicaron de aquel curso. Y el profesor tiene un juicio abierto por haber presuntamente plagiado el artículo Las leyes de Burgos de 1512, precedente del derecho internacional y del reconocimiento de los derechos humanos del profesor asociado de la Universidad de Burgos Juan Cruz Monje. Copia supuestamente en un texto para una revista jurídica de Castilla y León, una revista mexicana y un libro que celebró el quinto centenario de estas leyes coordinado por Sánchez Domingo y el rector.

La copia de unos a otros no se esconde, hasta el punto que el rector dedicó su tesis a su plagiado y lo mismo hace Sánchez Domingo: “A Rogelio Pérez Bustamante. Desde este Angulus Terratum, iluminado por la Historia del Derecho".