Iglesias incluirá ideas de Errejón en su ponencia política

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ultima la elaboración de la ponencia política que presentará para el próximo congreso de Podemos, en la que, con el objetivo de “construir la unidad”, ha incluido ideas planteadas por su número dos, Íñigo Errejón. Así lo ha confirmado a EL PAÍS su jefa de gabinete, Irene Montero, que destaca, no obstante, que el texto incluye aportaciones de muchas voces del partido, desde dirigentes a militantes, y que no está pensado “para representar a corrientes o familias, ni se ha construido en una suerte de negociación de porcentajes”.

Iglesias ha redactado él mismo el documento sobre el rumbo de Podemos a partir del congreso, un texto que lleva el título de Plan 2020: ganar al PP y gobernar España, y que será presentado en los próximos días. El líder del partido, que pretende lograr un acuerdo con Errejón y los Anticapitalistas para evitar la confrontación en Vistalegre 2, ha buscado recoger en su documento debates planteados por todas las sensibilidades del partido, con el fin de que en su ejercicio de síntesis “pueda sentirse representada mucha gente de Podemos”, apunta su mano derecha.

El partido busca conciliar la unidad tras un parón navideño marcado por el conflicto. Con ese propósito y para salir del reparto en tres familias de Podemos (entre pablistas, errejonistas y anticapitalistas) la secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, y el responsable de Economía, Nacho Álvarez, lanzaron este martes una "plataforma de pensamiento" bautizada como Colectivo Mayo-2011 con la que pretenden difundir sus propuestas para el congreso, y que disolverán tras el cónclave.

Ahora bien, el éxito de esa ponencia que prepara Iglesias estriba fundamentalmente en que Errejón se sienta representada en ella. El número dos quiere defender sus propias ideas, pero también está dispuesto a negociar un acuerdo para no confrontar con el líder en el congreso. Iglesias es plenamente consciente y busca ese objetivo. “Si me preguntas si el documento está pensado para que le guste a Íñigo Errejón y a Tania Sánchez, sí. Y a Miguel Urbán, también”, concede Montero.

El líder de Podemos ha incluido en la ponencia la descentralización y distribución de la toma de decisiones en el partido, para que “el núcleo dirigente deje de tener tanto poder”, la "feminización" de Podemos, así como una “estrategia institucional clara”, explica la jefa de gabinete. La acción institucional es clave para Errejón y sus afines.

Precisamente, el número dos de Podemos incidió este martes en que al partido le falta iniciativa política y debe recuperarla en el trabajo en las instituciones, para no quedar "aislado protestando por todo". Errejón, que habla además desde su perspectiva en primera línea en el Congreso como portavoz parlamentario, fue claro en su demanda: "Podemos tiene que recuperar iniciativa política, no puede ser solo una fuerza de protesta o de denuncia", dijo en Antena 3.

"Debemos ser más proactivos en la iniciativa política, también en las instituciones. No basta con meter las cosas en agenda, hay que acompañarlas para que se conviertan en medidas que obliguen al Gobierno. Sé que el Gobierno prefiere premiar al PSOE, y es un diseño que aspira a aislarnos, pero la cosa es qué hacemos nosotros para no quedarnos aislados protestando por todo, para romper ese cerco y ser una fuerza proactiva", desarrolló Errejón, que también trabaja en sus propios documentos, pero que no descarta el pacto con Iglesias. Este martes sostuvo que el acuerdo es "posible" y "deseable", aunque dejó la puerta abierta a que finalmente no se logre.