La ministra de Sanidad admite que estudia subir el copago farmacéutico a los jubilados que más ingresan

Un cliente compra medicamentos en una farmacia. En vídeo, comparecencia de la Ministra en el Senado este lunes. Foto: EFE vídeo: ATLAS

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha intentado aclarar en la mañana de este martes la confusión creada este lunes con sus palabras sobre estudiar la modificación de lo que pagan los jubilados por sus medicinas. "No podemos alarmar a los jubilados", ha afirmado Montserrat en La 1. "No está previsto en la agenda", ni del PP ni de su departamento, "la reforma del copago farmacéutico", ha sostenido aunque, a continuación, ha afirmado que está dispuesta "a estudiar" lo que pagan los pensionistas que ingresan entre 18.000 y 100.000 euros. Pero "estudiar no quiere decir que se vaya a hacer", ha dicho. "Voy a escuchar a los expertos y a los grupos parlamentarios, y, en función de eso, decidiremos (...) A lo mejor no se trata de subir el copago, sino de bajárselo a algunos", ha recalcado.

Hasta 2012, los jubilados no pagaban nada por los medicamentos, independientemente de sus ingresos. La ministra Montserrat ha recordado que no está en su agenda retirar el copago. "Defendemos la reforma" que se hizo en 2012, ha añadido.

Tras la polémica suscitada este lunes, cuando la ministra aseguró en Ràdio 4 que había que "ajustar" el copago farmacéutico para que pagaran más los jubilados que más ingresan, Monserrat lazó un tuit en el que aseguraba: "No es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros". Pese a que esta mañana ha insistido en la red social en que no subirá el copago, el hecho es que durante la entrevista ha admitido que lo está estudiando.

"Yo no tengo claro" si hay que regular la gestación subrogada, ha dicho también la ministra. "Creo que los partidos no tienen hecho el debate interno", ha añadido, porque es "un tema muy complejo y personal".

Montserrat también ha insistido en la necesidad de elaborar "una ley de consumo cero [de alcohol] a menores". Y puso como ejemplo del efecto de estas normas la ley del tabaco, la de los puntos en el carné de conducir y la de la violencia de género de que sirven para proteger y sensibilizar. Sobre la idea de multar a los padres cuyos hijos sean reincidentes en el consumo de alcohol, ha indicado que primero le llegará una notificación para que acudan a un curso de sensibilización, pero que si el chaval no va, tendrá que plantearse qué hacen.