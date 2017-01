Iglesias asume que Errejón puede derrotarle en el próximo congreso

Pablo Iglesias ha asumido que puede perder el próximo congreso del partido y, por ende, el liderazgo de Podemos. Hasta ahora, el líder de Podemos había subrayado siempre que tanto su número dos, Íñigo Errejón, como el principal referente de los Anticapitalistas, Miguel Urbán, le daban su apoyo para continuar como secretario general del partido. Ninguno de los dos se va a postular al cargo de secretario general, que en el congreso de Vistalegre 2 (previsto para el 10, 11 y 12 de febrero) se decidirá en una votación independiente a la de las ponencias políticas y la composición de los órganos de dirección. Ahora bien, este lunes su mano derecha, su jefa de gabinete, Irene Montero, asumió que su puesto también está en juego.

“Pablo tiene el compromiso de buscar la unidad a toda costa. No obstante, tanto Íñigo como Miguel [Urbán] han dicho varias veces: oye, nos sentimos fuertes para presentar una candidatura y un proyecto político por nuestro lado. Si eso termina siendo así, tenemos que dar una muestra de democracia y tendrán que ser los inscritos en el partido los que decidan, y ahí se decidirá quién lidera el partido”, aseguró Montero en Telecinco.

Iglesias anunció el pasado 20 de diciembre que se marcharía si perdían sus ponencias en el congreso. “Si el documento de estrategia política más importante que se presenta en Vistalegre, el de mi equipo y mi proyecto, sale derrotado, yo no puedo seguir siendo secretario general”, dijo en El Huffington Post. Aquel anuncio se interpretó en parte como un órdago para influir en la consulta a las bases sobre las reglas del congreso, que finalmente ganó, aunque por escaso margen sobre Errejón. Su entorno asegura que no lo fue, y que asume que la posibilidad de perder la secretaría general es un hecho. Si tiene que dar un paso atrás y apoyar a Errejón como líder porque el número dos ha logrado la mayoría en el órgano de dirección, lo hará. Según aseguró su jefa de gabinete, además, Iglesias trabajaría con Errejón si este se convirtiera en el nuevo líder de Podemos. El escenario tantas veces descartado ya no se descarta.

Un mes decisivo

Podemos acaba de arrancar pues sus 30 días más decisivos. Iglesias y Errejón abrirán en las próximas semanas la negociación para buscar un acuerdo que evite una confrontación en el congreso, un pacto determinante.

El acuerdo no se presenta sencillo, porque los errejonistas consideran que en Podemos hay “dos sensibilidades equilibradas” y, en consonancia, tras el acuerdo político —que consideran prioritario sobre todo lo demás—, el organizativo les debe asegurar una representación acorde con ese peso. En ese sentido, la jefa de gabinete de Iglesias avisó este lunes a Errejón y sus afines de que tendrán difícil asegurarse el control de la mitad del partido. “Podemos no puede ser una tarta a repartir”, alertó.

El partido busca conciliar el clima interno tras un descanso navideño marcado por el “toque de atención” que los afines al líder lanzaron contra Errejón el día de Nochebuena, con una campaña en redes con el lema de “Íñigo, así no”. Montero dijo ayer que no se arrepiente pero sí quiso pedir perdón a las bases por el “espectáculo” dado.