Martínez-Maillo: “¿Qué tenemos que hacer con Trillo? ¿Mandarlo a Perejil?”

El PP sigue defendiendo a Federico Trillo pese al demoledor dictamen del Consejo de Estado que establece que el Ministerio de Defensa desoyó las advertencias sobre el riesgo que corrían los militares españoles en vuelos como el del Yak-42, en el que perdieron la vida 62 españoles en 2003. Tanto la oposición como los familiares de las víctimas han pedido el cese de Trillo como embajador y que no vuelva a ocupar ningún cargo público. El exministro, no obstante, asegura que ya había pedido dejar la embajada británica y regresar al Consejo de Estado, del que es letrado por oposición desde 1979. Asegura que las urnas le absolvieron y sugiere que los familiares de los militares fallecidos buscan ahora más dinero. El PP mantiene que está en su derecho y que no piensa tomar medidas contra el exministro.

"¿Por qué no va a poder volver? Me parece sorprendente. Es funcionario por oposición y tiene derecho a volver a su trabajo. ¿Qué tenemos que hacer con Trillo? ¿Sacarlo de España, mandarlo a Perejil?", ha declarado el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez-Maillo en una entrevista en Onda Madrid. "Tiene el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadano y como funcionario público y tiene todo el derecho a volver a su antigua plaza".

Trillo no dimitió tras la tragedia ni tampoco cuando se descubrió que las prisas por cerrar el asunto y celebrar el funeral lo antes posible provocaron que los enviados por el Gobierno se equivocaran en las identificaciones de los cadáveres de las víctimas, llegando a introducir tres pies en un mismo ataúd. Ningún político respondió ante la justicia por ello, pero la Audiencia Nacional condenó en 2009 a tres altos cargos miliares por las identificaciones: uno de ellos, el general Navarro, falleció sin entrar en prisión y los otros dos capitanes médicos fueron indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy al poco de llegar al poder, en 2012. Los familiares de las víctimas recuerdan que el Ejecutivo tomó esa medida de gracia pese a que ninguno de ellos les pidió nunca perdón ni mostró el mínimo arrepentimiento.

La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, se reúne este martes a las 11.30 con los familiares de las víctimas, que quieren que se abra una investigación definitiva por la cadena de subcontratas que operaron el Yakolev-42 y qué pasó con el dinero. Recuerdan que ningún responsable político de aquel gobierno ni de su partido les ha perdido perdón en 13 años y que nunca pagaron responsabilidades políticas. Cospedal comparecerá en el Congreso para dar cuenta del dictamen del Consejo de Estado. Pidió su comparecencia voluntaria después de que toda la oposición la forzara a hacerlo. El PSOE, no obstante, pide que la ministra de Defensa dé explicaciones en el pleno, no en la comisión de Defensa de la Cámara baja.